"Ich würde ihm raten, sich mit Leo Messi und Thomas Müller in Verbindung zu setzen": Liverpool-Star Mohamed Salah wird die MLS schmackhaft gemacht

"Sollte sich Salah jemals für einen Wechsel in die Major League Soccer entscheiden, würden wir ihn natürlich mit offenen Armen empfangen", sagte Garber bei Fox Sports. Der beim FC Liverpool zuletzt in Ungnade gefallene Ägypter solle sich diesbezüglich auch an einen ehemaligen Spieler des FC Bayern wenden.

"Ich würde ihm raten, sich mit Leo Messi und Thomas Müller in Verbindung zu setzen und sich anzusehen, wie glücklich und erfolgreich sie dort sind und wie sehr sie die Major League Soccer angenommen haben", ergänzte Garber. Müller und Messi sind die Aushängeschilder der MLS und standen sich im diesjährigen Finale sogar im direkten Duell gegenüber. Müller unterlag mit den Vancouver Whitecaps Messi und Inter Miami 1:3.

Aus der MLS sollen San Diego und Bastian Schweinsteigers Ex-Klub Chicago Fire Interesse an einer Salah-Verpflichtung haben. Zudem kursieren seit geraumer Zeit Gerüchte rund um einen Wechsel des 33-Jährigen nach Saudi-Arabien. Diese nahmen nach Salahs öffentlichem Bruch mit Liverpool-Trainer Arne Slot auch wieder Fahrt auf.