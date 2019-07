Borussia Mönchengladbach: "Zeitnahe Lösung" bei Sarr und Thuram, Gladbach verliert Test gegen Augsburg - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Max Eberl erläutert den zähen Poker um die Wunschspieler Marcus Thuram und Malang Sarr. Alle News und Gerüchte zu BMG.

geht nach einer guten Saison in der an den Start, außerdem hat man mit Marco Rose einen neuen Trainer vorgestellt.

Mit Marcus Thuram, Bryan Mbeumo und Malang Sarr werden aktuell gleich drei Franzosen als Neuzugänge am Niederrhein gehandelt. Testspiele gegen den und endeten mit unterschiedlichem Erfolg.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Sonntag wichtig sind.

Die Gladbach-News der vergangenen Tage:

Borussia Mönchengladbach: Max Eberl will bei Sarr und Thuram eine "zeitnahe Lösung"

Sportchef Max Eberl von Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich zu den möglichen Transfers der französischen Talente Malang Sarr ( ) und Marcus Thuram ( ) geäußert. Im Interview mit Sky sagte der Manager: "Es ist so, dass die beiden die zwei Positionen besetzen würden. In , aber auch in anderen Ländern, wird sehr gut ausgebildet, das ist so. Und dass die Namen bei uns ständig gehandelt werden, ist auch so."

Sarr und Thuram könnten bei den Fohlen die Löcher in der Innenverteidigung und auf dem Flügel stopfen. "Wir schauen sehr, sehr viel in Frankreich und die beiden Namen sind auch nicht völlig von der Hand zu weisen", so Eberl weiter.

Zunächst stehen jedoch harte Verhandlungen an: "Der Markt ist sehr kompliziert, es wird gepokert, viel gezockt. Wir wollen natürlich auch nicht über dem Preis bezahlen." Ziel ist es laut Eberl nun, eine "relativ zeitnah eine Lösung zu bekommen".

Dabei stehen sie unter anderem in Konkurrenz mit , das laut kicker-Informationen ebenfalls an Linksverteidiger Sarr interessiert sein sollen. Die geforderte Ablöse für den 21-Jährigen liegt bei rund 20 Millionen Euro. Währenddessen steht Thuram bei EA Guingamp noch bis 2020 unter Vertrag und soll laut L'Equipe rund zwölf Millionen Euro kosten.

Borussia Mönchengladbach verliert Testspiel gegen den FC Augsburg

Der FC Augsburg hat ein Blitzturnier im oberbayrischen Heimstetten gewonnen. Im Finale schlugen die Schwaben Borussia Mönchengladbach.

Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt besiegte die Fohlen im Finale über 45 Minuten mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte der junge Mittelstürmer Maurice Malone (14.).

Zuvor hatte sich die Borussia im Halbfinale gegen Drittligist 1860 München durchgesetzt.

Bryan Mbeumo zu Borussia Mönchengladbach? Widersprüchliche Meldungen kursieren

Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Offensivtalent Bryan Mbeumo. Das berichtet die L'Equipe. Demnach habe Mbeumos Klub ES Troyes eine Offerte der Fohlen über acht Millionen Euro Ablöse für den französischen Junioren-Nationalspieler akzeptiert.

Mbeumo steht in Troyes noch bis 2022 unter Vertrag. Es seien nun noch letzte Details zu klären, ehe der Transfer offiziell verkündet werden, heißt es weiter. Wie der kicker allerdings von vereinsnahen Quellen erfahren haben will, zeigt die Borussia kein ernsthaftes Interesse an dem Angreifer.

Der 19-Jährige kann im rechten Mittelfeld und in der Sturmspitze eingesetzt werden. In der vergangenen Saison absolvierte Mbeumo für den Ligue-2-Klub 39 Pflichtspiele, in denen ihm elf Tore und vier Assists gelangen.

Gladbach-Trainer Rose: "Wir sind von Emobolo überzeugt"

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose lobt Fohlen-Neuzugang Breel Embolo. Trotz dessen üppiger Verletzungshistorie sei der Schweizer ein absoluter Wunschspieler gewesen. "Wir haben uns sehr um ihn bemüht, weil wir überzeugt von ihm sind. Deshalb hat er sich wohl mit einem guten Gefühl für uns entschieden", sagte Rose der DPA.

Embolo kam für zehn Millionen Euro Ablöse von Schalke 04 an den Niederrhein. Dort arbeitet er aktuell an seiner Fitness und macht gemäß seines neuen Trainer große Fortschritte: "Er hat bis jetzt Laufübungen gemacht, hatte auch schon den Ball am Fuß. Unabhängig vom System kann er Stürmer spielen, ob jetzt am Flügel oder als zweite Neun. Er kann auch im offensiven Mittelfeld alle Positionen spielen. Er bringt eine sehr gute Physis mit und ist auch ein guter Fußballer."