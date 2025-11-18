Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP
Oliver Maywurm

Gegen wen spielen die Türkei und Italien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner und Auslosung

Sowohl Italien als auch die Türkei müssen den Weg über die Playoffs gehen, um sich für die WM zu qualifizieren. Welche Gegner warten dort?

Mit sieben Toren Vorsprung hätte die Türkei am Dienstag auswärts beim Europameister Spanien gewinnen müssen, um am letzten Spieltag der WM-Qualifikation noch auf Platz eins zu springen und das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 zu lösen. Das gelang dem Team von Vincenzo Montella wie erwartet nicht. Man muss als Zweitplatzierter daher den Weg über die Playoffs gehen, dies gilt auch für Italien.

Doch gegen wen könnten die Türkei und Italien in den Playoffs eigentlich spielen? Wann findet die Auslosung statt und wie ist der Modus? Die Antworten darauf bekommt Ihr hier!

  • Gegen wen spielt die Türkei in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner und Modus

    Aufgrund ihrer guten Platzierung in der FIFA-Weltrangliste (Rang 26) ist die Türkei bei der Auslosung der WM-Playoffs in Lostopf 1 gesetzt - gleiches gilt auch für Italien (Rang 9). 

    Die 16 Playoff-Teilnehmer werden in vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften gelost. Gespielt wird im K.o.-System mit zwei Halbfinals und die Gewinner treffen im Finale aufeinander. Der Sieger der vier Turnier-Endspiele fährt dann jeweils zur WM.

    Die Türkei und die Italiener treffen in ihren Halbfinals bei der Zusammensetzung der Lostöpfe auf Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien (Lostopf 4) und genießen als besser gesetzte Teams Heimrecht. In einem möglichen Endspiel kämen dann acht mögliche Gegner in Frage: Wales, Polen, Tschechien, die Slowakei, Albanien, Irland, Bosnien und Herzegowina oder Kosovo.

    Die Lostöpfe für die WM-Playoffs:

    Lostopf 1

    Italien

    Dänemark

    Türkei

    Ukraine

    Lostopf 2

    Polen

    Wales

    Tschechien

    Slowakei

    Lostopf 3

    Albanien

    Irland

    Bosnien-Herzegowina

    Kosovo

    Lostopf 4

    Schweden

    Rumänien

    Nordirland 

    Nordmazedonien

    • Werbung
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-BULAFP

    Gegen wen spielt die Türkei in den Playoffs zur WM 2026? Ein mögliches Playoff-Turnier der türkischen Nationalmannschaft

    Spielen wir die Sache doch einmal ganz konkret durch. Die gute Nachricht für die Türkei: Den auf dem Papier schwersten Playoff-Gegnern wie Italien oder Dänemark gehen Arda Güler und Co. aus dem Weg, da diese ebenfalls in Lostopf 1 sind.

    Nachdem die Türken im Halbfinale zuhause auf eine Mannschaft aus Topf 4 treffen, würde im Playoff-Finale ein Team aus Topf 2 oder 3 warten. Die Mannschaften aus diesen beiden Töpfen bestreiten nämlich die anderen Halbfinals. 

    Übrigens: In Lostopf 1 bis 3 werden die zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation absteigend nach ihrer Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste verteilt. In Lostopf 4 befinden sich dann die vier Mannschaften, die das direkte WM-Ticket oder die Playoffs über die reguläre Qualifikationsphase verpasst haben, aber dank ihrer Platzierung in der Nations-League-Saison 2024/25 an den Playoffs teilnehmen dürfen.

    Noch einmal zur Erinnerung: Nur der jeweilige Sieger der vier Mini-Playoff-Turniere fährt zur Weltmeisterschaft 2026. Über die Playoffs werden also noch vier europäische WM-Tickets vergeben.

  • Welche Gegner hat die Türkei in den WM Playoffs? Die Auslosung

    Gegen wen man sich in den WM-Playoffs durchsetzen muss, wird recht bald nach dem letzten Qualifikationsspiel in Spanien klar sein. Denn die Auslosung der Playoffs findet bereits am Donnerstag, den 20. November statt. Ab 13 Uhr werden dann in Zürich die vier Mini-Turniere ausgelost.

  • calhanogluGetty

    Die Türkei in der Qualifikation zur WM 2026: Alle Ergebnisse

    TerminSpielErgebnis
    4. September 2025Georgien - Türkei2:3
    7. September 2025Türkei - Spanien0:6
    11. Oktober 2025Bulgarien - Türkei1:6
    14. Oktober 2025Türkei - Georgien4:1
    15. November 2025Türkei - Bulgarien2:0
    18. November 2025Spanien - Türkei2:2

  • Italien in der Qualifikation zur WM 2026: Alle Ergebnisse

    TerminSpielErgebnis
    6. Juni 2025Norwegen - Italien3:0
    9. Juni 2025Italien - Republik Moldau2:0
    5. September 2025Italien - Estland5:0
    8. September 2025Israel - Italien4:5
    10. Oktober 2025Estland - Italien1:3
    14. Oktober 2025Italien - Israel3:0
    13. November 2025Republik Moldau - Italien0:2
    16. November 2025Italien - Norwegen1:4