3. Liga live: Wer zeigt / überträgt den 38. Spieltag im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung auf einen Blick

In der 3. Liga steht der 38. und letzte Spieltag der Saison 2020/21 auf dem Programm. Goal verrät, wer live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

37 Spieltage sind in der dritthöchsten deutschen Spielklasse absolviert, doch noch immer stehen manche Entscheidungen aus. In der 3. Liga findet am Samstag das Saisonfinale statt.

Im Aufstiegsrennen steht lediglich fest, dass Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga zurückkehrt, alles andere ist noch offen. Gleichzeitig wissen wir bereits, dass der VfB Lübeck sich nach einem Jahr wieder in die Regionalliga verabschieden muss und auch Unterhaching absteigt.

Neben den sportlichen Daten rund um die 3. Liga an diesem Samstag wollen viele von Euch natürlich wissen, wie die Spiele live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden - immerhin geht es für ein Gros der Teams noch um jede Menge.

3. Liga live: Wer zeigt / überträgt den 38. Spieltag im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung auf einen Blick. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Spiele an diesem Samstag.

3. Liga am letzten Spieltag: Diese Duelle stehen auf dem Programm

DATUM UHRZEIT SPIEL Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr Hansa Rostock - VfB Lübeck Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr SV Meppen - MSV Duisburg Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern - SC Verl Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr Bayern München II - Hallescher FC Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr 1. FC Magdeburg - Unterhaching Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1860 München Samstag, 22. Mai 2021 13.30 Uhr Türkgücü München - Viktoria Köln

Während es in ein paar Spielen um rein gar nichts mehr geht, werden sich die Blicke der Fans vor allen Dingen auf die Spielorte Ingolstadt, München, Rostock und Meppen fokussieren. In den dort stattfindenden Duellen geht es entweder um den Aufstieg oder aber darum, die Klasse zu halten.

3. Liga: Wer zeigt / überträgt den 38. Spieltag live im TV?

Die Frage aller Fragen rund um die 3. Liga lautet an diesem letzten Spieltag, der wie derzeit immer ohne Fans in den Stadien ausgetragen wird, wo man denn die vollen 90 Minuten der jeweiligen Spiele live im TV anschauen kann.

Dabei gehen wir einer grundsätzlichen Frage nach, nämlich der nach den Übertragungsrechten für die 3. Liga. Es ist so: Die dritthöchste deutsche Spielklasse wird live im TV von gleich zwei Rechteinhabern gezeigt. Es gibt einen Pay-TV-Kanal und auch einen Free-TV-Sender, der die Spiele live ausstrahlt.

Magenta Sport ist der Pay-TV-Sender, der in dieser Saison alle Spiele der 3. Liga live im TV zeigt / überträgt. Bei Magenta Sport seht Ihr jedes einzelne Spiel in voller Länge, zudem kommen Parallelspiele auch in der Konferenz zum Vorschein.

Um jedoch ein Spiel anschauen zu können, ist ein Abonnement von Nöten. Hier findet Ihr alle Angebote für die verschiedenen Pakete auf einen Blick.

Der @FSVZwickau siegt im Montagabendspiel mit 2:1 in Lübeck. Der @vfbluebeck steigt damit nach einem Jahr aus der #3Liga ab.

Die Ergebnisse und die Tabelle nach dem 37. Spieltag 👇#zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/VPVN57CW7y — 3. Liga (@3_liga) May 17, 2021

3. Liga im Free-TV sehen: Die Sender der ARD übertragen die Spiele live

Im Free-TV gibt es Woche für Woche ebenfalls eine Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten von ausgewählten Spielen live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Denn die Sender der ARD-Gruppe halten ebenfalls Übertragungsrechte am Wettbewerb.

An jedem Wochenende kommen ein bis drei Spiele live und kostenlos im frei empfangbaren deutschen Fernsehen. Ob BR, SWR, MDR, SWR oder NDR, Woche für Woche kommen die Spiele live im Fernsehen und Ihr könnt dann mit dabei sein.

Eines ist jedoch Gewissheit: Wenn Ihr alle Spiele der ganzen Saison sehen wollt, dann kommt Ihr um ein Abo bei Magenta Sport womöglich nicht herum.

3. Liga am 38. Spieltag: Die Übertragungen der Spiele live im Free-TV und Pay-TV

Hansa Rostock - VfB Lübeck (Magenta Sport, NDR / MDR)

Bayern München II - Hallescher FC (Magenta Sport)

FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken (Magenta Sport)

Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen (Magenta Sport, WDR)

Türkgücü München - Viktoria Köln (Magenta Sport)

FC Ingolstadt 04 - 1860 München (Magenta Sport, BR)

Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden (Magenta Sport)

1. FC Magdeburg - Unterhaching (Magenta Sport)

1. FC Kaiserslautern - SC Verl (Magenta Sport)

Drei Spiele kommen an diesem Wochenende aus der 3. Liga live im Free-TV, alle drei könnt Ihr also kostenlos im TV und LIVE-STREAM anschauen.

3. Liga live: Wer überträgt den letzten Spieltag im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr die Spiele aber nicht im Free-TV und Pay-TV anschauen könnt, dann gibt es natürlich auch im LIVE-STREAM alle Duelle zu sehen. Ob Fußball aus Ingolstadt, München, Rostock oder Magdeburg - alle Duelle seht Ihr live im Stream.

Magenta Sport zeigt die 3. Liga im LIVE-STREAM: Die Übertragung

MagentaSport konnte sich die Übertagungsrechte an der 3. Liga sichern und zeigt alle Einzelspiele und die Konferenzen der 38 Spieltage live. Zuschauer brauchen hierfür allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Derzeit ist das Abonnement für 9,95 Euro monatlich im Jahresabo erhältlich. Wer ein kurzfristigeres Monatsabo abschließen möchte, zahlt dafür 16,95 Euro. Alle weiteren Details zu den Konditionen findet Ihr hier.

3. Liga kostenlos im LIVE-STREAM: Die ARD-Sender zeigen die Spiele

Ihr könnt zu jedem TV-Sender einen kostenlosen LIVE-STREAM aufrufen, denn einen solchen besitzt jeder Kanal.

3. Liga live: Die Tabelle vor dem Saisonfinale