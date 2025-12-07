"Er hält sich für zu gut, um auf der Bank zu sitzen": Mohamed Salah vom FC Liverpool nach Aussagen über Arne Slot heftig unter Beschuss

Salah schmorte am Samstag beim 3:3-Unentschieden gegen Leeds United 90 Minuten auf der Ersatzbank. Nach der Partie kritisierte der Angreifer Slot dafür scharf. "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht", begann Salah bei TV 2 Sport und führte aus: "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus. So erlebe ich es."

Der Ägypter weiter: "Ich denke, es ist ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Ich habe schon oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer habe, und plötzlich haben wir kein Verhältnis mehr. Ich weiß nicht warum, aber mir scheint, dass jemand mich nicht im Verein haben will."

Die aktuelle Situation sei "inakzeptabel. Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich habe so viel für diesen Verein getan. Ich muss nicht jeden Tag um meine Position kämpfen, weil ich sie mir verdient habe. Ich bin nicht größer als andere, aber ich habe mir meine Position verdient."

Kritik an Salah gab es auch von Liverpool-Legende Jamie Carragher: "Ich muss sagen, dass ich von Mo Salah sehr enttäuscht bin. Liverpool hat unter der Woche Real Madrid und am Wochenende Man City. Das ist die aktuelle Situation. Wenn er weiterhin Kommentare abgibt und sein Agent kryptische Nachrichten veröffentlicht, ist das egoistisch. Das ist egoistisches Denken und nicht im Sinne des Fußballklubs", sagte der Engländer.