AC Florenz vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - So wird die Serie A heute übertragen

Wer zeigt / überträgt das Duell in der Serie A zwischen der AC Florenz und Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM? Wir geben Euch die Antworten.

Serie A, der 3. Spieltag: Der italienische Rekordmeister Juventus Turin gastiert bei der AC Florenz. Das Duell steigt am Samstagnachmittag (14. September) im Stadio Artemio Franchi. Anstoß ist um 15 Uhr.

Es ist das Duell der Gegensätze. ist erwartungsgemäß in die Saison gestartet. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo hat sowohl den Auftakt gegen den FC Parma mit 1:0 als auch das zweite Spiel gegen den SSC Neapel spektakulär mit 4:3 gewonnen.

Die konnte dagegen noch keinen Punkt einfahren. Der Auftakt ging mit 3:4 gegen den SSC Neapel verloren. Im zweiten Anlauf folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FC Genua. Dabei hat sich die Fiorentina im Sommer prominent verstärkt: Kevin-Prince Boateng und Franck Ribery tragen nun das lilafarbene Florenz-Trikot.

Geht die Juventus-Serie weiter? Oder kann die AC Florenz der Rekordmeister stoppen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr die heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

AC Florenz vs. Juventus Turin heute live: Das Duell in der Serie A im Detail

Duell AC Florenz vs. Juventus Turin Datum Samstag, 14. September 2019 || 15 Uhr Ort Stadio Artemio Franchi, Florenz ( ) Zuschauer 47.282 Plätze

AC Florenz vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen - So geht's!

Wo könnt Ihr die Serie A in live sehen? Wer überträgt den italienischen Fußball live und in voller Länge? Natürlich, es kann nur einen Anbieter geben: DAZN! Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Serie A im LIVE-STREAM. Hier erfahrt Ihr alle Details.

DAZN zeigt / überträgt AC Florenz vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM

Alle Spiele. Alle Tore. Alle Entscheidungen. Bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde der Serie A. Auch am Samstagnachmittag ist der Streamingdienst natürlich im Einsatz und übernimmt die Übertragung. DAZN zeigt AC Florenz vs. Juventus Turin in voller Länge im LIVE-STREAM.

Ab 14.45 Uhr geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch in einem 15-minütigen Vorbericht mit allen Infos rund um die Begegnung, damit Ihr bestens vorbereitet ab 15 Uhr 90 spannende Minuten genießen könnt.

Für das Duell AC Florenz vs. Juventus Turin ist folgendes Trio bei DAZN am Start:

DAZN zeigt / überträgt AC Florenz vs. Juventus Turin heute im kostenlosen LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN überträgt das Duell AC Florenz vs. Juventus heute kostenlos im LIVE-STREAM. Wie geht das denn? Ganz einfach. DAZN schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage kostenlos. Falls Ihr also noch kein Abo beim Streamingdienst habt, sichert Euch schnell einen kostenlosen Probemonat. Mit dem DAZN-Gratismonat genießt Ihr sowohl Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Co. als auch die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst.

Doch das ist noch längst nicht alles: DAZN überträgt jährlich über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Da ist für jeden etwas dabei - Spitzenfußball zum Beispiel? Champions League und Europa League. Bundesliga und LaLiga. EM-Qualifikation und Ligue 1. Dazu zeigt DAZN weitere zahlreiche Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge.

Genug von Fußball? Dann schaut bei DAZN doch einfach Tennis, Boxen, Motorsport, Darts oder viele anderen Sportarten im LIVE-STREAM. Hier findet Ihr eine Übersicht über das DAZN-Programm in den nächsten Tagen.

Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV, PS4 - Ihr habt die Wahl! Holt Euch die kostenlose DAZN-App. Hier entlang:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch einfach mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

AC Florenz vs. Juventus Turin heute live im TV verfolgen - Geht das?

Ihr wollt das Serie-A-Duell zwischen der AC Florenz und Juventus Turin im deutschen Fernsehen genießen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Kein deutscher TV-Sender überträgt AC Florenz vs. Juventus Turin live - weder im Free- noch im Pay-TV. Das liegt daran, dass sich weder die ARD, das ZDF oder Sky noch Eurosport, Sport 1 und Co. die Übertragungsrechte an der Serie A gesichert haben.

DAZN zeigt / überträgt AC Florenz vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV

Nur DAZN überträgt in Deutschland die Serie A und damit auch AC Florenz vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM. Doch DAZN ist ein reiner Streaminganbieter und kein klassischer TV-Sender. Die Live-Spiele zeigt der Streamingdienst ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch auf AC Florenz vs. Juventus Turin müsst Ihr auf Eurem Fernseher dennoch nicht verzichten.

DAZN bringt Euch AC Florenz vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Das funktioniert, weil die kostenlose DAZN-App mittlerweile auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar ist.

AC Florenz vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen? Dann befolgt diese Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt AC Florenz vs. Juventus mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

AC Florenz vs. Juventus Turin heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell in der Serie A zwischen der AC Florenz und Juventus Turin leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN schauen? Dann aufgepasst! Wir empfehlen Euch folgendes:

Mit unserem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie auf dem Laufenden. Ihr verpasst keine Chance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

AC Florenz vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain und Co. - Welches Starensemble schickt Juventus Turin von Beginn an aufs Feld? Wer steht für die AC Florenz in der ersten Elf? Wir verraten Euch knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle, mit welchen Startaufstellungen beide Mannschaften in der Serie A ins Spiel gehen.

AC Florenz vs. Juventus Turin: Die Bilanz

AC FLORENZ (insgesamt bislang 165 Duelle) JUVENTUS TURIN 34 Siege 79 52 Unentschieden 52 79 Niederlagen 34 173 Tore 268

Wer zeigt / überträgt AC Florenz vs. Juventus Turin? Die Übertragung der Serie A im Überblick