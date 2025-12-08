Dreieinhalb Monate hat es also gedauert und die Skeptiker dürfen sich bestätigt fühlen. Beim FC Liverpool muckt der erste Star auf und es ist ausgerechnet Mohamed Salah. Es entwickelt sich ein Theater, an dessen Ende nur die schnelle Trennung stehen kann.
Egotrip zur absoluten Unzeit: Für Mohamed Salah und den FC Liverpool kann es nur noch eine Lösung geben
In bemerkenswerter Weise meldete sich der Neu-Reservist am Samstagabend zu Wort. Er schimpfte auf den Klub und besonders auf Trainer Arne Slot. Er fühle sich nach drei Spielen in Folge auf der Ersatzbank "unter den Bus geworfen" und zum Coach habe er "kein Verhältnis" mehr, klagte Salah unter anderem. Er habe das Gefühl, man wolle ihn "aus dem Klub" haben. Seine Zukunft ließ er offen und deutete mehr oder weniger einen Abschied im Winter an, wenn er vom Africa Cup zurückkehrt.
Salahs egoistische Aussagen trieften vor Frust und sie bescheren dem kriselnden englischen Meister zur absoluten Unzeit eine Diskussion, die in Liverpool niemand braucht. Plötzlich geht es nicht mehr nur um maue spielerische Auftritte, eine unglaublich anfällige Defensive, die schwierige Integration sündhaft teurer Spieler und die schlechte sportliche Situation: Nun geht es vor allem um die Zukunft des besten Spielers der letzten Dekade.
- Getty Images Sport
Danny Murphy über Mohamed Salah: "Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem"
Liverpools langjähriger Mittelfeldabräumer Danny Murphy formulierte es in der BBC treffend so: "Er schafft seiner Mannschaft ein riesiges Problem und er schafft seinem Trainer ein riesiges Problem. Jetzt geht es nur noch um ihn und das macht man nicht."
Salahs Frust mag verständlich sein. In Zeiten, in denen Liverpool die Ergebnisse auf erschreckende Art und Weise weggebrochen sind, entschied sich Slot, ihn dreimal in Folge draußen zu lassen. Ein historischer Vorgang bei den Reds. Dass der 33-Jährige, dem nicht erst zum ersten Mal Egoismus vorgeworfen wird, sich als Sündenbock fühlt, liegt auf der Hand. Den Weg des Gangs an die Öffentlichkeit dagegen versteht kaum jemand. Was will Salah mit seinen Aussagen bezwecken? Glaubt er, sie verbessern seine Situation, oder stellen gar das angeblich aufgelöste Verhältnis zu Slot wieder her?
Wohl kaum. Salah stellt sich kurz vor seiner Abreise Richtung Afrikameisterschaft in den Mittelpunkt, während in der Champions League, wo Liverpool Tabellen-18. ist, das schwierige Spiel bei Vorjahresfinalist Inter Mailand ansteht. Laut Medienberichten könnte Salah als erste Reaktion auf seine Kritik beim Duell mit den Nerazzurri nicht im Kader stehen.
Anschließend folgt für den Neunten der Premier League die unbequeme Aufgabe Brighton & Hove Albion. Statt geschlossen in diese enorm wichtigen Partien zu gehen, wird die Salah-Diskussion nun alles überstrahlen.
- Getty
Virgil van Dijk: "Jeder muss abliefern"
Passenderweise sagte Kapitän Virgil van Dijk wenige Tage vor Salahs Zündstoff-Interview: "Er ist enttäuscht, aber das ist vollkommen normal. Wenn Du nicht enttäuscht bist, wenn du zweimal nicht spielst, dann ist das auch ein Problem." Aber es sei immer so gewesen, dass kein Spieler unantastbar war: "Es ist nicht so, dass jemand unendlichen Kredit hat. Jeder muss abliefern."
Und abgeliefert hat Salah in dieser Saison eben nicht mehr. Seine Zahlen sind weit von den Fabelwerten aus der Vorsaison entfernt. Seine Defensivarbeit ist mangelhaft und Slot hat die perfekte Besetzung seiner Offensive noch nicht gefunden. Dass der Niederländer, der im Übrigen als sehr gut im Umgang mit seinen Spielern gilt, in dieser Gemengelage tüftelt und eben keine heiligen Kühe hat, ist logisch. Das gilt es auch für Salah zu akzeptieren. So schmerzlich es nach achteinhalb Jahren im Verein samt vielen großen Erfolgen auch sein mag.
Mohamed Salahs Leistungsdaten der letzten beiden Saisons im Vergleich:
Einsätze Tore Assists Minuten pro Tor 2024/25 52 34 23 132 2025/26 19 5 3 305
Zurück zum Anfang und den Skeptikern des Liverpooler Transfersommers: Wer geunkt hatte, dass es große Probleme bringen könnte, einen ohnehin hochkarätig besetzten Kader mit neuen Spielern im Wert von umgerechnet knapp 500 Millionen Euro zu verstärken, der lag goldrichtig. Einzig: Es ist kein teurer Neuzugang, der wegen vermeintlich zu geringer Einsatzzeiten aufmuckt. Es ist einer der dienstältesten Spieler.
Liverpool braucht Ruhe sowie Stabilität, um in neuer Besetzung zu alter Stärke zu finden. Es fehlt die Fantasie, sich vorzustellen, wie beides mit Salah nochmal einkehren soll. Eine Trennung im Winter, bei der es auch noch das eine oder andere Milliönchen aus Saudi-Arabien geben könnte, ist zum Wohle des LFC die einzig richtige Lösung.
Mohamed Salahs Zahlen beim FC Liverpool:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Titel: 9