Borussia Mönchengladbach: Marcus Thuram vor Medizincheck, Gerüchte um Ben Arfa - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Der Transfer von Marcus Thuram ist wohl bald endgültig fix, um Hatem Ben Arfa gibt es derweil Gerüchte. Alle News zu Borussia Mönchengladbach.

plant weiter für die neue Saison 2019/20, in der man mit einem neuen Mann an der Seitenlinie aufwartet. Marco Rose will eine Taktikrevolution einleiten.

Dabei wird Rose höchstwahrscheinlich auch auf Marcus Thuram zurückgreifen können. Dass der junge Angreifer von an den Niederrhein kommen wird, hat der Coach der Fohlen indirekt schon bestätigt.

Zu Malang Sarr, dessen Verpflichtung sich schwierig gestaltet, sollen die Gladbacher derweil eine Alternative im Auge haben. Und es gibt Gerüchte um Offensivspieler Hatem Ben Arfa.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Freitag wichtig sind.

Gladbach kurz vor Verpflichtung von Marcus Thuram

Der Wechsel von Stürmer Marcus Thuram von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach steht nun offensichtlich kurz bevor.

Trainer Marco Rose hat den Transfer am Donnerstag bereits indirekt bestätigt: "In Guingamp und in der französischen U21 ist er oft auch über die linke Seite gekommen. Wenn wir Marcus mit Tempo vors Tor bringen, kann das eine richtig gute Sache werden", zitiert ihn die Bild.

Medienberichten zufolge soll der 21-Jährige, Sohn von -Legende Lilian Thuram, am Samstag bereits den Medizincheck bei den Fohlen absolvieren.

Auch Gladbach an Hatem Ben Arfa interessiert?

Borussia Mönchengladbach hat angeblich Interesse am seit 1. Juli vereinslosen offensiven Mittelfeldspieler Hatem Ben Arfa. Davon berichtet die französische Zeitung L'Equipe .

Allerdings haben den 32-Jährigen, der zuletzt bei spielte, demnach auch viele andere Vereine auf dem Zettel: So sollen sich , Los Angeles FC, , Betis Sevilla, Barcelona und ebenfalls mit Ben Arfa beschäftigen.

Borussia Mönchengladbach: Fabian Johnson will sich durchbeißen

Schon vergangene Saison war Fabian Johnson bei Borussia Mönchengladbach eher Teilzeitkraft. Für die kommende Spielzeit unter Neu-Trainer Marco Rose gilt der 31-jährige Mittelfeldmann als einer der Akteure, die es sehr schwer haben dürften.

Im Trainingslager gab sich der US-Amerikaner nun aber kämpferisch: "Ich hatte in der vergangenen Saison einige gesundheitliche Probleme, bin mehrfach mit Verletzungen ausgefallen. Aber jetzt bin ich wieder voll da. Mein Ziel ist es, wieder so viele Spiele wie möglich zu machen", so Johnson.

Gladbach: Bensebaini als Alternative zu Sarr?

Weil der für Wunschspieler Malang Sarr weiterhin satte 20 Millionen Euro fordert, schaut sich Gladbach derzeit nach Alternativen um. Laut kicker ist dabei Ramy Bensebaini von Stade Rennes Thema bei den Fohlen.

Der algerische Nationalspieler würde Max Eberl und Co. wohl lediglich zehn Millionen Euro kosten. Aber: Bensebaini ist eher reiner Linksverteidiger und hat zuletzt nur selten als Innenverteidiger gespielt. Eine wirklich gute Alternative zu Sarr wäre er also eigentlich nicht.

Gladbach: Jantschke übt Kritik an Gesellschaft

Tony Jantschke von Borussia Mönchengladbach erkennt in der heutigen Zeit eine zunehmende Schwarz-Weiß-Malerei. Dies betreffe nicht nur den Fußball, sondern auch andere Bereiche der Gesellschaft. "Die ganze Gesellschaft ist so, dass wir sofort in schwarz/weiß und Extremen denken. Wenn es mal schlecht läuft, werden sofort Entlassungen gefordert", sagt Jantschke gegenüber Goal und SPOX.

"In der heutigen Zeit springen alle schneller auf gewisse Trends auf, stellen schneller Leute in Frage. Das ist nicht nur im Fußball so, sondern in allen Bereichen. Zum Beispiel auch in der Politik oder in der Wirtschaft."