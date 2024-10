Jürgen Klopp kümmert sich um sie: Welche Klubs gehören Red Bull?

Red Bull New York

Der Red-Bull-Kosmos hat auch im Fußball mittlerweile einen üppigen Umfang erreicht. Welche Vereine gehören den Österreichern?

Jürgen Klopp kehrt auf die große Fußballbühne zurück. Der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool wird nach einer selbst verordneten Auszeit am 1. Januar 2025 neuer "Head of Global Soccer" bei Red Bull.

Die Zusammenarbeit zwischen dem 57-Jährigen und dem österreichischen Brausehersteller wurde im Oktober 2024 verkündet und ist zunächst auf eine Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt. Klopp wird für Red Bull allerdings nicht im Tagesgeschäft operieren, sondern nimmt eine strategische Rolle ein. Mit seinem Knowhow soll er als Analytiker und Berater fungieren sowie als Mentor für die Trainer bei Red Bull tätig sein.

Klopp schilderte seine neuen Aufgabe und seine Beweggründe so: "Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen. (…)."

"Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies tun können, indem wir das Spitzenwissen und die Erfahrung, die Red Bull besitzt, nutzen und von anderen Sportarten und Branchen lernen", sagte Klopp weiter: "Gemeinsam können wir entdecken, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull Klubs, aber letztendlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. Wie gesagt, das könnte mich nicht mehr begeistern."

Aber welche Klubs gehören überhaupt zum Red-Bull-Kosmos und stehen künftig unter Klopps Leitung? Hier gibt es die Antwort.