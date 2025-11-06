Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-TURAFP
Oliver Maywurm

WM Playoffs mit der Türkei, Albanien, Kosovo und Italien? So funktionieren die Playoffs zur Weltmeisterschaft 2026

Vier europäische Tickets für die WM 2026 werden über ein Playoff-Turnier vergeben. Wer nimmt daran teil und wie ist der Modus? GOAL hat alle wichtigen Informationen für Euch.

Europa hat insgesamt 16 Startplätze für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die zwölf Gruppensieger der Qualifikation sichern sich jeweils ein direktes Ticket zur Endrunde im kommenden Sommer. Die vier ausstehenden europäischen Teilnehmer werden dann in einem Playoff-Turnier ermittelt.

Aber wer nimmt eigentlich daran teil? Wie ist der Modus, wer spielt gegen wen und wann finden die Playoffs zur WM 2026 statt? In diesem Artikel liefert GOAL Euch alle wichtigen Informationen, hier seid Ihr immer auf dem Laufenden!

  • Gennaro Gattuso(C)Getty Images

    Mit der Türkei und Italien? Wer nimmt an den Playoffs zur WM 2026 teil?

    Zunächst einmal nehmen die zwölf Gruppenzweiten der UEFA-Qualifikationsgruppen an den Playoffs teil. Damit aber nicht genug: Hinzu kommen vier Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert haben.

    Hier ist der Zugang etwas komplex: Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations-League-Saison 2024/25 dürfen an den Playoffs teilnehmen, sofern sie sich nicht direkt für die WM qualifiziert haben oder als Zweiter ihrer Qualifikationsgruppe ohnehin schon in den Playoffs dabei sind.

    Schauen wir uns doch einfach mal an, wie das Playoff-Teilnehmerfeld zwei Spieltage vor Ende der Qualifikation aussehen würde:

    Als Gruppenzweite in den Playoffs dabei:

    • Slowakei
    • Kosovo
    • Schottland
    • Ukraine
    • Türkei
    • Ungarn
    • Polen
    • Bosnien-Herzegowina
    • Italien
    • Nordmazedonien
    • Albanien
    • Tschechien

    Über die Nations League in den Playoffs dabei:

    • Wales
    • Schweden
    • Rumänien
    • Nordirland
    • Werbung

  • Playoffs zur WM 2026: Wie ist der Modus und wie viele Mannschaften qualifizieren sich?

    Die 16 Playoff-Teilnehmer werden auf vier Mini-Turniere a vier Mannschaften verteilt. Dabei setzen sich die Lostöpfe wie folgt zusammen: In die Töpfe 1 bis 3 kommen die Gruppenzweiten absteigend nach ihrer aktuellen Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. In Topf 4 befinden sich die vier Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert haben.

    Der Turniermodus sieht dann so aus: In jedem Vierer-Turnier spielt in den Halbfinals jeweils ein Team aus Lostopf 1 gegen eines aus Lostopf 4 und eines aus Topf 2 gegen eines aus Topf 3. Die Mannschaften aus Topf 1 und Topf 2 haben dabei jeweils Heimrecht. Die beiden Gewinner der Halbfinals bestreiten dann das Finale der jeweiligen Playoff-Gruppe gegeneinander und der Sieger fährt zur WM. So qualifizieren sich also noch vier europäische Länder über die Playoffs für die Endrunde im kommenden Sommer.

    Unter anderem die Türkei und Italien wären nach aktuellem Stand in den Playoffs dabei und es ist auch wahrscheinlich, dass es dabei bleibt. Die Türken dürften hinter Spanien Zweiter werden, die Italiener können Norwegen kaum noch von Platz eins verdrängen. Für die Türkei und Italien schauen wir uns mal ein Szenario an, wie ihr jeweiliges Playoff-Turnier nach aktuellem Stand aussehen könnte:

    Mögliches Playoff-Szenario für die Türkei:

    RundeSpiel
    Halbfinale 1Türkei vs. Schweden
    Halbfinale 2Schottland vs. Nordmazedonien
    FinaleTürkei vs. Schottland oder Nordmazedonien

    Mögliches Playoff-Szenario für Italien:

    RundeSpiel
    Halbfinale 1Italien vs. Wales
    Halbfinale 2Ungarn vs. Albanien
    FinaleTürkei vs. Ungarn oder Albanien

    Bei derzeitigem Stand würden die vier Lostöpfe für die WM-Playoffs übrigens so aussehen (siehe weiter unten). Noch einmal zur Erinnerung: Jeweils ein Team aus Topf 1 spielt im ersten Halbfinale zuhause gegen eine Mannschaft aus Topf 4. Das zweite Halbfinale bestreitet ein Team aus Topf 2 vor heimischer Kulisse gegen einen Vertreter aus Topf 3. Die beiden Sieger kämpfen dann im Playoff-Finale um eines der vier verbleibenden WM-Tickets.

    Übrigens: Da sich beide in Lostopf 1 befinden würden, könnten die Türkei und Italien in den Playoffs zur WM 2026 nicht aufeinandertreffen.

    Lostopf 1
    • Italien
    • Türkei
    • Ukraine
    • Polen
    Lostopf 2
    • Ungarn
    • Schottland
    • Tschechien
    • Slowakei
    Lostopf 3
    • Albanien
    • Nordmazedonien
    • Bosnien-Herzegowina
    • Kosovo
    Lostopf 4
    • Wales
    • Schweden
    • Rumänien
    • Nordirland
  • Turkiye v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs First LegGetty Images Sport

    WM 2026, Playoffs: Wann finden die Spiele statt?

    Die Mannschaften, die sich für die Playoffs qualifizieren, müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie wissen, ob sie denn nun bei der WM 2026 dabei sind oder nicht.

    Die Playoffs finden nämlich erst Ende März 2026 statt. Laut Rahmenterminkalender gehen die Halbfinals und Finals vom 26. bis zum 31. März 2026 über die Bühne.

  • Mit der Türkei und Italien? Alle Infos zu den WM Playoffs in der Übersicht

    Wie viele Mannschaften nehmen an den Playoffs teil?16
    Wer nimmt an den Playoffs teil?
    • Die zwölf Gruppenzweiten der Quali-Gruppen
    • Die vier besten Gruppensieger der Nations-League-Saison 2024/25, die in ihrer Quali-Gruppe nicht Erster oder Zweiter wurden
    Wie ist der Modus?
    • Vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften werden ausgelost
    • Zwei Halbfinals (nur ein Spiel), die Gewinner treffen im Finale (nur ein Spiel) aufeinander
    Wie ist die Verteilung der Lostöpfe?
    • Töpfe 1 bis 3: Die zwölf Gruppenzweiten, absteigend nach ihrer Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste
    • Topf 4: Die vier Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert haben
    Wer spielt gegen wen?
    • In den Halbfinals trifft jeweils ein Team aus Lostopf 1 (Heimrecht) auf eines aus Topf 4 und eines aus Topf 2 (Heimrecht) auf eines aus Topf 3
    Wann finden die Playoffs statt?26. bis 31. März 2026