Borussia Mönchengladbach: Bryan Mbeumo soll kommen, Rose lobt Embolo - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Die Gladbacher angeln sich wohl ein französisches Offensivtalent und Marco Rose schwärmt von einem anderen Neuzugang. Alle News und Gerüchte zu BMG.

geht nach einer guten Saison in der an den Start, außerdem hat man mit Marco Rose einen neuen Trainer vorgestellt.

Die Vorbereitung nimmt mit einem Testspiel gegen weiter Fahrt auf und es gibt Gerüchte um den bevorstehenden Transfer eines französischen Talents.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Samstag wichtig sind.

Die Gladbach-News der vergangenen Tage:

Bryan Mbeumo vor Transfer zu Borussia Mönchengladbach

Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Offensivtalent Bryan Mbeumo. Das berichtet die L'Equipe. Demnach habe Mbeumos Klub ES Troyes eine Offerte der Fohlen über acht Millionen Euro Ablöse für den französischen Junioren-Nationalspieler akzeptiert.

Mbeumo steht in Troyes noch bis 2022 unter Vertrag. Es seien nun noch letzte Details zu klären, ehe der Transfer offiziell verkündet werden, heißt es weiter.

Der 19-Jährige kann im rechten Mittelfeld und in der Sturmspitze eingesetzt werden. In der vergangenen Saison absolvierte Mbeumo für den Ligue-2-Klub 39 Pflichtspiele, in denen ihm elf Tore und vier Assists gelangen.

Gladbach-Trainer Rose: "Wir sind von Emobolo überzeugt"

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose lobt Fohlen-Neuzugang Breel Embolo. Trotz dessen üppiger Verletzungshistorie sei der Schweizer ein absoluter Wunschspieler gewesen. "Wir haben uns sehr um ihn bemüht, weil wir überzeugt von ihm sind. Deshalb hat er sich wohl mit einem guten Gefühl für uns entschieden", sagte Rose der DPA.

Embolo kam für zehn Millionen Euro Ablöse von Schalke 04 an den Niederrhein. Dort arbeitet er aktuell an seiner Fitness und macht gemäß seines neuen Trainer große Fortschritte: "Er hat bis jetzt Laufübungen gemacht, hatte auch schon den Ball am Fuß. Unabhängig vom System kann er Stürmer spielen, ob jetzt am Flügel oder als zweite Neun. Er kann auch im offensiven Mittelfeld alle Positionen spielen. Er bringt eine sehr gute Physis mit und ist auch ein guter Fußballer."

In der Sommervorbereitung hat Bundesligist Borussia Mönchengladbach einen interessanten Test gegen einen Drittligisten auf dem Programm stehen. Im Rahmen des Schauinsland-Cups in Heimstetten treffen die Fohlen am Samstag um 16 Uhr auf den TSV 1860 München.

Gladbachs Denis Zakaria über Malang Sarr: "Habe ihm zu diesem Schritt geraten"

Denis Zakaria hat verraten, dass er dem französischen Verteidiger Malang Sarr von der zu einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach geraten hat.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt. Keine Frage. Er ist ein super Spieler, der uns sicherlich sehr helfen könnte", wird er im Express zitiert. "Wir haben den gleichen Berater und uns schon öfters getroffen. Ich habe mit ihm über Gladbach gesprochen, ihm gesagt, dass er kommen soll, zu einem richtig guten Verein, wo er sich bestens weiterentwickeln kann. Ich habe ihm zu diesem Schritt geraten."

Wie Sarr darauf reagierte, wollte der Schweizer jedoch nicht verraten. Die Franzosen fordern wohl 20 Millionen Euro Ablöse.

Gladbach-Trainer Marco Rose: Lars Stindl bleibt wohl Kapitän

Marco Rose, der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat angedeutet, dass Lars Stindl auch weiterhin Kapitän der Fohlen bleiben wird.

"Lars ist ein wichtiger Faktor für die Mannschaft, selbst wenn er verletzt ist. Und Dinge, die funktioniert haben, muss ich nicht über den Haufen werfen. Es spricht jetzt wenig dagegen, dass es Lars bleibt", sagte Rose der Deutschen Presse-Agentur.

Michael Cuisance: Stammplatz bei Gladbach oder Abschied?

Das französische Mittelfeldtalent Michael Cuisance hat angedeutet, dass er sich mit einem Abschied befassen wird, sollte er wie in der vergangenen Saison nur wenig zum Einsatz kommen.

"Man kann sagen, dass es ein Neustart für mich wird. Aber ich kann nicht vergessen, was im letzten Jahr passiert ist. Wir müssen jetzt abwarten", sagte er zu seiner persönlichen Situation unter Marco Rose auf Bild-Nachfrage.

Auch ein Wechsel in diesem Sommer ist noch nicht vom Tisch: "Ja, vielleicht. Man muss sehen, was in dieser Periode passiert. Meine Situation ist klar: Ich möchte spielen!"