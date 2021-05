Dynamo Dresden macht Wiederaufstieg mit Schützenfest perfekt - Das Spiel in der TICKER-Nachlese

Dynamo Dresden hat am 37. und vorletzten Spieltag der 3. Liga die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Die Sachsen, Absteiger aus der 2. Liga in der vergangenen Saison, machten den Aufstieg am Sonntag durch ein 4:0 (2:0) gegen Türkgücü München klar.

Christoph Daferner (15.), Ransford Königsdörffer (27.), Heinz Mörschel (63.) und Panagiotis Vlachodimos (90.) stellten die Weichen für die Sachsen auf Sieg. Gästespieler Aaron Berzel sah die Gelb-Rote Karte (67.). Mit 72 Punkten führt Dresden die Tabelle nun vor Hansa Rostock (70) an.

Die Mecklenburger hatten am Samstag 1:0 bei Absteiger SpVgg Unterhaching gewonnen und besitzen ebenfalls gute Chancen nach neun Jahren in die 2. Liga zurückzukehren. Am 38. Spieltag am kommenden Samstag hat der FC Hansa Heimrecht gegen Aufsteiger VfB Lübeck. Dritter ist der FC Ingolstadt, der am Samstag 5:1 (0:1) beim MSV Duisburg gewonnen hatte und 68 Punkte auf dem Konto hat.

Das Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden gibt es hier in der TICKER-Nachlese von Goal.

Dynamo Dresden - Türkgücü München Endstand 4:0 Tore 1:0 Daferner (15.), 2:0 Königsdörffer (27.), 3:0 Mörschel (62.), 4:0 Vlachodimos (90.) Aufstellung Dynamo Dresden Broll - Meier, Ehlers, Knipping, Löwe - Stark, Königsdörffer, Kade, Mörschel - Diawusie, Daferner. Aufstellung Türkgücü München Vollath - Park, Sorge, Kusic, Jakob - Erhardt, Berzel, Fischer, Tosun, Sijaric - Röser. Gelbe Karten Berzel (13.) - Stark (49.), Löwe (49.)

Gelb-Rote Karte

Berzel (67.)

Fazit | Die SG Dynamo Dresden spielt nächste Saison in der 2. Bundesliga! Ein Jahr nach dem Abstieg in Liga drei darf die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt also wieder jubeln, nachdem sie zuvor Türkgücü München mit 4:0 vom Platz fegte. Bereits zur Pause führten die Hausherren mit 2:0, das 3:0 in der 62. Spielminute brachte dann die Entscheidung herbei. Den Schlusspunkt setzte Vlachodimos mit Tor Nummer vier in der Schlussminute, als die Gäste bereits in Unterzahl agieren mussten. Beeindruckend war, mit welcher Souveränität und Entschlossenheit die Sachsen heute insgesamt auftraten mit dem Wissen, was für sie auf dem Spiel stand. Dabei kam ihnen sicherlich zugute, dass es für München sportlich um nichts mehr ging. Nun brechen auf dem Rasen alle Dämme, 'So sehen Sieger aus' dröhnt aus den Boxen. In gelben Aufstiegs-T-Shirts platzieren sich Mannschaft und Trainerteam für das Foto des Erfolgs.

🖤💛 WIR. ZUSAMMEN. 2. LIGA! 🖤💛



Die SGD schafft den direkten Wiederaufstieg und kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die 2. Bundesliga zurück! 👉 https://t.co/xoij63kjef #SGDTGM #sgd1953 pic.twitter.com/B2OojfqS13 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 16, 2021

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: ABPFIFF | DYNAMO DRESDEN IST AUFGESTIEGEN

90. Minute | Den Schlusspunkt der Partie setzt Vlachodimos, der links etwas Platz am Sechzehner hat, einen Schritt nach innen geht und die Kugel maßgenau ins lange Eck schlenzt. Nichts zu halten für Vollath!

TOOOR! Dynamo Dresden vs. Türkgücü München 4:0 | Torschütze: Vlachodimos (90.)

89. Minute | Die Bank der SG streift sich schon die Aufstiegsshirts über, in 90 Sekunden dürfte der Unparteiische pünktlich abpfeifen und die Feierlichkeiten werden beginnen.

87. Minute | Kwadwo hat bei der anschließenden Ecke von rechts das 4:0 auf dem Kopf, doch nickt die Kugel einen Meter neben den linken Pfosten.

