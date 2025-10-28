Weil Xabi Alonso ihm zu wenig Respekt entgegen bringt? Real Madrids Vinicius Junior denkt wohl über einen drastischen Schritt nach

Vinicius Junior denkt offenbar ernsthaft darüber nach, Real Madrid zu verlassen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung As hervor.
WAS IST PASSIERT?
Demnach soll der Hauptgrund für Vinicius' Gedankenspiele sein, dass er zu wenig Vertrauen von Reals neuem Trainer Xabi Alonso spüre. Laut As ist der brasilianische Offensivspieler der Meinung, dass Alonso ihm angesichts seiner großen Verdienste für den Verein in den vergangenen Jahren zu wenig Respekt entgegen bringt.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Schon rund um den Clasico gegen Barcelona am Sonntag (2:1) waren Spekulationen über einen möglichen Abschied von Vinicius aus Madrid entbrannt. Der 25-Jährige war nach gut 70 Minuten ausgewechselt worden und war darüber derart sauer, dass er zunächst wutentbrannt in die Kabine stürmte.
Bei DAZN war zu hören, wie Vinicius dabei schimpfte und mit einem Wechsel drohte: "Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe", polterte der FIFA-Weltfußballer des vergangenen Jahres.
WIE GEHT ES WEITER?
Alonso spielte Vinicius' Ausraster zwar öffentlich herunter, kündigte aber ein Gespräch mit dem brasilianischen Nationalspieler an. Zudem soll der Wutanfall bei den Verantwortlichen der Königlichen überhaupt nicht gut angekommen sein, schreibt die As. Jene stehen demnach voll hinter Alonso und dessen Entscheidungen.
Eine mögliche Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages von Vinicius hängt derweil weiterhin in der Luft. Die finanziellen Forderungen des Brasilianers, der wohl mindestens genau so viel verdienen will wie Mitspieler Kylian Mbappe, sollen den Madrilenen zu hoch sein. Sollte es bis zum kommenden Sommer weiterhin nicht zu einer Verlängerung kommen, wird ein Abschied von Vinicius auch deshalb wahrscheinlicher.
Als Abnehmer würden angesichts der enormen finanziellen Anstrengungen einer Vinicius-Verpflichtung in Europa nur ganz wenige Vereine wie beispielsweise Paris Saint-Germain überhaupt infrage kommen. Klubs aus Saudi-Arabien könnten sich Vinicius leisten und aus der Saudi Pro League soll es bekanntlich bereits extrem lukrative Angebote für den Real-Star gegeben haben. Ob ihn ein solcher Wechsel sportlich reizen würde, ist aber sehr fraglich.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Vinicius soll es übel aufstoßen, dass Mbappe im Spiel von Alonso mehr Wertschätzung genießt als er. Vinicius stand diese Saison bisher erst dreimal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen, dreimal musste er sich zudem zunächst mit einem Platz auf der Ersatzbank abfinden.
Die Zahlen sind dabei zwar nicht herausragend, aber ordentlich: Nach 13 Einsätzen in 2025/26 stehen für Vinicius fünf Tore und vier Assists zu Buche.