"Wollt Ihr, dass es feindselig wird?" Brisante Rückkehr von Real-Star Trent Alexander-Arnold zum FC Liverpool - Fans sorgen für Eklat vor Kracher in der Champions League

In der Nacht von Montag auf Dienstag verunstalteten zwei Fans der Reds das Wandgemälde, das dem 27-Jährigen 2019 an der Sybil Road in unmittelbarer Nähe des Stadions gewidmet wurde. Sie beschmierten die Rückennummer 66 von Alexander-Arnold und garnierten ihr "Kunstwerk" mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ratte".

Tags zuvor war Alexander-Arnold mit einer Delegation seines neuen Vereins Real Madrid bereits an der Anfield Road erschienen, um am Stadion einen Kranz zu Ehren des verstorbenen Liverpool-Profis Diogo Jota niederzulegen. Doch auch diese Geste reichte offenbar ebenso wenig wie seine Heldentaten im Trikot des LFC aus, um die nach wie vor aufgebrachten Gemüter der Reds zu besänftigen.