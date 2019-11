Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Champions League

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Wir liefern Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM.

Am 5. Spieltag der Champions League gastiert der FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad. Das Duell steigt am Dienstagabend um 21 Uhr in der serbischen Hauptstadt.

Für Hansi Flick, der auf jeden Fall bis Weihnachten auf der Trainerbank des FC Bayern sitzen wird, ist das Duell mit Roter Stern bereits sein zweiter Auftritt in der . Wie sieht es mit der Rolle des Cheftrainers aus? "Ich traue es ihm zu", sagte Toni Kroos (Real Madrid) am Rande der vergangenen Länderspielpause mit der deutschen Nationalmannschaft.

Derweil wird in den Medien auch über eine Rückkehr von Pep Guardiola (Manchester City) an die Säbener Straße spekuliert. Zuletzt ließ dessen Berater mit seinen Aussagen Raum für Spekulationen. Guardiola trainierte den deutschen Rekordmeister bereits von 2013 bis 2016.

vs. : Wir liefern Euch in diesem Artikel alle Infos dazu, wer das Aufeinandertreffen beider Teams in der Champions League live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Alle Infos zum Duell in der Champions League

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im TV?

So sieht die Übertragung der Champions League in der Saison 2019/2020 aus: Die TV-Rechte an der Königsklasse liegen in diesem Jahr in zwei Händen. Sky und DAZN sind für die Übertragungen der Champions League verantwortlich!

Beide Anbieter übertragen zusammen alle CL-Spiele live. Doch wer zeigt was? Eine Übersicht, bei welchem Anbieter welches Champions-League-Gruppenspiel läuft, erhaltet Ihr in einem separaten Übersichtsartikel .

Die Champions League heute live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN im Einzelspiel und ausschließlich im LIVE-STREAM

und ausschließlich im Den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN

in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN Achtung: Roter Stern vs. Bayern München läuft nicht bei DAZN

Die Champions League heute live bei Sky - Hier gibt's alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Wollt Ihr Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Einzelspiel verfolgen? Dann schaltet Sky ein! Nur der Bezahlsender zeigt das Bayern-Spiel bei Roter Stern live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur wenn Ihr dies getan habt, könnt Ihr Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Pay-TV bei Sky erleben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky .

Bei Sky habt Ihr am Dienstagabend die Wahl, ob Ihr Roter Stern vs. Bayern München lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz sehen wollt. Für was entscheidet Ihr Euch?

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.55 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kommentator: Kai Dittmann

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Lok Moskau - Leverkusen, Galatasaray - Brügge)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: Real - PSG, Tottenham - Piräus, ManCity - Donezk, Juventus - Atletico, Atalanta - Zagreb

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Free-TV?

Kurz und knapp: Kein deutscher TV-Sender überträgt das Champions-League-Duell zwischen Roter Stern Belgrad und Bayern München live im Free-TV. Das liegt daran, dass weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch andere Kanäle wie RTL, Sport 1, Eurosport und Co. die TV-Rechte an der Königsklasse besitzen.

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Champions-League-Duell zwischen Belgrad und dem FC Bayern live zu erleben. Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM Eure erste Anlaufstelle. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Infos.

Sky Go zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Ihr wollt den FC Bayern am Dienstagabend lieber live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Bezahlsender überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl, ob Ihr das Bayern-Spiel in der Champions League lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf die Champions-League-Gruppenphase? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch das Sky Ticket, wenn Ihr Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live erleben wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Bayern-Spiel bei Roter Stern in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: im ersten Monat 9,99 Euro, ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich, jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden verfügbar, einmalig 9,99 Euro

Zeigt / überträgt DAZN Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt. Da Sky jedoch das Duell zwischen Roter Stern und Bayern München live und exklusiv im Einzelspiel zeigt, wird die Partie des FCB nicht im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Doch aufgepasst: Stattdessen zeigt der Streamingdienst alle anderen Spiele am Champions-League-Dienstag live im Einzelspiel. Eine Übersicht über alle Duelle, die am Dienstagabend bei DAZN im LIVE-STREAM laufen, findet Ihr hier:

Der Dienstag, 26. November:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A vs. DAZN 18.55 Uhr D Lok. Moskau vs. DAZN 21 Uhr A vs. DAZN 21 Uhr B vs. Piräus DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr D vs. DAZN

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München?

Ihr habt in diesem Artikel bereits erfahren, dass das Bayern-Spiel bei Roter Stern Belgrad live im TV bei Sky sowie im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket läuft. Doch was ist, wenn Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch:

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München!

Wollt Ihr alle Treffer, alle wichtige Szenen und alle kritischen Entscheidungen noch einmal sehen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig! DAZN lädt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights der Champions League auf die Plattform.

Ihr habt die Wahl! Auf welchen Geräten Ihr den Streamingdienst nutzen möchtet, bleibt Euch überlassen. Die kostenlose DAZN-App gibt es für Euer Handy, Tablet, Euren Smart-TV oder Eure PS4. Hier geht's zum Download:

Champions League: DAZN zeigt / überträgt alle Highlights und zahlreiche Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM!

Ihr denkt, die Highlights zu Roter Stern vs. Bayern München wären schon alles? Falsch. DAZN zeigt alle Highlights der Champions League wenige Minuten nach dem Abpfiff. Außerdem könnt Ihr Euch zahlreiche Partien der Königsklasse noch einmal komplett im Re-Live beim Streamingdienst anschauen.

Und das ganze sogar kostenlos! DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem erlebt Ihr die Champions League live und in voller Länge sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Die Highlights der Königsklasse und den Großteil aller CL-Spiele live: DAZN zeigt Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Außerdem mit dabei: Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und die Europa League - all das und noch vieles mehr seht Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München? Die Bilanz beider Teams

Roter Stern Belgrad 6 Duelle FC Bayern München 2 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 2 9 Tore 13

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im TV und im STREAM? Die Übertragung der Champions League auf einen Blick