Die Fans des FC Liverpool haben mir einer geschmacklosen Aktion im Vorfeld des Champions-League-Duells mit Real Madrid für Wirbel gesorgt. Ihr Ziel: Rückkehrer Trent Alexander-Arnold.
"Wollt Ihr, dass es feindselig wird?" Brisante Rückkehr von Real-Star Trent Alexander-Arnold zum FC Liverpool - Fans sorgen für Eklat vor Kracher in der Champions League
WAS IST PASSIERT?
In der Nacht von Montag auf Dienstag verunstalteten zwei Fans der Reds das Wandgemälde, das dem 27-Jährigen 2019 an der Sybil Road in unmittelbarer Nähe des Stadions gewidmet wurde. Sie beschmierten die Rückennummer 66 von Alexander-Arnold und garnierten ihr "Kunstwerk" mit den Worten: "Auf Wiedersehen, Ratte".
Tags zuvor war Alexander-Arnold mit einer Delegation seines neuen Vereins Real Madrid bereits an der Anfield Road erschienen, um am Stadion einen Kranz zu Ehren des verstorbenen Liverpool-Profis Diogo Jota niederzulegen. Doch auch diese Geste reichte offenbar ebenso wenig wie seine Heldentaten im Trikot des LFC aus, um die nach wie vor aufgebrachten Gemüter der Reds zu besänftigen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Außenverteidiger hatte seinen bis vergangenen Sommer datierten Vertrag beim FC Liverpool, für den er seit Kindheitstagen aufgelaufen war, nicht verlängert und sich stattdessen für einen Wechsel zu den Königlichen entschieden. Schon als seine Entscheidung Anfang Mai öffentlich wurde, geriet das letzte Heimspiel der Saison für Alexander-Arnold zum Spießrutenlauf. Bei seiner Einwechslung in der 67. Minute am drittletzten Spieltag, als die Reds schon als Meister feststanden, wurde er von vielen Fans ausgebuht.
Während Kapitän Virgil van Dijk damals trocken sagte, dass sein scheidender Teamkollege damit nun mal leben müsse, zeigte sich Jürgen Klopp von den Fans seines ehemaligen Klubs entsetzt. "Ich haben den Fernseher ausgeschaltet. Ehrlich gesagt hätte ich in diesem Moment nicht enttäuschter sein können. Das sind nicht wir, zu 100 Prozent nicht", sagte der langjährige Erfolgstrainer des amtierenden englischen Meisters damals.
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Eine ähnliche Reaktion wie damals am 12. Mai droht Alexander Arnold nun wohl auch am Dienstagabend, wenn er mit Real erstmals an die Anfield Road zurückkehrt. "Wie auch immer ich empfangen werde, es ist die Entscheidung der Fans", sagte er bei Amazon Prime. An seinen Gefühlen für "seinen" FC Liverpool werde das aber nichts ändern: "Ich werde den Klub immer lieben und immer Fan von ihm bleiben."
Trainer Arne Slot und Ryan Gravenberch kündigten an, ihren ehemaligen Spieler und Teamkollegen "herzlich" zu empfangen. Kapitän van Dijk, der sich in der vergangenen Saison anders als "TAA" für eine Vertragsverlängerung bei den Reds entschieden hatte, zeigte sich angesichts der brisanten Thematik indes verärgert. "Wollt ihr, dass es feindselig wird? Er hat hier hervorragende Leistungen gezeigt, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann", stellte er klar.
- Getty Images Sport
WAS SAGEN DIE ZAHLEN?
Alexander-Arnold absolvierte 354 Pflichtspiele für die Reds (23 Tore, 92 Vorlagen) und war in der erfolgreichen Ära Klopp einer der Schlüsselspieler. Mit Liverpool gewann er zweimal die englische Meisterschaft, den FA Cup, zweimal den League Cup und einmal die Champions League. Nach dem Triumph in der Königsklasse 2019 wurde ihm jenes Wandbild gewidmet, das nun verschandelt wurde. Darauf zu lesen sind seine eigenen Worte: "Ich bin einfach ein normaler Junge aus Liverpool, dessen Träume wahr geworden sind."
Auch aufgrund einer Oberschenkelverletzung fand Alexander-Arnold in seiner neuen Heimat Madrid bis dato noch nicht zu alter Stärke aus Liverpooler Tagen. Seit Mitte September ist er ohne Pflichtspielminute für die Königlichen. Zuletzt stand er jedoch zumindest zweimal wieder im Spieltagskader.