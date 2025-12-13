Mohamed Salah ist von den Fans des FC Liverpool am Samstagnachmittag im Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion (2:0) mit Standing Ovations empfangen worden.
Letzter Auftritt für den FC Liverpool? Mohamed Salah bekommt Standing Ovations und stellt einen Rekord in der Premier League auf
Der ägyptische Superstar, der zuletzt beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand aus dem Kader gestrichen worden war, saß nach seiner Begnadigung zunächst erneut auf der Bank. Allerdings verletzte sich Joe Gomez und musste in der 25. Minute ausgewechselt werden. Trainer Arne Slot entschied sich beim Stand von 1:0 dafür, Salah für den Defensivspieler in die Begegnung zu bringen.
Nachdem Salah am vergangenen Wochenende den Verein und Slot in einem aufsehenerregenden Interview kritisiert hatte, war die Reaktion des Liverpooler Publikums mit Spannung erwartet worden – und sie fiel eindeutig aus: Die Reds-Anhänger erhoben sich von ihren Sitzen, begrüßten Salah mit Applaus und stimmten auch Sprechchöre für den 33 Jahre alten Starstürmer an, als dieser den Rasen betrat. Pfiffe oder Unmutsbekundungen anderer Art waren nicht zu vernehmen. Dazu gab es auf den Rängen mehrere unterstützende Banner und Flaggen für den viermaligen Torschützenkönig der Premier League.
Nach der Pause bereitete Salah mit einem perfekt getretenen Eckball das 2:0 durch den Ex-Frankfurter Hugo Ekitike vor. Es war seine 277. direkte Torbeteiligung für einen einzigen Verein in der Premier League. Damit ließ der Rechtsaußen ManUnited-Legende Wayne Rooney hinter sich und ist nun alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.
Getty Images
- Getty Images Sport
Ist es Mohamed Salahs letztes Spiel für den FC Liverpool?
Das Spiel am Samstag ist Salahs letzter Auftritt im Liverpool-Trikot in diesem Jahr, denn anschließend nimmt er mit der ägyptischen Nationalmannschaft am Afrika Cup in Marokko teil.
Seinen letzten Auftritt für Liverpool hatte Salah am 3. Dezember während des 1:1 gegen den FC Sunderland, als er 26 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Sein letzter Startelfeinsatz datiert vom 26. November (1:4 gegen PSV in der Champions League).
Salah steht nach seiner Vertragsverlängerung im April dieses Jahres noch bis 2027 beim Tabellenzehnten der Premier League unter Vertrag. Ob er diesen erfüllt, ist fraglicher denn je. Jedenfalls nehmen die Spekulationen um einen Transfer im Januar Fahrt auf. Vor allem die Saudi Pro League wird als mögliches Ziel genannt. Ligachef Omar Mugharbel brachte sich jedenfalls schonmal in Stellung und verkündete in der Tageszeitung Asharq Al-Awsat, Salah sei in seiner Liga "willkommen".
Mohamed Salahs Bilanz beim FC Liverpool:
- Spiele: 421
- Tore: 250
- Assists: 117
- Gelbe Karten: 13
- Titel: 9