"Das Thema wird mir ein bisschen zu groß gemacht": Niclas Füllkrug räumt mit einer Vermutung über seinen Wechsel zur AC Milan auf

Für die Rossoneri lief Füllkrug bisher siebenmal in der Serie A auf. Meist brachte ihn Trainer Massimiliano Allegri dabei als Joker, in die Startelf schaffte es der 33-Jährige erst einmal. Bei den Fans ist Füllkrug jedenfalls schon sehr populär, nicht zuletzt aufgrund seines Siegtores mit gebrochenem Zeh. Fußballerisch fühle sich Italien "so ein bisschen wie Deutschland vor einigen Jahren an", erklärte er. "Sehr bodenständig, nicht übertrieben New School. Es ist schon alles sehr wesentlich und nicht ultramodernisiert und verschönt. Die Menschen leben für den Fußball, sie lieben ihn als Teil der Kultur. Und genau so fühlt es sich hier auch an, Fußball zu spielen."

Seine Spielweise werde in der neuen Heimat "sehr wertgeschätzt", betonte der ehemalige Bundesliga-Torjäger. "Wenn ich vorne die Zweikämpfe robust führe und den Ball für uns gewinne und halte, oder wenn ich einen Einwurf oder Freistoß für uns heraushole. Ich profitiere natürlich auch immer wieder von der herausragenden Qualität meiner Mitspieler." Mit Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic, der aktuell als Berater für den Verein tätig ist, spreche er "ab und an", so Füllkrug, der von dem Schweden schwärmte: "Er war ein unglaublicher Stürmer, allerdings mit einem einzigartigen Stil: Auf der Höhe, wo er mit dem Fuß in Taekwondo-Manier hinging, nutze ich den Kopf."

Mehr Bezug habe er jedoch zu Milans Sportchef Igli Tare, der ihn ins San Siro holte. Jener sei "schließlich auch ein robuster Stürmer unter anderem in Deutschland" gewesen und sei "oft ziemlich unterschätzt" worden. "Igli gibt mir immer viel mit."

Tare, ehemaliger albanischer Nationalstürmer, war als Spieler lange in Deutschland aktiv, absolvierte unter anderem 34 Bundesligaspiele für den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern (vier Tore). Von 2008 bis 2023 hatte er als Sportdirektor für Lazio Rom gearbeitet, seit Mai 2025 steht der 52-Jährige nun bei Milan in der Verantwortung.