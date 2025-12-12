MLS-Commissioner Don Garber würde einen Wechsel von Mohamed Salah in die amerikanische Profiliga begrüßen.
"Ich würde ihm raten, sich mit Leo Messi und Thomas Müller in Verbindung zu setzen": Liverpool-Star Mohamed Salah wird die MLS schmackhaft gemacht
"Sollte sich Salah jemals für einen Wechsel in die Major League Soccer entscheiden, würden wir ihn natürlich mit offenen Armen empfangen", sagte Garber bei Fox Sports. Der beim FC Liverpool zuletzt in Ungnade gefallene Ägypter solle sich diesbezüglich auch an einen ehemaligen Spieler des FC Bayern wenden.
"Ich würde ihm raten, sich mit Leo Messi und Thomas Müller in Verbindung zu setzen und sich anzusehen, wie glücklich und erfolgreich sie dort sind und wie sehr sie die Major League Soccer angenommen haben", ergänzte Garber. Müller und Messi sind die Aushängeschilder der MLS und standen sich im diesjährigen Finale sogar im direkten Duell gegenüber. Müller unterlag mit den Vancouver Whitecaps Messi und Inter Miami 1:3.
Aus der MLS sollen San Diego und Bastian Schweinsteigers Ex-Klub Chicago Fire Interesse an einer Salah-Verpflichtung haben. Zudem kursieren seit geraumer Zeit Gerüchte rund um einen Wechsel des 33-Jährigen nach Saudi-Arabien. Diese nahmen nach Salahs öffentlichem Bruch mit Liverpool-Trainer Arne Slot auch wieder Fahrt auf.
- Getty Images
Mohamed Salah attackierte den LFC und Arne Slot öffentlich
"Er ist in der Saudi Pro League willkommen, aber es sind die Vereine, die dafür verantwortlich sind, mit den Spielern zu verhandeln. Ganz sicher wird Salah einer von ihnen sein", sagte Liga-Boss Omar Mugharbel jüngst bei der Tageszeitung Asharq Al-Awsat.
Salah hatte sich am vergangenen Wochenende nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen Leeds United öffentlich über seine Reservistenrolle in Liverpool beschwert und Teammanager Arne Slot schwere Vorwürfe gemacht.
"Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er, nachdem er im Zuge der sich verschärfenden Krise der Reds dreimal in der Premier League in Folge zunächst nur auf der Bank gesessen hatte und zweimal gar nicht zum Einsatz gekommen war. Aufgrund des brisanten Interviews wurde er für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (1:0) aus dem Kader gestrichen, durfte tags zuvor aber noch mit der Mannschaft trainieren.
Mohamed Salah steht beim FC Liverpool bis 2027 unter Vertrag
Wie es weitergeht und wie lange Salah überhaupt noch in Diensten der Reds tätig sein wird, ist nun völlig unklar. Einige ehemalige Spieler des FC Liverpool übten scharfe Kritik am 33-Jährigen und legten dem Verein nahe, sich möglichst bald vom Ägypter zu trennen.
Salah, der nach langem Hin und Her erst im April für zwei Jahre an der Anfield Road verlängert hatte, könnte also tatsächlich schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben. Es ist nach wie vor offen, ob der Ägypter am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Brighton & Hove ins Aufgebot zurückkehrt.
Nach der Partie der Reds gegen Brighton ist für Salah zumindest das Spieljahr in Liverpool beendet, denn dann reist er mit Ägypten zum Afrika Cup nach Marokko, wo die von ihm angeführte Mannschaft zum Auftakt am 22. Dezember auf Simbabwe trifft.
Mohamed Salahs Zeit beim FC Liverpool in Zahlen:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Gelbe Karten: 13
- Titel: 9