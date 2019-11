Bayern-Interimslösung Hansi Flick zur Trainersuche: "Vollkommen egal, welcher Name kursiert"

Bayern-Interimstrainer Hansi Flick schert sich offenbar nicht darum, wer sein Nachfolger wird. Derzeit werden meherere Kandidaten gehandelt.

Der zum Chefcoach beförderte Hansi Flick sieht die Spekulationen rund um eine langfristige Lösung in der Trainerfrage bei Bayern München angeblich gelassen. "Für mich ist es vollkommen egal, welcher Name kursiert. Ich versuche, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein - der Rest interessiert mich nicht", sagte Flick vor dem -Auswärtsspiel bei am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Konkret auf mögliche Vorzüge von Kandidat Mauricio Pochettino angesprochen, betonte Flick: "Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, einen Trainerkollegen zu charakterisieren, das gehört sich nicht." Mit seiner Beförderung zum Chef mindestens bis Weihnachten hätten die Bayern "jetzt alle Optionen zu gucken, was sie wollen".

Mauricio Pochettino, Erik ten Hag und Thomas Tuchel werden beim FC Bayern gehandelt

Der 54-Jährige ist mit der Lösung, ihn mit zumindest den weiteren acht Begegnungen bis zur Winterpause zu betrauen, "absolut zufrieden. Das Entscheidende ist, dass der Verein Zeit hat, sich Gedanken zu machen, was für ihn für die Zukunft am wichtigsten ist." Die Bayern fahnden aktuell nach einem neuen Trainer, der spätestens im Sommer übernehmen soll. Neben dem bei geschassten Pochettino wurden zuletzt Thomas Tuchel (PSG) und Erik ten Hag ( Amsterdam) als Optionen genannt.

Flick hatte vom entlassenen Niko Kovac übernommen und sich die Beförderung mit zwei Siegen in der gegen Piräus (2:0) und im Liga-Klassiker gegen (4:0) verdient. "Es macht mir total Spaß, mit so einer Mannschaft arbeiten zu können", sagte er. Die Münchner Stars machten es ihm "leicht".