86. Minute | Stark marschiert halbrechts nochmal temporeich auf die Abwehrkette der Gäste zu und legt nach rechts heraus zu Kreuzer, der mit seiner Hereingabe tatsächlich die erste Ecke im Spiel für Dynamo herausholt.

83. Minute | Dresden hat zumindest noch Lust auf einen vierten Treffer, doch die letzte Konsequenz lassen die Jungs von Trainer Alexander Schmidt dann doch vermissen.

80. Minute | Halblinks startet erneut Vlachodimos durch und ist mit dem Ball auf dem Weg in Richtung Tor. Er entscheidet sich, selbst abzuschließen, doch ein Gästespieler hält rechtzeitig seinen Schlappen hinein.

79. Minute | Vlachodimos passt von links flach in den Strafraum und Hosiner lässt zum vermeintlichen 4:0 abtropfen. Das Schiedsgespann pfeift den Treffer aber wegen einer Abseitsposition des Flankengebers zurück.

77. Minute | Beide Trainer schöpfen all ihre Wechselmöglichkeiten aus. Bei Dresden ist ein weiteres neues Gesicht zu sehen, während München zweifach austauscht.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kirsch für Tosun (75.)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Niemann für Röser (75.)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Stefaniak für Mörschel (74.)

73. Minute | Kircicek holt zum Distanzkracher aus 25 Metern aus, doch daraus wird nur ein weiterer lascher Schuss in Richtung Tribüne. So bleibt der Nachmittag für Broll im Kasten der Sachsen weiterhin ruhig.

72. Minute | Die Gastgeber verwalten nur noch und München sieht ebenfalls keinen Grund, hier nochmal Sturm zu laufen. So dümpelt das Geschehen vor sich hin.

69. Minute| Außerhalb des Stadions machen sich zahlreiche Dynamo-Anhänger durch das Zünden von Böllern lautstark bemerkbar, obwohl die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort ist. Die Sachsen sind bereits in Feierlaune.

67. Minute | Nun ist Türkgücü auch noch ein Mann weniger auf dem Feld, weil Berzel sich zu einem groben Einsteigen gegen Stark am Mittelkreis hinreißen lässt. Dem Schiedsrichter bleibt nichts anderes üblich, als den bereits verwarnten Berzel vom Platz zu stellen.

Dynamo Dreden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: GELB-ROTE KARTE | Berzel (67.)

66. Minute | Tosun schießt aus 30 Metern halbrechter Position deutlich über den Kasten - ein Schuss für die Statistik.

65. Minute | Die Bank der Gelb-Schwarzen feiert weiterhin jeden wichtigen Ballgewinn der eigenen Jungs. Auf dem Platz hat Dynamo weiterhin alles fest im Griff und bleibt hochkonzentriert.

62. Minute | Mörschel schießt Dresden zur Entscheidung im Kampf um den Aufstieg! Hosiner lässt ein flaches Zuspiel von der rechten Seite per Hacke herrlich auf Mörschel abtropfen, der zentral im Sechzehner alleine vor Vollath steht. Mit der rechten Innenseite schiebt er die Kugel locker ins rechte Eck, den Aufstieg dürfte sich die Heimmannschaft nun nicht mehr nehmen lassen.

62' TOOOOOOOOOOOR für Dynamo! Mörschel verwertet eine Hosiner-Vorlage aus 13 Metern zentraler Position und stellt auf 3:0. #SGDTGM 3:0 #sgd1953 pic.twitter.com/oUhDnbex1l — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 16, 2021

TOOOR! Dynamo Dresden vs. Türkgücü München 3:0 | Torschütze: Mörschel (62.)

61. Minute | Der Gelb-vorbelastete Chris Löwe macht nun Platz für Leroy Kwadwo, der für die letzten 30 Minuten in die Partie kommt.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kwadwo für Löwe (60.)

57. Minute | Daferner verpasst das 3:0! Links im Sechzehner hat Hosiner das Auge für Daferner, der am langen Pfosten lauert. Das flache Zuspiel nimmt er direkt und gerät dabei in Schieflage, sodass er den Versuch aus sieben Metern deutlich über den Kasten schießt.

57. Minute | Der Torschütze zum 2:0 verlässt den Platz und wird durch Philipp Hosiner ersetzt, der gestern Geburtstag gefeiert hat.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Hosiner für Königsdörffer (56.)

