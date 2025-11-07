"In der Kabine wurde darüber gesprochen": Brisanter Bericht in Spanien äußert harsche Kritik an Real Madrids Trainer Xabi Alonso

Trent Alexander-Arnold wurde am Dienstagabend während des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (1:0) von den Fans der Reds an der Anfield Road schon beim Aufwärmen ausgepfiffen. Noch lauter wurde es, als er in der 81. Spielminute für Arda Güler in die Begegnung kam. Speziell diese Einwechslung von Trainer Xabi Alonso soll nun für Debatten innerhalb des Kaders der Königlichen sorgen.
Auswechslung von TAA: "In der Kabine wurde darüber gesprochen"
Der spanische Journalist Josep Pedrerol sagte in der Fernsehsendung El Chiringuito über Alonsos Maßnahme: "Er bringt Alexander-Arnold zehn Minuten vor Spielende ins Spiel - wozu? Damit das ganze Stadion ihn ausbuht? In der Kabine wurde gestern darüber gesprochen, warum er Alexander-Arnold so bloßgestellt hat."
Erst kürzlich hieß es erstmals, Alonso drohe die Kabine bei den Madrilenen zu verlieren. Das ging aus einem Bericht von The Athletic hervor.
Demnach sollen einige Dinge und Methoden, die Alonso eingeführt hat und die sich vom Stil seines Vorgängers Carlo Ancelotti stark unterscheiden, bei den Stars um Vinicius Junior und Co. mitunter überhaupt nicht gut ankommen.
Unter anderem fordert Alonso mehr Disziplin und häufigere Einheiten im Kraftraum ein, setzt zudem sowohl in Gruppen als auch individuell auf detailliertere Videoanalysen. Wie mehrere Quellen aus dem direkten Mannschaftsumfeld The Athletic berichteten, soll das einigen Spielern der Königlichen zu viel sein.
"Manche von ihnen haben ohne all diese neuen Dinge so viel gewonnen, dass sie sich über deren Einführung beschweren", wird eine der namentlich nicht genannten Quellen zitiert. Die entsprechenden Spieler seien frustriert und unzufrieden und beklagen sich zudem darüber, dass sie im Vergleich zu den Jahren unter Ancelotti auf dem Platz nun deutlich weniger Freiheiten genießen.
Liverpools Fans weiter sauer auf Alexander-Arnold
Dass die Stimmung nicht ganz zu den eigentlich guten Resultaten passt, wurde auch öffentlich schon hier und da sichtbar. Zuletzt ziemlich prominent beim Wutausbruch von Vinicius Junior, nachdem Alonso den brasilianischen Offensivspieler im Clasico nach gut 70 Minuten ausgewechselt hatte. Gefrustet stürmte der 25-Jährige zunächst sofort in Richtung Kabine und drohte dabei mit einem Abschied aus Madrid, über den er Medienberichten zufolge auch tatsächlich nachdenken soll.
Dass Alexander-Arnold rund um das Spiel an alter Wirkungsstätte keinen guten Empfang genießen wird, zeichnete sich bereits früh ab. In der Nacht von Montag auf Dienstag verunstalteten zwei Fans der Reds das Wandgemälde, das dem 27-Jährigen 2019 an der Sybil Road in unmittelbarer Nähe des Stadions gewidmet wurde. Sie beschmierten die Rückennummer 66 von Alexander-Arnold und garnierten ihr "Kunstwerk" mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ratte".
Tags zuvor war Alexander-Arnold mit einer Delegation seines neuen Vereins Real Madrid bereits an der Anfield Road erschienen, um am Stadion einen Kranz zu Ehren des verstorbenen Liverpool-Profis Diogo Jota niederzulegen. Doch auch diese Geste reichte offenbar ebenso wenig wie seine Heldentaten im Trikot des LFC aus, um die nach wie vor aufgebrachten Gemüter der Reds zu besänftigen.
Alexander-Arnold wurde schon zuvor ausgebuht
Der Außenverteidiger hatte seinen bis vergangenen Sommer datierten Vertrag beim FC Liverpool, für den er seit Kindheitstagen aufgelaufen war, nicht verlängert und sich stattdessen für einen Wechsel zu den Königlichen entschieden. Schon als seine Entscheidung Anfang Mai öffentlich wurde, geriet das letzte Heimspiel der Saison für Alexander-Arnold zum Spießrutenlauf. Bei seiner Einwechslung in der 67. Minute am drittletzten Spieltag, als die Reds schon als Meister feststanden, wurde er von vielen Fans ausgebuht.
Während Kapitän Virgil van Dijk damals trocken sagte, dass sein scheidender Teamkollege damit nun mal leben müsse, zeigte sich Jürgen Klopp von den Fans seines ehemaligen Klubs entsetzt. "Ich haben den Fernseher ausgeschaltet. Ehrlich gesagt hätte ich in diesem Moment nicht enttäuschter sein können. Das sind nicht wir, zu 100 Prozent nicht", sagte der langjährige Erfolgstrainer des amtierenden englischen Meisters damals.
Trent Alexander-Arnolds Leistungsdaten beim FC Liverpool
- Einsätze: 354
- Tore: 23
- Assists: 92
- Gelbe Karten: 45
- Titelgewinne: 9