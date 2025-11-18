Gegen wen spielen die Türkei und Italien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner und Auslosung

Mit sieben Toren Vorsprung hätte die Türkei am Dienstag auswärts beim Europameister Spanien gewinnen müssen, um am letzten Spieltag der WM-Qualifikation noch auf Platz eins zu springen und das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 zu lösen. Das gelang dem Team von Vincenzo Montella wie erwartet nicht. Man muss als Zweitplatzierter daher den Weg über die Playoffs gehen, dies gilt auch für Italien.
Doch gegen wen könnten die Türkei und Italien in den Playoffs eigentlich spielen? Wann findet die Auslosung statt und wie ist der Modus? Die Antworten darauf bekommt Ihr hier!