53. Minute | Der zweite Ball nach einer Ecke für München wird im Strafraum von Dynamo mehrfach verlängert und landet bei Tosun, der es artistisch per Fallrückzieher versucht. Die Kugel geht aber deutlich am linken Pfosten vorbei.

52. Minute | Derzeit ist die Partie von vielen kleineren Unterbrechungen geprägt, sodass kein wirklicher Spielfluss zustande kommt. Noch gibt es keine nennenswerte Torchance in diesem Durchgang zu verzeichnen.

49. Minute | Nur Sekunden später sieht auch Chris Löwe für ein rustikales Foulspiel an der Seitenauslinie Gelb.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Löwe (49.)

49. Minute | Stark senst Tosun am Mittelkreis humorlos um und kassiert für das Foul genau vor den Augen des Unparteiischen den Gelben Karton.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Stark (49.)

46. Minute | Weiter geht's in Dresden! Beide Teams rotieren etwas durch, zwei Wechsel gibt es auf Seiten der Gastgeber, einen auf Seiten der Münchener.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kreuzer für Meier (46.)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Vlachodimos für Diawusie (46.)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Gorzel für Park (46.)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | 45 Minuten trennen die SG Dynamo Dresden noch vom direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga! Zur Pause führen die Sachsen mit 2:0 gegen Türkgücü München. Dabei war den Gastgebern zunächst die große Bedeutung der Partie anzumerken, zumal die Gäste aus dem Süden ordentlich mitspielten. Doch Daferner nutzte dann einen groben Schnitzer von Park eiskalt zur Führung aus (15.) und fortan bekamen die Gelb-Schwarzen zunehmend mehr Kontrolle über das Geschehen, ohne sich dabei eine Chance nach der anderen herauszuspielen. Doch eine weitere reichte dann, um das Tor zum Aufstieg noch einen Stück weiter aufzustoßen: Alleine vor Vollath schob Königsdörffer zum 2:0 ein (27.).

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: HALBZEIT | 2:0

45. Minute | Beide Teams sehnen die Kabine herbei und lassen die Halbzeit ruhig vor sich ausplätschern.

45. Minute | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2 Zwei Minuten gibt es im Rudolf-Harbig-Stadion oben drauf!

42. Minute | Für Fischer geht es derweil nicht weiter, für ihn kommt Laukart in die Partie. Kurz danach verpasst Kade mit einem flachen Linksschuss vom Strafraumeck aus das 3:0. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: WECHSEL | Laukart für Fischer (42.)

39. Minute | Vorerst kehrt Fischer zurück auf den Rasen, läuft aber noch etwas unrund.

37. Minute | Fischer räumt Königsdörffer gnadenlos ab und hält sich anschließend selbst den Oberschenkel. Die Ärzte eilen zur Behandlung herbei.

34. Minute | Nächster Abschluss für Dynamo! Mörschel hat die Kugel 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten auf seinem starken rechten Fuß und lässt zunächst Jakob ins Leere rutschen. Anschließend versucht er es per Flachschuss ins linke Eck, allerdings kullert der Ball zwei Meter am Pfosten vorbei ins Aus.

33. Minute | Knipping knallt im Zweikampf mit Röser Knie-an-Knie aneinander, ersterer bleibt vorerst liegen. Der Dresdener scheint den Schmerz nun aber rauszulaufen, es geht weiter für ihn.

30. Minute | Genau so hatten sich alle, die es mit der SG halten, den Nachmittag bis hierhin vorgestellt. Dresden macht aus zwei Chancen zwei Tore und hat den Aufstieg somit zum Greifen nah.

27. Minute | Heinz Mörschel chippt einen Ball aus dem Mittelfeld heraus einfach mal über die Hintermannschaft der Gäste hinweg mit besten Grüßen für Ransford-Yeboah Königsdörffer. Im Laufduell mit Alexander Sorge spielt der 19-jährige all seine Vorteile aus, verzögert am Sechzehner noch kurz und überwindet René Vollath mit einem Schuss durch die Hosenträger.

27' Das nächste TOOOOOOR für die SGD! Königsdörffer zündet den Turbo über das halbe Feld, lässt seinen Gegenspieler aussteigen und schließt unhaltbar unten rechts ab. #SGDTGM 2:0 #sgd1953 pic.twitter.com/qwNkFT7G0Q — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 16, 2021

TOOOR! Dynamo Dresden vs. Türkgücü München 2:0 | Torschütze: Königsdörffer (27.)

