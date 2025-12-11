"Hier ist er willkommen": Liga-Boss öffnet nach Ausbootung beim FC Liverpool Tür für Transfer von Mohamed Salah

Salah hatte sich am vergangenen Wochenende nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen Leeds United öffentlich über seine Reservistenrolle in Liverpool beschwert und Teammanager Arne Slot schwere Vorwürfe gemacht.

"Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er, nachdem er im Zuge der sich verschärfenden Krise der Reds dreimal in der Premier League in Folge zunächst nur auf der Bank gesessen hatte und zweimal gar nicht zum Einsatz gekommen war. Aufgrund des brisanten Interviews wurde er für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (1:0) aus dem Kader gestrichen, durfte tags zuvor aber noch mit der Mannschaft trainieren.

Wie es weiter geht und wie lange Salah überhaupt noch in Diensten der Reds tätig sein wird, ist nun völlig unklar. Einige ehemalige Spieler des FC Liverpool übten scharfe Kritik am 33-Jährigen und legten dem Verein nahe, sich möglichst bald vom Ägypter zu trennen.