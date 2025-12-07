Mohamed Salah befindet sich beim weiterhin strauchelnden FC Liverpool in einer schwierigen Phase. Kürzlich hatte er Trainer Arne Slot öffentlich kritisiert, nachdem er erneut aus der Startelf gestrichen wurde. Dafür erntet der 33-Jährige nun selbst heftige Kritik.
"Er hält sich für zu gut, um auf der Bank zu sitzen": Mohamed Salah vom FC Liverpool nach Aussagen über Arne Slot heftig unter Beschuss
- AFP
In der vergangenen Saison war Salah mit 29 Toren und 18 Assists in 38 Spielen ein entscheidender Faktor für Liverpools Gewinn der Premier League. Doch in dieser Saison sieht die Lage anders aus: Der ägyptische Angreifer hat in 13 Ligaspielen nur vier Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben, während die Reds eine Formkrise durchlaufen. Salah verpasste zwei der vergangenen drei Ligaspiele und fühlt sich von Slot ungerecht behandelt.
Chris Sutton, ehemaliger Celtic-Profi, hat dafür jedoch keinerlei Verständnis: "Peinlich von Mo Salah und respektlos gegenüber seinen Teamkollegen und seinem Trainer. Salah unterscheidet sich nicht von anderen Spielern ... wenn die Form eines Spielers so nachlässt wie bei Salah, ist er wie jeder andere auch und muss akzeptieren, dass er auf der Bank sitzt ... aber leider hält er sich für zu gut, um auf der Bank zu sitzen ...", schrieb der 52-Jähriger in einem X-Posting.
Salah kritisiert Slot scharf: "Wir haben plötzlich kein Verhältnis mehr"
Salah schmorte am Samstag beim 3:3-Unentschieden gegen Leeds United 90 Minuten auf der Ersatzbank. Nach der Partie kritisierte der Angreifer Slot dafür scharf. "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht", begann Salah bei TV 2 Sport und führte aus: "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus. So erlebe ich es."
Der Ägypter weiter: "Ich denke, es ist ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Ich habe schon oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer habe, und plötzlich haben wir kein Verhältnis mehr. Ich weiß nicht warum, aber mir scheint, dass jemand mich nicht im Verein haben will."
Die aktuelle Situation sei "inakzeptabel. Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich habe so viel für diesen Verein getan. Ich muss nicht jeden Tag um meine Position kämpfen, weil ich sie mir verdient habe. Ich bin nicht größer als andere, aber ich habe mir meine Position verdient."
Kritik an Salah gab es auch von Liverpool-Legende Jamie Carragher: "Ich muss sagen, dass ich von Mo Salah sehr enttäuscht bin. Liverpool hat unter der Woche Real Madrid und am Wochenende Man City. Das ist die aktuelle Situation. Wenn er weiterhin Kommentare abgibt und sein Agent kryptische Nachrichten veröffentlicht, ist das egoistisch. Das ist egoistisches Denken und nicht im Sinne des Fußballklubs", sagte der Engländer.
Mohamed Salah: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.524