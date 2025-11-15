Zum Leidwesen eines Weltstars! Vollkommen kurioses Tor lässt Kosovo von der WM träumen

Mit dem Tor zum 2:0 konnte sich der Kosovo, noch dazu in Überzahl spielend, beinahe schon in Sicherheit wiegen. Letztendlich blieb es dann auch bis zum Schluss bei dem Ergebnis, wodurch der Kosovo den Vorsprung auf das drittplatzierte Slowenien auf sieben Punkte ausbaute und damit am letzten Spieltag nicht mehr von Rang zwei verdrängt werden kann. Die Slowenen können es derweil nicht mehr zur WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada schaffen.

Theoretisch hat der Kosovo sogar noch die Chance, Gruppenerster zu werden und sich damit das direkte WM-Ticket zu sichern. Da die Schweiz zeitgleich Schweden 4:1 bezwang, müsste man die Eidgenossen am letzten Spieltag im direkten Duell (Dienstag, 18. November) dafür allerdings sehr hoch bezwingen. Bei Punktgleichheit zählt in der WM-Qualifikation zuerst das Torverhältnis und hier steht die Schweiz derzeit elf Tore besser da als die Kosovaren.

Die Playoffs, bei denen noch vier europäische WM-Tickets vergeben werden, finden im März 2026 statt. Sollte man sich qualifizieren, würden Asllani und Co. Geschichte schreiben, schließlich war der Kosovo bisher noch nie bei einer Weltmeisterschaft dabei.