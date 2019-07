Borussia Mönchengladbach: Neuhaus spricht über seine Zukunft, Eberl mit Transfer-Notfallplan - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Florian Neuhaus sieht seine Zukunft weiter bei Borussia Mönchengladbach. Max Eberl bastelt derweil an Neuverpflichtungen - inklusive Notfallplan.

Nach den Transfers von Stefan Lainer (kam für 12 Millionen Euro von RB Salzburg) und Breel Embolo (kam für 10 Millionen Euro von Schalke 04) bastelt noch an weiteren Verpflichtungen. Die Deals mit den Wunschspielern Malang Sarr und Marcus Thuram haken allerdings.

Als Alternative hat Manager Max Eberl jedoch zwei weitere Franzosen auf dem Radar. Für Bryan Mbeumo haben die Fohlen laut Bild sogar schon ein Angebot abgegeben.

Marco Roses Taktikrevolution bei Borussia Mönchengladbach: Schnell! Hauptsache, schnell!

"Es ist natürlich alles neu", sagt Gladbachs Patrick Herrmann Goal und SPOX und er sagt es so, als wäre es das Selbstverständlichste überhaupt. Aber gut, "alles neu" ist auch das aktuelle Motto bei Borussia Mönchengladbach. Seit Marco Rose vor gut zwei Wochen das Traineramt übernommen hat, läuft das vielleicht spannendste Projekt der : die spielphilosophische und taktische Totalveränderung einer Fußballmannschaft.

Dieter Hecking, zuletzt zweieinhalb Jahre lang Gladbach-Trainer, ließ in der vergangenen Saison zumeist ein 4-3-3-System spielen und legte dabei Wert auf Spielkontrolle. Als seine Mannschaft im Februar gegen den den Ball mal über 62 Stationen gehalten und dann ins Tor geschossen hatte, lobte er danach: "Es mag unspektakulär gewirkt haben, aber aus Trainer-Sicht war das ein überragendes Tor."

Gladbach-Shootingstar Florian Neuhaus: "Ich bin nicht heiß darauf, zu wechseln"

U21-Vize-Europameister Florian Neuhaus sieht seine Zukunft weiter bei Borussia Mönchengladbach. Der 22-Jährige betonte in einer Medienstunde gegenüber der Rheinischen Post, dass er nicht "heiß darauf ist, zu wechseln".

"Ich freue mich auf meine ersten Europapokalspiele und auf die neue Saison", ergänzte der zentrale Mittelfeldspieler. "Ich habe in der vergangenen Saison sehr viele Spiele gemacht, dazu beigetragen, dass wir uns für die qualifizieren konnten. Jetzt ist der nächste Schritt, auf und außerhalb des Platzes mehr Verantwortung zu übernehmen."

Transfers von Thuram und Sarr stocken – Gladbach hat Notfall-Plan

Für den Fall, dass sich Borussia Mönchengladbach nicht mit den Wunschspielern Marcus Thuram und Malang Sarr einigen kann, hat Manager Max Eberl bereits Alternativen parat.

Laut L'Equipe soll auch Bryan Mbeumo von ES Troyes ein Angebot vorliegen. Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient soll laut Bild ebenfalls auf dem Zettel der Fohlen stehen.

"Die Namen haben ihre Berechtigung und wir schauen viel in , weil dort sehr gut ausgebildet wird. Aber der Markt ist sehr kompliziert im Moment", erklärt, Eberl gegenüber der Bild, warum es bei Thuram und Sarr noch hackt. "Es wird viel gepokert, viel gezockt - und wir wollen natürlich auch nicht über Preis bezahlen. Wir hoffen aber auf eine zeitnahe Lösung."

Borussia Mönchengladbach: Max Eberl will bei Sarr und Thuram eine "zeitnahe Lösung"

Sportchef Max Eberl von Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich zu den möglichen Transfers der französischen Talente Malang Sarr ( ) und Marcus Thuram ( ) geäußert. Im Interview mit Sky sagte der Manager: "Es ist so, dass die beiden die zwei Positionen besetzen würden. In Frankreich, aber auch in anderen Ländern, wird sehr gut ausgebildet, das ist so. Und dass die Namen bei uns ständig gehandelt werden, ist auch so."

Sarr und Thuram könnten bei den Fohlen die Löcher in der Innenverteidigung und auf dem Flügel stopfen. "Wir schauen sehr, sehr viel in Frankreich und die beiden Namen sind auch nicht völlig von der Hand zu weisen", so Eberl weiter.

Zunächst stehen jedoch harte Verhandlungen an: "Der Markt ist sehr kompliziert, es wird gepokert, viel gezockt. Wir wollen natürlich auch nicht über dem Preis bezahlen." Ziel ist es laut Eberl nun, eine "relativ zeitnah eine Lösung zu bekommen".

Dabei stehen sie unter anderem in Konkurrenz mit , das laut kicker-Informationen ebenfalls an Linksverteidiger Sarr interessiert sein sollen. Die geforderte Ablöse für den 21-Jährigen liegt bei rund 20 Millionen Euro. Währenddessen steht Thuram bei EA Guingamp noch bis 2020 unter Vertrag und soll laut L'Equipe rund zwölf Millionen Euro kosten.

Borussia Mönchengladbach verliert Testspiel gegen den

Der FC Augsburg hat ein Blitzturnier im oberbayrischen Heimstetten gewonnen. Im Finale schlugen die Schwaben Borussia Mönchengladbach.

Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt besiegte die Fohlen im Finale über 45 Minuten mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte der junge Mittelstürmer Maurice Malone (14.).

Zuvor hatte sich die Borussia im Halbfinale gegen Drittligist durchgesetzt.

Bryan Mbeumo zu Borussia Mönchengladbach? Widersprüchliche Meldungen kursieren

Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Offensivtalent Bryan Mbeumo. Das berichtet die L'Equipe. Demnach habe Mbeumos Klub ES Troyes eine Offerte der Fohlen über acht Millionen Euro Ablöse für den französischen Junioren-Nationalspieler akzeptiert.

Mbeumo steht in Troyes noch bis 2022 unter Vertrag. Es seien nun noch letzte Details zu klären, ehe der Transfer offiziell verkündet werden, heißt es weiter. Wie der kicker allerdings von vereinsnahen Quellen erfahren haben will, zeigt die Borussia kein ernsthaftes Interesse an dem Angreifer.

Der 19-Jährige kann im rechten Mittelfeld und in der Sturmspitze eingesetzt werden. In der vergangenen Saison absolvierte Mbeumo für den Ligue-2-Klub 39 Pflichtspiele, in denen ihm elf Tore und vier Assists gelangen.