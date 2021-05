FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt heute der FC Ingolstadt den TSV 1860 München. Goal zeigt Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Brisantes bayerisches Derby zum Saisonabschluss der 3. Liga ! Der FC Ingolstadt erwartet am heutigen Samstag, 22. Mai , den TSV 1860 München. Spielbeginn im Audi-Sportpark in Ingolstadt ist um 13.30 Uhr .

Als hätten es die Spielplanmacher der 3. Liga gewusst! Im Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und 1860 München fällt im direkten Duell die Entscheidung um den Relegationsplatz in der 3. Liga, eventuell steht nach Spielende aber auch ein weiterer direkter Aufsteiger fest.

Als Aufsteiger in die 2. Bundesliga steht bereits Dynamo Dresden fest. Beste Chancen, sich den zweiten Aufstiegsplatz zu sichern, hat Hansa Rostock . Rostock hat vor dem letzten Spieltag 70 Punkte auf seinem Konto, zwei mehr als der FC Ingolstadt und vier mehr als 1860 München.

Sollte Rostock heute aber gegen Absteiger VfB Lübeck verlieren, wäre Ingolstadt bei einem Sieg gegen die Löwen aufgestiegen. Spielt Rostock Unentschieden, müssten die Schanzer mit fünf Toren Vorsprung gewinnen, um Rostock zu überholen.

Für 1860 München geht es heute nur noch um Relegationsplatz drei. Um diesen noch zu erreichen, muss das Team um Torjäger Sascha Mölders aber gewinnen, ansonsten steht der Münchner Traditionsklub mit leeren Händen da.

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai 2021 Zeit 13.30 Uhr Ort Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Alle 380 Saisonspiele der 3. Liga werden in der Saison 2020/21 von Magenta Sport live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt. Finden mehrere Spiele gleichzeitig statt, kommt Ihr beim Bezahlsender der Telekom zudem in den Genuss einer Konferenz .

Zudem kann die 3. Liga mit zahlreichen Live-Übertragungen im Free-TV aufwarten. Samstag für Samstag werden auf den diversen 3. Programmen der ARD bis zu drei Spiele live gezeigt. An diesem Samstag sind das Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck , Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen und ...

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im Free-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga im BR

... natürlich FC Ingolstadt gegen 1860 München ! Der Bayerische Rundfunk (BR) lässt es sich nicht nehmen, das Derby, in dem es um den Aufstieg und die Relegation geht, live zu übertragen.

Der BR zeigt das Spiel im Rahmen der Sendung "Blickpunkt Sport live" ab 13.25 Uhr . Die Moderation übernimmt Markus Othmer , Kommentator ist Florian Eckl .

Für alle, die den BR nicht am heimischen TV empfangen können, ist der zusätzlich angebotene LIVE-STREAM ideal.

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im Pay-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von Magenta Sport

Volles Programm heute bei Magenta Sport! Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle parallel stattfindenden Partien des 38. Spieltags, darunter FC Ingolstadt gegen 1860 München ab 13.15 Uhr als Einzelspiel . Zur selben Zeit startet auch die Konferenz mit folgenden Partien:

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Ingolstadt gegen 1860 München via Magenta Sport heute sehen. Was Ihr dafür machen müsst? Nur nur die kostenlose App via Play Store oder App Store downloaden. Habt Ihr das gemacht, könnt Ihr Euch das Spiel auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen.

Der LIVE-STREAM ist zudem am heimischen PC über alle gängigen Browser abrufbar.

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert Magenta Sport

Die Übertragungen von Magenta Sport (TV und LIVE-STREAM) sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Telekom-Kunden erhalten den Service in den ersten zwölf Monaten noch umsonst, danach müssen sie monatlich 4,95 Euro bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Für Übertragungen am heimischen TV benötigt Ihr einem Media Receiver und die MagentaTVBox . Alle weiteren Infos findet Ihr hier!

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Aufstellung FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Krauße, Elva, M. Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke.

Aufstellung 1860 München: Hiller - Willsch, Erdmann, Salger, Steinhart - Wein, Lex, Neudecker, Dressel, Biankadi - Mölders.

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute: Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Keine Panik, mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts und bleibt beim spannenden Rennen um den Aufstieg auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München.