26. Minute | Dabei blasen die Hausherren hier nicht zu einem Offensivspektakel. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab, was den Teams aber jeweils ganz gut zu gefallen scheint.

23. Minute | Allmählich gewinnt Dresden optisch mehr und mehr an Überlegenheit. Versuche der Gäste, Nadelstiche nach vorne zu setzen, gehen gegen aufmerksame Sachsen meist unter.

20. Minute | Kade führt den Ball an der Strafraumkante und sucht im Beinewald der Gäste nach der Lücke, um auf Meier durchzustecken. Das Anspiel kann von der Münchener Hintermannschaft geklärt werden.

18. Minute | Dynamo lief in dieser Partie bislang sichtbar mit einem Rucksack voller Ballast auf. Der Führungstreffer hilft natürlich, das Gepäck nach und nach abzulegen.

15. Minute | Daferner lupft Dynamo auf die Aufstiegsstraße! Park missglückt eine Kopfballrückgabe zum eigenen Torwart gänzlich, der Ball landet genau auf dem Schlappen von Daferner. Alleine vor Vollath, der aus seinem Kasten raussprintet, bleibt er ganz cool und hebt die Kugel gefühlvoll über den Ex-Krefelder hinweg in die Maschen.

15' JAAAAAAAA! TOOOOOOOR für die SGD! Daferner lupft das Ding nach einem verunglückten Rückpass über Gäste-Keeper Vollath zur Führung ins Tor. #SGDTGM 1:0 #sgd1953 pic.twitter.com/w0LZIGCMWX — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 16, 2021

TOOOR! Dynamo Dresden vs. Türkgücü München 1:0 | Torschütze: Daferner (15.)

13. Minute | Königsdörffer wird an der linken Seitenlinie auf die Reise geschickt und dabei von Berzel aus dem Tritt gebracht. Der Schiedsrichter zeigt ihm Gelb für ein taktisches Foul.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Berzel (13.)

10. Minute | Der Beginn der SG kann dagegen durchaus als etwas wild bezeichnet werden. Im Spiel nach vorne fehlt es noch an einer klaren Struktur - zu viel Stückwerk ist bislang in den Aktionen.

8. Minute | Wer gedacht hat, dass die Münchener heute nur ihrer Anwesenheitspflicht nachgehen, wird bislang eines besseren belehrt. Denn Türkgücü zeigt durchaus Charakter in der Partie und verwickelt die ambitionierten Gastgeber immer wieder in hartnäckige Zweikämpfe.

5. Minute | Nach einem Foul von Stark an Röser 25 Meter zentral vor dem Tor von Broll führt Park den Freistoß direkt aus. Der Schuss segelt harmlos direkt in die Arme des SGD-Keepers.

3. Minute | Park bleibt nach einem Zweikampf mit Daferner vor dem Sechzehner der Gäste kurz am Boden liegen und hält sich das Gesicht. Aber größere Schäden hat der Münchener dann doch nicht davongetragen.

1. Minute | Auf geht's im Rudolf-Harbig-Stadion! Erfüllt sich Dynamo Dresden heute den Traum vom direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga?

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Da geht es abseits des Rasens schon noch deutlich geräuschvoller zu im Süden: Kurioserweise steht mit Alexander Schmidt auf Seiten der Gastgeber ausgerechnet der Trainer am Spielfeldrand, den München im Februar diesen Jahres überraschend entlassen hatte - trotz eines starken achten Platz für den Liganeuling zu diesem Zeitpunkt. Im Vorfeld der heutigen Partie bezeichnete der Coach seinen Rauswurf als 'Witz'. Die Statistik, so scheint es, untermauert seine Aussage, denn die Gäste sind in der Rückserie das drittschlechteste Team der Liga. Während die Spielzeit für Schmidt persönlich mit einem großen Erfolg und somit versöhnlich enden könnte, sieht das bei München-Stürmer Sercan Sararer ganz anders aus. Er will für den Verein nicht mehr auflaufen und fehlt heute im stark dezimierten Aufgebot seiner Mannschaft.

Vor Beginn | Für Türkgücu hingegen geht es lediglich darum, eine turbulente Saison möglichst ordentlich zu Ende zu bringen. Die großen Ambitionen von Investor Hasan Kivran konnten überhaupt nicht erfüllt werden. So entscheiden die letzten beiden Spieltage aus ihrer Sicht lediglich darüber, wo genau man im Tabellenmittelfeld landet. Aktuell rangieren die Münchener auf Rang 11 und führen somit die zweite Hälfte der Tabelle an.

