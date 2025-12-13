Der ägyptische Superstar, der zuletzt beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand aus dem Kader gestrichen worden war, saß nach seiner Begnadigung zunächst erneut auf der Bank. Allerdings verletzte sich Joe Gomez und musste in der 25. Minute ausgewechselt werden. Trainer Arne Slot entschied sich beim Stand von 1:0 dafür, Salah für den Defensivspieler in die Begegnung zu bringen.

Nachdem Salah am vergangenen Wochenende den Verein und Slot in einem aufsehenerregenden Interview kritisiert hatte, war die Reaktion des Liverpooler Publikums mit Spannung erwartet worden – und sie fiel eindeutig aus: Die Reds-Anhänger erhoben sich von ihren Sitzen, begrüßten Salah mit Applaus und stimmten auch Sprechchöre für den 33 Jahre alten Starstürmer an, als dieser den Rasen betrat. Pfiffe oder Unmutsbekundungen anderer Art waren nicht zu vernehmen. Dazu gab es auf den Rängen mehrere unterstützende Banner und Flaggen für den viermaligen Torschützenkönig der Premier League.

Nach der Pause bereitete Salah mit einem perfekt getretenen Eckball das 2:0 durch den Ex-Frankfurter Hugo Ekitike vor. Es war seine 277. direkte Torbeteiligung für einen einzigen Verein in der Premier League. Damit ließ der Rechtsaußen ManUnited-Legende Wayne Rooney hinter sich und ist nun alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.

Getty Images