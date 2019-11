FC Bayern München, News und Gerüchte: Coutinho schwärmt von Flick, Alaba fehlt in Belgrad

David Alaba wird dem FC Bayern in Belgrad nicht zur Verfügung stehen. Seine Freundin und er erwarten die Geburt des gemeinsamen Kindes. Alle FCB-News.

Der hat unter Trainer Hansi Flick zurück zu alter Stärke gefunden. In Düsseldorf setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 4:0 gegen die Fortuna durch.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grund genug für die Protagonisten, den Nachfolger von Niko Kovac in den höchsten Tönen zu loben. Allen voran Philippe Coutinho, der zunächst unter Flick nicht zum Zuge kam, im Rheinland aber erstmals von Anfang an aufgeboten wurde, schwärmt vom ehemaligen DFB-Co-Trainer.

David Alaba, zuletzt formstark als Innenverteidiger im Einsatz, wird den Münchnern am Dienstagabend beim Champions-League-Gruppenspiel in Belgrad nicht zur Verfügung stehen. Seine Freundin ist hochschwanger und erwartet das gemeinsame Kind.

Zudem: TV-Experte Lothar Matthäus rät dem strauchelnden Erzrivalen zu zwei Ex-Bayern-Stars, die mittlerweile ihr Geld bei verdienen.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern: David Alaba reist nicht mit nach Belgrad

David Alaba wird Bayern-Trainer Hansi Flick im Duell mit nicht zur Verfügung stehen. Der Österreicher bleibt in München, weil seine Freundin das gemeinsame Kind erwartet.

Auch Michael Cuisance fällt aus. Der Franzose musste die Reise in die serbische Hauptstadt krankheitsbedingt absagen.

FC Bayern: Philippe Coutinho voll des Lobes für Hansi Flick

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho vom FC Bayern München zeigt sich begeistert von der Arbeit seines neuen Trainers Hansi Flick. "Er hat das Talent, jedem Spieler zu jeder Zeit zu verstehen zu geben, dass er ein wichtiger Baustein innerhalb des Gebildes ist", sagte der Brasilianer im Gespräch mit der tz .

Coutinho, der beim 4:0 gegen erstmals unter Flick in der Startelf stand, scheint sich sogar ein Engagement des gebürtigen Heidelbergers über den Winter hinaus vorstellen zu können. "Ich kann lediglich sagen, dass er fantastische Arbeit leistet und es versteht, die Dinge, auf die er Wert legt, besonders gut an seine Spieler zu vermitteln. Zwischen Flick und uns passt es, diese Entscheidung treffen am Ende jedoch andere."

Der 27-Jährige war im Sommer leihweise vom in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt. In der laufenden Saison erzielte er bislang drei Tore.

Bayern-Youngster Sarpreet Singh: "Flick ist fantastisch für mich"

Sarpreet Singh vom FC Bayern schwärmt von Neu-Trainer Hansi Flick: "Wir hatten sofort einen guten Draht. Er sprach in der Vorbereitung oft mit mir, zeigte mir zusätzliche Übungen, um mich zu verbessern", erklärte der Neuseeländer, der aktuell in der Zweitvertretung des Rekordmeisters zum Einsatz kommt, im Gespräch mit der Bild-Zeitung . "Hansi Flick ist fantastisch für mich: ein überragender Typ und ein super Trainer."

Zudem sprach Singh über seinen Wechsel nach München im vergangenen Sommer: "Die Frage ist eher, was sich nicht geändert hat. Mein Leben wurde komplett umgekrempelt, ich bin von der einen auf die andere Seite der Welt gewechselt. Aber: Das ist das, was ich immer wollte."

Lothar Matthäus rät BVB zu Ex-Bayern-Duo

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Kaderzusammenstellung des schwächelnden Bundesligisten Borussia Dortmund kritisiert und rät den Verantwortlichen des Tabellensechsten zu Transfers in der Winterpause. "Ihr allergrößtes Manko ist in meinen Augen, dass sie einfach zu wenige Siegertypen haben", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne "So sehe ich das". Dem Team fehle "die Gier nach Erfolg, das gewisse aggressive Etwas."

Die Mentalitätslücke schließen könnten laut Matthäus Emre Can und Mario Mandzukic, die beim italienischen Abonnementmeister Juventus Turin derzeit nicht zu den Stammkräften zählen. "Wenn ich an Dortmunds Stelle wäre, würde ich mich schleunigst in den Flieger nach Turin setzen und versuchen, beide zu verpflichten", empfahl der 58-Jährige.

Bayern München: Mario Basler watscht Michael Cuisance ab

Der ehemalige Bayern-Profi Mario Basler hat FCB-Neuzugang Michael Cuisance kritisiert. Der junge Franzose war im Sommer von , wo er schon kein Stammspieler war, nach München gewechselt. Dort schaffte er es bislang nicht, sich durchzusetzen. Am Sonntag kam er wieder in der Bayern-Reserve in der zum Einsatz.

Basler sagte dazu im "Doppelpass" bei Sport1 : "Cuisance hat alles richtig gemacht. Er ist von einem Europa-League-Klub in die dritte Liga gewechselt. Wie kann man so doof sein, von so einem Verein wegzugehen, wo er alles hatte? Da muss ich mich wirklich fragen, was diese jungen Spieler im Schädel haben. Wahrscheinlich gar nichts."

Bayern München plant kommende Saison wohl mit HSV-Leihspieler Adrian Fein

Der FC Bayern München plant in der kommenden Saison offenbar mit Mittelfeldspieler Adrian Fein, der aktuell noch an den Hamburger SV ausgeliehen ist. "Adrian für mich so weit, dass er auch bei unseren Profis eine Rolle spielen kann", erklärte Holger Seitz, Mitglied der Leitung des FCB-Nachwuchsleistungszentrums, in der tz .

Der heute 20-jährige Fein spielt seit 2006 für den deutschen Rekordmeister und durchlief sämtliche Jugendmannschaften, ehe er in der Saison 2018/19 an ausgeliehen wurde und in der aktuellen Saison an den HSV.

Dort wusste er bislang voll zu überzeugen, das weiß auch Seitz. "Den HSV ohne Adrian Fein könnte man sich aktuell nicht vorstellen, weil er dort so eine dominante Rolle hat", erklärte der ehemalige U23-Coach der Bayern.