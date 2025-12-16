Der frühere Liverpool-Profi Dietmar Hamann kann sich einen Abschied von Superstar Mohamed Salah von der Anfield Road vorstellen - und hat sogar schon eine Transferempfehlung parat.
"Ich sehe ihn nicht beim FC Bayern": Liverpools Mohamed Salah wird stattdessen spektakulärer Wechsel zu einem anderen Weltklub empfohlen
Mohamed Salah hatte beim FC Liverpool zuletzt für Negativschlagzeilen gesorgt
"Wenn Salah nicht akzeptieren will, dass er mal nicht spielt, und weiterhin von fehlendem Vertrauen seitens des Trainers spricht, müssen der Verein und er eine Lösung finden. Und diese Lösung könnte bedeuten, dass man getrennte Wege geht", sagte Hamann bei JeffBet.
Salah, in der bisherigen Spielzeit noch auf der Suche nach seiner Top-Form aus der zurückliegenden Meistersaison, hatte zuletzt für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Nachdem er im Premier-League-Spiel gegen Leeds United (3:3) Anfang Dezember das dritte Mal in Folge nur auf der Bank saß, platzte dem Offensivmann der Kragen und er ging in einem viel beachteten Interview auf den Klub und Reds-Trainer Arne Slot los.
Daraufhin wurde er für die Champions-League-Partie bei Inter Mailand (1:0) wenige Tage später aus dem Kader gestrichen, beim 2:0-Sieg gegen Brighton in der Liga am Samstag kehrte Salah dann wieder ins Team und sogar in die Startelf zurück. Der Ägypter lieferte dabei eine Vorlage und wurde von den Fans an der Anfield Road trotz der jüngsten Turbulenzen gefeiert.
- Getty Images Sport
Mohamed Salah: Macht eine Rückkehr in die Serie A Sinn?
Schon während der vergangenen Saison war lange über einen Wechsel Salahs spekuliert worden, da jener mit einer Vertragsverlängerung lange zögerte. Im April setzte er dann doch noch seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, das bis 2027 datiert ist. Nun ist ob der aktuellen Situation jedoch erneut ein möglicher Abschied Thema.
Dass Salah zu einem der enorm finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien, die schon länger um ihn buhlen, wechseln will, glaubt Hamann derweil nicht. Der ehemalige deutsche Nationalspieler betonte: "Es wird sicherlich europäische Klubs geben, die Interesse haben. Zwar wahrscheinlich nicht von den Spitzenvereinen in England, Spanien oder Deutschland, aber vielleicht könnte er zurück nach Italien gehen."
In der Serie A lief Salah bereits für die AC Florenz und die AS Rom auf. Bei den Giallorossi machte er sich einst für Liverpool interessant, 2017 wechselte er für 42 Millionen Euro aus Rom nach England. Die italienische Liga sei "bekannt dafür, erfahrene Spieler zu holen und wieder in ihre beste Verfassung zu bringen", sagte Hamann und brachte auch konkret einen Klub als potenzielles Salah-Ziel ins Spiel: "Inter Mailand hat in den vergangenen Jahren ähnliche Spieler verpflichtet."
Tatsächlich verstärkte sich Inter in den vergangenen Jahren immer wieder mit erfahrenen Akteuren wie beispielsweise Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Alexis Sanchez (jetzt FC Sevilla) oder Marko Arnautovic (jetzt Roter Stern Belgrad). Ob die Nerazzurri tatsächlich bei Salah anklopfen könnten, ist allerdings nicht bekannt.
Mohamed Salah fehlt dem FC Liverpool zunächst wegen des Afrika-Cups
Hamann führte bezüglich der Zukunft des 33-jährigen Torjägers indes aus: "Ich sehe ihn nicht beim FC Bayern oder den beiden spanischen Giganten (FC Barcelona und Real Madrid, d. Red.). Auch die anderen Topklubs in England brauchen ihn nicht."
Wie Salah seine Zukunft plant, ist offen. Neben einem Wechsel innerhalb Europas wurde zuletzt auch über ein mögliches Engagement in der MLS spekuliert. Liverpools Kapitän Virgil van Dijk betonte jedenfalls kürzlich, dass er sich einen Verbleib seines langjährigen Teamkollegen wünscht.
Zunächst wird Salah Liverpool in den kommenden Wochen allerdings nicht zur Verfügung stehen. Mit Ägypten will er beim am 21. Dezember beginnenden Afrika-Cup in Marokko um den Titel spielen. Salah und Co. starten am 22. Dezember gegen Simbabwe in das Kontinentalturnier, weitere Gruppengegner Ägyptens sind Südafrika und Angola. Das Finale steigt am 18. Januar.
- Getty Images Sport
Mohamed Salah: Seine bisherige Saison beim FC Liverpool in Zahlen
- Einsätze: 20
- Tore: 5
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 2