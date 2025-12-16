"Ich sehe ihn nicht beim FC Bayern": Liverpools Mohamed Salah wird stattdessen spektakulärer Wechsel zu einem anderen Weltklub empfohlen

Schon während der vergangenen Saison war lange über einen Wechsel Salahs spekuliert worden, da jener mit einer Vertragsverlängerung lange zögerte. Im April setzte er dann doch noch seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, das bis 2027 datiert ist. Nun ist ob der aktuellen Situation jedoch erneut ein möglicher Abschied Thema.

Dass Salah zu einem der enorm finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien, die schon länger um ihn buhlen, wechseln will, glaubt Hamann derweil nicht. Der ehemalige deutsche Nationalspieler betonte: "Es wird sicherlich europäische Klubs geben, die Interesse haben. Zwar wahrscheinlich nicht von den Spitzenvereinen in England, Spanien oder Deutschland, aber vielleicht könnte er zurück nach Italien gehen."

In der Serie A lief Salah bereits für die AC Florenz und die AS Rom auf. Bei den Giallorossi machte er sich einst für Liverpool interessant, 2017 wechselte er für 42 Millionen Euro aus Rom nach England. Die italienische Liga sei "bekannt dafür, erfahrene Spieler zu holen und wieder in ihre beste Verfassung zu bringen", sagte Hamann und brachte auch konkret einen Klub als potenzielles Salah-Ziel ins Spiel: "Inter Mailand hat in den vergangenen Jahren ähnliche Spieler verpflichtet."

Tatsächlich verstärkte sich Inter in den vergangenen Jahren immer wieder mit erfahrenen Akteuren wie beispielsweise Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Alexis Sanchez (jetzt FC Sevilla) oder Marko Arnautovic (jetzt Roter Stern Belgrad). Ob die Nerazzurri tatsächlich bei Salah anklopfen könnten, ist allerdings nicht bekannt.