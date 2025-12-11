Gegenüber der Tageszeitung Asharq Al-Awsat erklärte Omar Mugharbel: "Mohamed Salah ist in der Saudi Pro League willkommen, aber es sind die Vereine, die dafür verantwortlich sind, mit den Spielern zu verhandeln. Ganz sicher wird Salah einer von ihnen sein."
"Hier ist er willkommen": Liga-Boss öffnet nach Ausbootung beim FC Liverpool Tür für Transfer von Mohamed Salah
Salah äußert schwere Vorwürfe gegen Trainer Slot
Salah hatte sich am vergangenen Wochenende nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen Leeds United öffentlich über seine Reservistenrolle in Liverpool beschwert und Teammanager Arne Slot schwere Vorwürfe gemacht.
"Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er, nachdem er im Zuge der sich verschärfenden Krise der Reds dreimal in der Premier League in Folge zunächst nur auf der Bank gesessen hatte und zweimal gar nicht zum Einsatz gekommen war. Aufgrund des brisanten Interviews wurde er für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (1:0) aus dem Kader gestrichen, durfte tags zuvor aber noch mit der Mannschaft trainieren.
Wie es weiter geht und wie lange Salah überhaupt noch in Diensten der Reds tätig sein wird, ist nun völlig unklar. Einige ehemalige Spieler des FC Liverpool übten scharfe Kritik am 33-Jährigen und legten dem Verein nahe, sich möglichst bald vom Ägypter zu trennen.
Slot: "Sollte die Initiative jetzt von mir kommen oder von dem Spieler?"
Slot wollte im Anschluss an den CL-Sieg gegen Inter eine Versöhnung grundsätzlich nicht ausschließen, setzte dafür aber ein gewisses Entgegenkommen Salahs voraus. "Man sagt, jeder macht im Leben Fehler. Die erste Frage ist: Glaubt auch der Spieler selbst, dass er einen Fehler gemacht hat? Die nächste Frage wäre: Sollte die Initiative jetzt von mir kommen oder von dem Spieler?", erklärte der Niederländer.
Salah, der nach langem Hin und Her erst im April für zwei Jahre an der Anfield Road verlängert hatte, könnte also tatsächlich schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben. Denn nach wie vor offen ist, ob der Ägypter am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Brighton & Hove ins Aufgebot zurückkehrt. Bereits in der Vergangenheit, noch vor seiner jüngsten Vertragsunterschrift, hatten Klubs aus Saudi-Arabien generelles Interesse an einem Transfer signalisiert.
Nach der Partie der Reds gegen Brighton ist für Salah zumindest das Spieljahr in Liverpool beendet, denn dann reist er mit Ägypten zum Afrika Cup nach Marokko, wo die von ihm angeführte Mannschaft zum Auftakt am 22. Dezember gegen Simbabwe ran muss.
Mohamed Salah: Seine Leistungsdaten beim FC Liverpool
- Premier League: 301 Spiele, 188 Tore, 89 Torvorlagen
- Champions League: 78 Spiele, 45 Tore, 19 Torvorlagen
- FA Cup: 12 Spiele, 6 Tore, 1 Torvorlage
- Carabao Cup: 11 Spiele, 4 Tore, 1 Torvorlage