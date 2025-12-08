Egotrip zur absoluten Unzeit: Für Mohamed Salah und den FC Liverpool kann es nur noch eine Lösung geben

Passenderweise sagte Kapitän Virgil van Dijk wenige Tage vor Salahs Zündstoff-Interview: "Er ist enttäuscht, aber das ist vollkommen normal. Wenn Du nicht enttäuscht bist, wenn du zweimal nicht spielst, dann ist das auch ein Problem." Aber es sei immer so gewesen, dass kein Spieler unantastbar war: "Es ist nicht so, dass jemand unendlichen Kredit hat. Jeder muss abliefern."

Und abgeliefert hat Salah in dieser Saison eben nicht mehr. Seine Zahlen sind weit von den Fabelwerten aus der Vorsaison entfernt. Seine Defensivarbeit ist mangelhaft und Slot hat die perfekte Besetzung seiner Offensive noch nicht gefunden. Dass der Niederländer, der im Übrigen als sehr gut im Umgang mit seinen Spielern gilt, in dieser Gemengelage tüftelt und eben keine heiligen Kühe hat, ist logisch. Das gilt es auch für Salah zu akzeptieren. So schmerzlich es nach achteinhalb Jahren im Verein samt vielen großen Erfolgen auch sein mag.

Mohamed Salahs Leistungsdaten der letzten beiden Saisons im Vergleich:

Einsätze Tore Assists Minuten pro Tor 2024/25 52 34 23 132 2025/26 19 5 3 305

Zurück zum Anfang und den Skeptikern des Liverpooler Transfersommers: Wer geunkt hatte, dass es große Probleme bringen könnte, einen ohnehin hochkarätig besetzten Kader mit neuen Spielern im Wert von umgerechnet knapp 500 Millionen Euro zu verstärken, der lag goldrichtig. Einzig: Es ist kein teurer Neuzugang, der wegen vermeintlich zu geringer Einsatzzeiten aufmuckt. Es ist einer der dienstältesten Spieler.

Liverpool braucht Ruhe sowie Stabilität, um in neuer Besetzung zu alter Stärke zu finden. Es fehlt die Fantasie, sich vorzustellen, wie beides mit Salah nochmal einkehren soll. Eine Trennung im Winter, bei der es auch noch das eine oder andere Milliönchen aus Saudi-Arabien geben könnte, ist zum Wohle des LFC die einzig richtige Lösung.