WM Playoffs mit der Türkei, Albanien, Kosovo und Italien? So funktionieren die Playoffs zur Weltmeisterschaft 2026

Die 16 Playoff-Teilnehmer werden auf vier Mini-Turniere a vier Mannschaften verteilt. Dabei setzen sich die Lostöpfe wie folgt zusammen: In die Töpfe 1 bis 3 kommen die Gruppenzweiten absteigend nach ihrer aktuellen Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. In Topf 4 befinden sich die vier Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert haben.

Der Turniermodus sieht dann so aus: In jedem Vierer-Turnier spielt in den Halbfinals jeweils ein Team aus Lostopf 1 gegen eines aus Lostopf 4 und eines aus Topf 2 gegen eines aus Topf 3. Die Mannschaften aus Topf 1 und Topf 2 haben dabei jeweils Heimrecht. Die beiden Gewinner der Halbfinals bestreiten dann das Finale der jeweiligen Playoff-Gruppe gegeneinander und der Sieger fährt zur WM. So qualifizieren sich also noch vier europäische Länder über die Playoffs für die Endrunde im kommenden Sommer.

Unter anderem die Türkei und Italien wären nach aktuellem Stand in den Playoffs dabei und es ist auch wahrscheinlich, dass es dabei bleibt. Die Türken dürften hinter Spanien Zweiter werden, die Italiener können Norwegen kaum noch von Platz eins verdrängen. Für die Türkei und Italien schauen wir uns mal ein Szenario an, wie ihr jeweiliges Playoff-Turnier nach aktuellem Stand aussehen könnte:

Mögliches Playoff-Szenario für die Türkei:

Runde Spiel Halbfinale 1 Türkei vs. Schweden Halbfinale 2 Schottland vs. Nordmazedonien Finale Türkei vs. Schottland oder Nordmazedonien

Mögliches Playoff-Szenario für Italien:

Runde Spiel Halbfinale 1 Italien vs. Wales Halbfinale 2 Ungarn vs. Albanien Finale Türkei vs. Ungarn oder Albanien

Bei derzeitigem Stand würden die vier Lostöpfe für die WM-Playoffs übrigens so aussehen (siehe weiter unten). Noch einmal zur Erinnerung: Jeweils ein Team aus Topf 1 spielt im ersten Halbfinale zuhause gegen eine Mannschaft aus Topf 4. Das zweite Halbfinale bestreitet ein Team aus Topf 2 vor heimischer Kulisse gegen einen Vertreter aus Topf 3. Die beiden Sieger kämpfen dann im Playoff-Finale um eines der vier verbleibenden WM-Tickets.

Übrigens: Da sich beide in Lostopf 1 befinden würden, könnten die Türkei und Italien in den Playoffs zur WM 2026 nicht aufeinandertreffen.