Oliver Maywurm

Was zählt bei Punktgleichheit in der WM Qualifikation: Direkter Vergleich oder Tordifferenz (Tore)?

In der Qualifikation zur WM 2026 gehen Mitte November die beiden finalen Spieltage über die Bühne. Was passiert dabei, wenn zwei oder mehr Mannschaften am Ende punktgleich sind?

Mitte November fallen in der europäischen Qualifikation für die WM 2026 die Entscheidungen. England hatte sich als erstes Team aus Europa das WM-Ticket gesichert, mittlerweile folgten mit unter anderem Frankreich, Deutschland und Norwegen weitere Nationen. Insgesamt sind zwölf direkte Startplätze zu vergeben. Aber auch die zwölf Gruppenzweiten dürfen sich noch Hoffnungen machen, denn sie werden allesamt an den Playoffs zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen. Europa stellt insgesamt 16 WM-Teilnehmer.

Eine Frage, die an den letzten Spieltagen wichtig werden könnte, ist: Was zählt in der WM-Qualifikation eigentlich bei Punktgleichheit? Direkter Vergleich oder Torverhältnis? GOAL liefert in diesem Artikel die Antwort auf diese Frage.

    Um das Wichtigste direkt zu klären: Sind zwei oder mehr Teams nach Abschluss ihrer WM-Qualifikationsgruppe punktgleich, dann zählt als Erstes die Tordifferenz. Ist diese identisch, ist zunächst die Mannschaft im Vorteil, die mehr Tore erzielt hat. Erst, wenn dann immer noch Unklarheit herrscht, wird der direkte Vergleich für eine Entscheidung herangezogen.

    Für Deutschland war das übrigens eine gute Nachricht. Denn nach dem mühsamen 2:0-Sieg in Luxemburg am Freitag hätte dem DFB-Team im abschließenden Gruppenspiel gegen die punktgleiche Slowakei am Montag schon ein Unentschieden sicher gereicht, um Erster zu bleiben und damit direkt zur WM zu fahren. Deutschlands Torverhältnis war nämlich schon vor dem Spiel besser als das der Slowaken (6:2). Würde der direkte Vergleich zählen, hätte man unbedingt gegen die Slowakei gewinnen müssen, da jene das Hinspiel bekanntlich für sich entschieden hatte.

    Letztlich hätte das DFB-Team auch damit aber überhaupt kein Problem gehabt. Schon zur Halbzeitpause war alles entschieden, Deutschland lag 4:0 vorne. Am Ende schoss die Nagelsmann-Elf einen 6:0-Erfolg heraus und löste damit am Ende doch absolut souverän das direkte Ticket zur WM.

    WM-Qualifikation: Können Kosovo und die Türkei noch Gruppenerster werden?

    Für Italien wäre es indes besser gewesen, würde der direkte Vergleich zählen. Die Squadra Azzurra rannte in ihrer Quali-Gruppe seit dem 1. Spieltag Norwegen hinterher, nachdem man zum Auftakt gegen Erling Haaland und Co. mit 0:3 verloren hatte.

    Die Hoffnung der Italiener auf das direkte WM-Ticket ging schon vor dem Rückspiel am letzten Spieltag gen Null, da Norwegen das deutlich bessere Torverhältnis hatte. Doch letztlich hätte es der Squadra Azzurra auch nichts geholfen, würde der direkte Vergleich zählen. Denn Italien verlor auch das Rückspiel gegen Erling Haaland und Co., ging vor heimischer Kulisse mit 1:4 unter. Gennaro Gattusos Mannschaft muss damit als Zweiter in die Playoffs, während sich Norwegen endgültig sicher sein kann, erstmals seit 1998 wieder zu einer WM zu fahren.

    Für die Türkei ergibt sich am letzten Spieltag eine ähnliche Situation. Playoff-Platz zwei haben Kenan Yildiz und Co. nach dem 2:0 gegen Bulgarien am Samstag endgültig sicher. Wollen sie noch Erster werden, müssten sie im direkten Duell am Dienstag in Spanien mit sieben Toren Vorsprung gewinnen. Auch das ist angesichts der Stärke Spaniens, das in den bisherigen fünf Qualifikationspartien kein einziges Gegentor kassiert hat, praktisch ausgeschlossen.

