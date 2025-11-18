Gegen wen spielen die Türkei und Italien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner und Auslosung

Aufgrund ihrer guten Platzierung in der FIFA-Weltrangliste (Rang 26) ist die Türkei bei der Auslosung der WM-Playoffs in Lostopf 1 gesetzt - gleiches gilt auch für Italien (Rang 9).

Die 16 Playoff-Teilnehmer werden in vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften gelost. Gespielt wird im K.o.-System mit zwei Halbfinals und die Gewinner treffen im Finale aufeinander. Der Sieger der vier Turnier-Endspiele fährt dann jeweils zur WM.

Die Türkei und die Italiener treffen in ihren Halbfinals bei der Zusammensetzung der Lostöpfe auf Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien (Lostopf 4) und genießen als besser gesetzte Teams Heimrecht. In einem möglichen Endspiel kämen dann acht mögliche Gegner in Frage: Wales, Polen, Tschechien, die Slowakei, Albanien, Irland, Bosnien und Herzegowina oder Kosovo.

Die Lostöpfe für die WM-Playoffs: