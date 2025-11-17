Was zählt bei Punktgleichheit in der WM Qualifikation: Direkter Vergleich oder Tordifferenz (Tore)?

Für Italien wäre es indes besser gewesen, würde der direkte Vergleich zählen. Die Squadra Azzurra rannte in ihrer Quali-Gruppe seit dem 1. Spieltag Norwegen hinterher, nachdem man zum Auftakt gegen Erling Haaland und Co. mit 0:3 verloren hatte.

Die Hoffnung der Italiener auf das direkte WM-Ticket ging schon vor dem Rückspiel am letzten Spieltag gen Null, da Norwegen das deutlich bessere Torverhältnis hatte. Doch letztlich hätte es der Squadra Azzurra auch nichts geholfen, würde der direkte Vergleich zählen. Denn Italien verlor auch das Rückspiel gegen Erling Haaland und Co., ging vor heimischer Kulisse mit 1:4 unter. Gennaro Gattusos Mannschaft muss damit als Zweiter in die Playoffs, während sich Norwegen endgültig sicher sein kann, erstmals seit 1998 wieder zu einer WM zu fahren.

Für die Türkei ergibt sich am letzten Spieltag eine ähnliche Situation. Playoff-Platz zwei haben Kenan Yildiz und Co. nach dem 2:0 gegen Bulgarien am Samstag endgültig sicher. Wollen sie noch Erster werden, müssten sie im direkten Duell am Dienstag in Spanien mit sieben Toren Vorsprung gewinnen. Auch das ist angesichts der Stärke Spaniens, das in den bisherigen fünf Qualifikationspartien kein einziges Gegentor kassiert hat, praktisch ausgeschlossen.

Auch der Kosovo müsste eine Mammutaufgabe bewältigen, um noch Gruppenerster zu werden. Im letzten Quali-Spiel am 18. November bräuchten die Kosovaren gegen Spitzenreiter Schweiz einen Sieg mit mindestens sechs Toren Vorsprung, um noch Platz eins zu ergattern. Das dürfte kaum machbar sein, aber immerhin haben Fisnik Asllani und Co. Platz zwei und die Teilnahme an den Playoffs seit dem 2:0 in Slowenien am vorletzten Spieltag bereits sicher.