    Auch der Kosovo müsste eine Mammutaufgabe bewältigen, um noch Gruppenerster zu werden. Im letzten Quali-Spiel am 18. November bräuchten die Kosovaren gegen Spitzenreiter Schweiz einen Sieg mit mindestens sechs Toren Vorsprung, um noch Platz eins zu ergattern. Das dürfte kaum machbar sein, aber immerhin haben Fisnik Asllani und Co. Platz zwei und die Teilnahme an den Playoffs seit dem 2:0 in Slowenien am vorletzten Spieltag bereits sicher.

  • Punktgleichheit in der WM Qualifikation: Direkter Vergleich oder Tordifferenz? Die aktuellen Tabellen der Gruppen

    England, Frankreich, Portugal, Norwegen, Deutschland, die Niederlande und Kroatien haben sich aus Europa bereits sicher für die WM 2026 qualifiziert. Spanien und Belgien sind so gut wie durch, während beispielsweise auch die Schweiz und Österreich gute Chancen auf eine direkte Qualifikation für die WM im kommenden Sommer haben.

    Island hätte indes im Kampf um Playoff-Platz zwei am letzten Spieltag aufgrund des besseren Torverhältnisses ein Unentschieden gegen die Ukraine gereicht. Und die Isländer hielten auch lange ein 0:0, doch dank zweier später Tore gewannen die Ukrainer doch noch und sind damit in den Playoffs dabei. Ein ähnliches Szenario bietet sich in Gruppe J, wo Nordmazedonien am Dienstag zum Abschluss ein Unentschieden bei den punktgleichen Walisern reichen würde, um Platz zwei zu verteidigen und sich über die Playoffs möglicherweise noch für die WM 2026 qualifizieren zu können.

    Tabelle Gruppe A

    PlatzLandPunkteTore
    1Deutschland1516:3
    2Slowakei126:8
    3Nordirland97:6
    4Luxemburg01:13

    Tabelle Gruppe B

    PlatzLandPunkteTore
    1Schweiz1313:1
    2Kosovo105:4
    3Slowenien32:7
    4Schweden13:11

    Tabelle Gruppe C

    PlatzLandPunkteTore
    1Dänemark1114:3
    2Schottland109:5
    3Griechenland610:12
    4Belarus14:17

    Tabelle Gruppe D

    PlatzLandPunkteTore
    1Frankreich1616:4
    2Ukraine1010:11
    3Island713:11
    4Aserbaidschan13:16

    Tabelle Gruppe E

    PlatzLandPunkteTore
    1Spanien1519:0
    2Türkei1215:10
    3Georgien36:13
    4Bulgarien01:18

    Tabelle Gruppe F

    PlatzLandPunkteTore
    1Portugal1320:7
    2Irland109:7
    3Ungarn811:10
    4Armenien33:19

    Tabelle Gruppe G

    PlatzLandPunkteTore
    1Niederlande2027:4
    2Polen1714:7
    3Finnland108:14
    4Malta54:19
    5Litauen36:15

    Tabelle Gruppe H

    PlatzLandPunkteTore
    1Österreich1821:3
    2Bosnien-Herzegowina1616:6
    3Rumänien1012:9
    4Zypern811:11
    5San Marino01:32

    Tabelle Gruppe I

    PlatzLandPunkteTore
    1Norwegen2437:5
    2Italien1821:12
    3Israel1219:20
    4Estland48:21
    5Moldawien15:32

    Tabelle Gruppe J

    PlatzLandPunkteTore
    1Belgien1522:7
    2Nordmazedonien1312:3
    3Wales1314:10
    4Kasachstan89:13
    5Liechtenstein00:24

    Tabelle Gruppe K

    PlatzLandPunkteTore
    1England2422:0
    2Albanien147:5
    3Serbien139:10
    4Lettland55:15
    5Andorra13:16

    Tabelle Gruppe L

    PlatzLandPunkteTore
    1Kroatien2226:4
    2Tschechien1618:8
    3Färöer1211:9
    4Montenegro98:17
    5Gibraltar03:28