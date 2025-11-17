Was zählt bei Punktgleichheit in der WM Qualifikation: Direkter Vergleich oder Tordifferenz (Tore)?

England, Frankreich, Portugal, Norwegen, Deutschland, die Niederlande und Kroatien haben sich aus Europa bereits sicher für die WM 2026 qualifiziert. Spanien und Belgien sind so gut wie durch, während beispielsweise auch die Schweiz und Österreich gute Chancen auf eine direkte Qualifikation für die WM im kommenden Sommer haben.
Island hätte indes im Kampf um Playoff-Platz zwei am letzten Spieltag aufgrund des besseren Torverhältnisses ein Unentschieden gegen die Ukraine gereicht. Und die Isländer hielten auch lange ein 0:0, doch dank zweier später Tore gewannen die Ukrainer doch noch und sind damit in den Playoffs dabei. Ein ähnliches Szenario bietet sich in Gruppe J, wo Nordmazedonien am Dienstag zum Abschluss ein Unentschieden bei den punktgleichen Walisern reichen würde, um Platz zwei zu verteidigen und sich über die Playoffs möglicherweise noch für die WM 2026 qualifizieren zu können.
Tabelle Gruppe A
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Deutschland
|15
|16:3
|2
|Slowakei
|12
|6:8
|3
|Nordirland
|9
|7:6
|4
|Luxemburg
|0
|1:13
Tabelle Gruppe B
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Schweiz
|13
|13:1
|2
|Kosovo
|10
|5:4
|3
|Slowenien
|3
|2:7
|4
|Schweden
|1
|3:11
Tabelle Gruppe C
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Dänemark
|11
|14:3
|2
|Schottland
|10
|9:5
|3
|Griechenland
|6
|10:12
|4
|Belarus
|1
|4:17
Tabelle Gruppe D
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Frankreich
|16
|16:4
|2
|Ukraine
|10
|10:11
|3
|Island
|7
|13:11
|4
|Aserbaidschan
|1
|3:16
Tabelle Gruppe E
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Spanien
|15
|19:0
|2
|Türkei
|12
|15:10
|3
|Georgien
|3
|6:13
|4
|Bulgarien
|0
|1:18
Tabelle Gruppe F
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Portugal
|13
|20:7
|2
|Irland
|10
|9:7
|3
|Ungarn
|8
|11:10
|4
|Armenien
|3
|3:19
Tabelle Gruppe G
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Niederlande
|20
|27:4
|2
|Polen
|17
|14:7
|3
|Finnland
|10
|8:14
|4
|Malta
|5
|4:19
|5
|Litauen
|3
|6:15
Tabelle Gruppe H
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Österreich
|18
|21:3
|2
|Bosnien-Herzegowina
|16
|16:6
|3
|Rumänien
|10
|12:9
|4
|Zypern
|8
|11:11
|5
|San Marino
|0
|1:32
Tabelle Gruppe I
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Norwegen
|24
|37:5
|2
|Italien
|18
|21:12
|3
|Israel
|12
|19:20
|4
|Estland
|4
|8:21
|5
|Moldawien
|1
|5:32
Tabelle Gruppe J
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Belgien
|15
|22:7
|2
|Nordmazedonien
|13
|12:3
|3
|Wales
|13
|14:10
|4
|Kasachstan
|8
|9:13
|5
|Liechtenstein
|0
|0:24
Tabelle Gruppe K
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|England
|24
|22:0
|2
|Albanien
|14
|7:5
|3
|Serbien
|13
|9:10
|4
|Lettland
|5
|5:15
|5
|Andorra
|1
|3:16
Tabelle Gruppe L
|Platz
|Land
|Punkte
|Tore
|1
|Kroatien
|22
|26:4
|2
|Tschechien
|16
|18:8
|3
|Färöer
|12
|11:9
|4
|Montenegro
|9
|8:17
|5
|Gibraltar
|0
|3:28