Vor Beginn | Feierlichkeiten, wie sie bei den vergangenen Aufstiegen ins Bundesliga-Untergeschoss üblich waren, sind natürlich in diesem Jahr ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz würden die Mannschaft, das Trainerteam um Alexander Schmidt und der gesamte Verein sicherlich eine Möglichkeit finden, den Erfolg zumindest intern gebührend zu feiern. Insgesamt steht der Verein davor, zum vierten Mal in Liga zwei zu gelangen - diesmal genau ein Jahr nach dem Abstieg unter Trainer Markus Kauczinski.

Vor Beginn | Die Marschroute für die Hausherren ist klar: Mit einem Dreier ist ihnen der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr zu nehmen, denn Ingolstadt läge dann vier Zähler hinter den Sachsen vor dem letzten Spieltag. Derzeit rangiert Dresden auf Platz zwei hinter Hansa Rostock, mit einem Sieg oder Unentschieden könnte man allerdings die Tabellenführung zurückerobern.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Türkgücü München.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: Die Aufstellungen

Dresden: K. Broll - J. Meier, Ehlers, Knipping, C. Löwe - Y. Stark, Königsdörffer, Kade, Mörschel - Diawusie, Daferner.

Türkgücü: Vollath - Park, Sorge, Kusic, Jakob - Erhardt, Berzel, Fischer, Tosun, Sijaric - L. Röser.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Schalke 04 als besonderes Schmankerl, das Sachsenderby gegen Aue als Ansporn und vielleicht ja auch ein Wiedersehen mit dem Hamburger SV: Die erhofften Festtage in der 2. Bundesliga sind für Dynamo Dresden zum Greifen nah. Ein Sieg gegen Türkgücü München am Sonntag (14 Uhr) genügt - und die Sachsen sind nach einem Jahr in der 3. Liga zurück.

"Für solche Spiele ist man im Fußball tätig. Die Vorfreude darauf ist bei uns allen groß und wir wollen das große Ziel erreichen", sagte Trainer Alexander Schmidt am Freitag: "Ich habe vollstes Vertrauen in meine Jungs und ihre Fähigkeiten."

Die Ausgangslage ist für den achtmaligen DDR-Meister optimal. Aktuell liegt Dynamo mit 69 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat zwei Spieltage vor Saisonende vier Zähler Vorsprung auf 1860 München. Zwar reicht eine Niederlage durch den Ingolstädter Sieg am Samstag noch keinesfalls, doch damit will sich in Sachsen ohnehin niemand beschäftigen.

Man könne "die ereignisreiche Saison vergolden", sagte Schmidt, der mit dem Aufstieg auch persönlich ein Happy End finden würde. Bis Februar war der 52-Jährige noch als Cheftrainer von Türkgücü München tätig - nun kann er ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Dynamo in die 2. Liga führen.

"Voller Fokus auf das Ding, aber nicht verkrampfen", hatte Schmidt schon nach dem Sieg im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den Bischofswerdaer FV gesagt: "Die Mannschaft ist gut drauf, willig, spielfreudig. Und mit dieser positiven Energie gehen wir am Sonntag ins Spiel."

Für den Fußball-Standort Ost wäre Dynamos Aufstieg ein Glücksfall. In Union Berlin und Erzgebirge Aue spielen nur zwei Klubs aus der ehemaligen DDR in der ersten und zweiten Liga. Pokalfinalist RB Leipzig wurde erst 2009 gegründet. Begleiten könnte Dynamo der einstige DDR-Oberliga-Rivale Hansa Rostock. Die Rostocker liegen nach dem Sieg bei der SpVgg Unterhaching am Samstag mit 70 Punkten ebenfalls auf Aufstiegskurs. "Wir haben alles in der eigenen Hand, das ist gut so. Das gilt es zu nutzen", sagte Trainer Jens Härtel.

Der Jubel bei Hansa wäre wohl nochmals größer. Seit dem Abstieg in der Saison 2011/12 kämpfte Rostock vergeblich um die Rückkehr in die 2. Liga, in einigen Jahren drohte sogar der Abstieg. Mit einem "klaren Kopf", "ordentlichem Biss" und "fußballerischen Qualitäten" soll dem Warten auf die 2. Liga laut Härtel ein Ende gesetzt werden.

Quelle: SID

