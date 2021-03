BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Terzic gibt Entwarnung bei Marco Reus, Klinsmann lobt Haaland

Der BVB gewann am Samstagabend das Spiel gegen Hertha BSC, musste allerdings Marco Reus, Mats Hummels und Mateu Morey auswechseln. Alle BVB-News.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB-Trainer Edin Terzic gibt Entwarnung bei Marco Reus, Mats Hummels und Mateu Morey

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat bei den drei gegen Hertha BSC (2:0) verletzungsbedingt ausgewechselten Spielern Entwarnung gegeben. Marco Reus (31), Mats Hummels (32) und Mateu Morey (21) hatten den Platz gezwungenermaßen verlassen müssen.

"Wir sind guter Dinge, dass wir sie in den nächsten ein, zwei Tagen ein bisschen schonen können, damit sie am Dienstag wieder dabei sind", sagte Terzic.

Reus verletzte sich bei einem Tritt von Vladimir Darida, für den der Hertha-Spieler die Rote Karte sah, am rechten Knöchel und musste in der 84. Minute für den 2:0-Schützen Youssoufa Moukoko weichen. "Bei Marco Reus war es nichts Muskuläres, sondern dieser Schlag, den er abbekommen hat", sagte Terzic nach dem Spiel und ergänzte: "Er wirkte jetzt gerade schon wieder sehr gut und war optimistisch."

Hummels musste in der 58. Minute runter und wurde durch Dan-Axel Zagadou ersetzt. "Mats hat sein Knie gespürt. Das spürt er schon seit einigen Wochen immer mal wieder so ein bisschen", sagte Terzic. Bei Morey (in der 71. für Thomas Meunier ausgewechselt) machte die Wade Probleme.

Bild: Getty Images

BVB-Sportdirektor Zorc über Haaland: "Einen wie ihn habe ich noch nicht erlebt"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht für den Topstürmer Erling Haaland keine Grenzen. "Einen wie ihn habe ich noch nicht erlebt. Da können wir gerne auch europaweit suchen", sagte Zorc der Welt am Sonntag. "Wenn er uns irgendwann irgendwohin verlassen sollte, käme nur eine Handvoll Klubs infrage. Aber wir versuchen, ihn aus sportlichen Gründen so lange wie möglich zu halten."

Das wird wohl nur möglich sein, wenn sich der BVB regelmäßig für die Champions League qualifiziert. Daher gibt Zorc der Bundesliga derzeit klar Priorität vor der Königsklasse, in der die Dortmunder das Viertelfinale erreicht haben, und dem DFB-Pokal. "Wir wollen nicht donnerstags in der Europa League spielen. Wir möchten unsere Visitenkarte in der Champions League abgeben", sagte der 58-Jährige. (SID)

BVB feiert Arbeitssieg gegen Hertha BSC

Borussia Dortmund macht Druck für die erneute Champions-League-Qualifikation. Vier Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse bezwang der BVB am Samstag den Bundesliga-Abstiegskandidaten Hertha BSC dank eines Fernschuss-Flatterballs von Julian Brandt (55.) und des dritten Saisontores von Youngster Youssoufa Moukoko (90.+1) mit 2:0 (0:0). Der Rückstand auf Rang vier beträgt damit zumindest bis zum Sonntag nur noch einen Punkt.

Die Hertha verkaufte sich nach schwachem Start ordentlich, aber der ansonsten hervorragende Torhüter Rune Jarstein griff entscheidend daneben. Am Sonntag droht den Berlinern der Sturz auf Rang 16, der letzte Auswärtssieg ist mehr als vier Monate her. Zudem sah Vladimir Darida nach einem bösen Foul an Marco Reus die Rote Karte (80.).

Hier geht's zum kompletten Spielbericht!

BVB - Jürgen Klinsmann: "Erling Haaland ist wie eine jüngere Version von Robert Lewandowski"

Jürgen Klinsmann hat verraten, dass er früher Buch über seine Treffer geführt hat. Das schrieb der ehemalige Bundestrainer in seiner Kolumne für ESPN. Von seinem achten bis zum 18. Lebensjahr habe er jedes Spiel und seine darin erzielten Tore in das Buch eingetragen, schrieb Klinsmann.

"In meinem zweiten Jahr habe ich 106 Tore in 18 Spielen geschossen. An einem Tag gelangen mir 16 Tore in 40 Minuten", blickte Klinsmann auf ein Spiel seines TB Gingen gegen Aichelberg zurück. Die Partie endete damals mit 20:0.

Ein anderes Spiel, das dem "Diver" in Erinnerung blieb, war ein 18:0-Erfolg seines Teams. Damals erzielte Klinsmann 15 der 18 Treffer, schrieb er.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund