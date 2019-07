Borussia Mönchengladbach: Sarr-Transfer in der Schwebe, Randale bei Testspiel - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Malang Sarr möchte nach Gladbach, doch sein Klub Nizza stellt sich noch mit seiner Ablöseforderung quer. Alle News zu Borussia Mönchengladbach.

plant weiter für die neue Saison 2019/20, in der man mit einem neuen Mann an der Seitenlinie aufwartet. Marco Rose will eine Taktikrevolution einleiten.

Dabei wird Rose höchstwahrscheinlich auch auf Marcus Thuram zurückgreifen können. Dass der junge Angreifer von an den Niederrhein kommen wird, hat der Coach der Fohlen indirekt schon bestätigt.

Bei Malang Sarr von gestaltet sich der Transfer schwieriger. Zwar will der Abwehrmann unbedingt nach Gladbach, sein Klub aber beharrt auf einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro und zeigt sich wenig gesprächsbereit.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Sonntag wichtig sind.

Sarr will zu Gladbach, Nizza fordert zu viel

Gladbach ist weiterhin an Malang Sarr vom OGC Nizza dran - und sich auch bereits mit dem Verteidiger einig. Das einzige Problem, das einen Wechsel noch verhindert, ist die Ablöseforderung der Südfranzosen, die 20 Millionen Euro für den 20-Jährigen haben wollen.

"Es freut uns, dass sich der Spieler so klar positioniert hat. Aber es gibt auch einen Verein, der seine eigenen Vorstellungen hat", sagte Gladbach-Manager Max Eberl den Journalisten im Trainingslager. Er deutete an, dass die Fohlen Sarr nicht um jeden Preis verpflichten würden. "Wir können nicht sagen: Egal, was es kostet - wir machen es sowieso", gestand Eberl.

Eberl nennt -Aufsteiger - und vergisst Köln

In einer Journalistenrunde im Trainingslager ist Gladbach-Manager Max Eberl nach seiner Einschätzung zu den drei Bundesliga-Aufsteigern gefragt worden. Er lobte zunächst die Qualitäten von Paderborn und und fragte dann: "Wer war nochmal der dritte Aufsteiger?"

Als die Journalisten ihm daraufhin den Gladbacher Erzrivalen nannten, ergänzte Eberl lachend: "Oh, wie konnte mir das passieren. Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht."

Randale während Test zwischen Gladbach und

Während des Gladbacher Testspiels am Sonnabend in Rottach-Egern gegen den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano ist es zu Randalen auf den Zuschauerrängen gekommen.

Nach Angaben des Münchner Merkur kam es kurz nach Spielbeginn zu Auseinandersetzungen zwischen einigen Gladbach-Fans und einer Gruppe spanischer Anhänger. Dabei sollen zwei Fans leicht verletzt worden sein und erst ein Großaufgebot der Polizei habe die Lage beruhigen können.

Gladbach kurz vor Verpflichtung von Marcus Thuram

Der Wechsel von Stürmer Marcus Thuram von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach steht nun offensichtlich kurz bevor.

Trainer Marco Rose hat den Transfer am Donnerstag bereits indirekt bestätigt: "In Guingamp und in der französischen U21 ist er oft auch über die linke Seite gekommen. Wenn wir Marcus mit Tempo vors Tor bringen, kann das eine richtig gute Sache werden", zitiert ihn die Bild.

Medienberichten zufolge soll der 21-Jährige, Sohn von -Legende Lilian Thuram, am Samstag bereits den Medizincheck bei den Fohlen absolvieren.

Auch Gladbach an Hatem Ben Arfa interessiert?

Borussia Mönchengladbach hat angeblich Interesse am seit 1. Juli vereinslosen offensiven Mittelfeldspieler Hatem Ben Arfa. Davon berichtet die französische Zeitung L'Equipe .

Allerdings haben den 32-Jährigen, der zuletzt bei spielte, demnach auch viele andere Vereine auf dem Zettel: So sollen sich , Los Angeles FC, , Betis Sevilla, Barcelona und ebenfalls mit Ben Arfa beschäftigen.