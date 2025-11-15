Ein vollkommen kurioses Tor mit enorm unglücklicher Beteiligung von Weltstar Jan Oblak (Atletico Madrid) hat dem Kosovo zumindest die Teilnahme an den Playoffs zur WM 2026 endgültig gesichert.
Zum Leidwesen eines Weltstars! Vollkommen kurioses Tor lässt Kosovo von der WM träumen
Kosovo ging früh durch Fisnik Asllani in Führung
Am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation waren die Kosovaren am Samstagabend in Slowenien durch einen schönen Treffer des Hoffenheimers Fisnik Asllani früh in Führung gegangen. Klar war schon vor der Partie: Mit einem Auswärtssieg ist dem Kosovo mindestens Platz zwei und damit die Teilnahme an den WM-Playoffs sicher.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte dann der nächste Meilenstein, als Sloweniens Petar Stojanovic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Und nach gut einer Stunde kam es dann zu der Slapstick-Szene, die eine Vorentscheidung herbei führte.
- IMAGO / Ulmer Teamfoto
Kosovo jubelt! Jan Oblak wird von eigenem Spieler übertölpelt
Kosovos Mittelfeldspieler Florent Muslija von Zweitligist Fortuna Düsseldorf suchte mit seinem weiten Seitenwechsel eigentlich Mitspieler Mergim Vojvoda. Sloweniens Abwehrspieler Zan Karnicnik konnte zwar dazwischen gehen - allerdings ganz anders, als er das geplant hatte.
Der Mann von NK Celje flog artistisch in den Ball und hob ihn aus knapp 20 Metern so über den herauseilenden Oblak, dass er in hohem Bogen "perfekt" im eigenen Tor landete. Oblak, Weltklassekeeper von Atletico Madrid, machte kehrt und stürmte zurück, konnte das kuriose Eigentor allerdings nicht mehr verhindern. Beim unsanften Landen im eigenen Netz tat sich der 32-Jährige auch noch weh, konnte nach kurzer Behandlungspause jedoch weiter spielen.
- AFP
Kosovo könnte sich erstmals für eine WM qualifizieren
Mit dem Tor zum 2:0 konnte sich der Kosovo, noch dazu in Überzahl spielend, beinahe schon in Sicherheit wiegen. Letztendlich blieb es dann auch bis zum Schluss bei dem Ergebnis, wodurch der Kosovo den Vorsprung auf das drittplatzierte Slowenien auf sieben Punkte ausbaute und damit am letzten Spieltag nicht mehr von Rang zwei verdrängt werden kann. Die Slowenen können es derweil nicht mehr zur WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada schaffen.
Theoretisch hat der Kosovo sogar noch die Chance, Gruppenerster zu werden und sich damit das direkte WM-Ticket zu sichern. Da die Schweiz zeitgleich Schweden 4:1 bezwang, müsste man die Eidgenossen am letzten Spieltag im direkten Duell (Dienstag, 18. November) dafür allerdings sehr hoch bezwingen. Bei Punktgleichheit zählt in der WM-Qualifikation zuerst das Torverhältnis und hier steht die Schweiz derzeit elf Tore besser da als die Kosovaren.
Die Playoffs, bei denen noch vier europäische WM-Tickets vergeben werden, finden im März 2026 statt. Sollte man sich qualifizieren, würden Asllani und Co. Geschichte schreiben, schließlich war der Kosovo bisher noch nie bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Kosovo auf Platz zwei, Schweiz Erster: Die Tabelle von WM-Qualifikationsgruppe B
- Platz 1: Schweiz / 13 Punkte / 13:1 Tore
- Platz 2: Kosovo / 10 Punkte / 5:4 Tore
- Platz 3: Slowenien / 3 Punkte / 2:7 Tore
- Platz 4: Schweden / 1 Punkt / 3:11 Tore
Letzter Spieltag (Dienstag, 18. November, 20.45 Uhr)
- Kosovo vs. Schweiz
- Schweden vs. Slowenien