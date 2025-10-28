Weil Xabi Alonso ihm zu wenig Respekt entgegen bringt? Real Madrids Vinicius Junior denkt wohl über einen drastischen Schritt nach

Alonso spielte Vinicius' Ausraster zwar öffentlich herunter, kündigte aber ein Gespräch mit dem brasilianischen Nationalspieler an. Zudem soll der Wutanfall bei den Verantwortlichen der Königlichen überhaupt nicht gut angekommen sein, schreibt die As. Jene stehen demnach voll hinter Alonso und dessen Entscheidungen.

Eine mögliche Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages von Vinicius hängt derweil weiterhin in der Luft. Die finanziellen Forderungen des Brasilianers, der wohl mindestens genau so viel verdienen will wie Mitspieler Kylian Mbappe, sollen den Madrilenen zu hoch sein. Sollte es bis zum kommenden Sommer weiterhin nicht zu einer Verlängerung kommen, wird ein Abschied von Vinicius auch deshalb wahrscheinlicher.

Als Abnehmer würden angesichts der enormen finanziellen Anstrengungen einer Vinicius-Verpflichtung in Europa nur ganz wenige Vereine wie beispielsweise Paris Saint-Germain überhaupt infrage kommen. Klubs aus Saudi-Arabien könnten sich Vinicius leisten und aus der Saudi Pro League soll es bekanntlich bereits extrem lukrative Angebote für den Real-Star gegeben haben. Ob ihn ein solcher Wechsel sportlich reizen würde, ist aber sehr fraglich.