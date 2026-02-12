Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat verraten, mit welcher Aktion er in seiner bisherigen Zeit bei der AC Mailand besonders Eindruck schinden konnte. Zudem wehrte er sich gegen die öffentliche Vermutung, sein Wechsel ins San Siro habe allen voran mit seinem Traum von der WM-Teilnahme zu tun.
"Das Thema wird mir ein bisschen zu groß gemacht": Niclas Füllkrug räumt mit einer Vermutung über seinen Wechsel zur AC Milan auf
Niclas Füllkrug erzielte erstes Milan-Tor mit gebrochenem Zeh
Füllkrug hatte sich im Januar kurz nach seiner Ankunft in Italien den Zeh gebrochen. War in italienischen Medien von einem wochenlangen Ausfall ausgegangen worden, stand der Angreifer schon wenig später wieder auf dem Platz und erzielte Mitte Januar mit dem goldenen Tor beim 1:0-Sieg gegen US Lecce seinen ersten und bisher einzigen Treffer für den neuen Verein.
"Der Zeh ist ja immer noch gebrochen", verriet Füllkrug nun im Interview mit dem kicker und führte aus: "Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber es war ein besonderer Wechsel für mich, und deshalb sagte ich dem Klub: Wenn es eine Verletzung ist, bei der es nur darum geht, den Schmerz auszuhalten und nichts Ernsthafteres wie bei einem muskulären Problem passieren könnte, will ich kein Spiel verpassen. Da haben sie mich erst mal ein bisschen schräg angeschaut, weil es fast unmöglich ist, mit einem gebrochenen Zeh in einem Stollenschuh zu spielen." Die mutige Vorgehensweise habe sich "allein für das Tor schon gelohnt", betonte Füllkrug.
Niclas Füllkrug fühlt sich in der Serie A besser aufgehoben als in der Premier League
Füllkrug war im Sommer 2024 von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt und hoffte darauf, in England mit seiner Spielweise voll durchzustarten. Daraus wurde allerdings nichts, auch weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. "Die Vermutung der meisten hat sich nicht bestätigt, die Premier League würde so Weltklasse zu mir passen", so Füllkrug, der erklärte: "Natürlich erlebte ich auch eine schwierige Zeit, da ich in eineinhalb Jahren eigentlich nie richtig fit war - ausgenommen zum aktuellen Saisonstart. Deshalb erwies sich eine echte Probe als kompliziert. Ich habe auch bei West Ham alles gegeben, hatte jedoch wenige Ballkontakte in und um die Box herum - und genau darin liegt eben hauptsächlich meine Stärke."
In eineinhalb Jahren bei West Ham kam Füllkrug nur auf 29 Einsätze, in denen ihm lediglich drei Tore gelangen. Umso gelegener kam ihm, als sich rund um den Jahreswechsel die Option Milan auftat. Der italienische Topklub hat ihn bis Saisonende ausgeliehen und könnte ihn im Sommer per Kaufoption, die bei maximal zehn Millionen Euro liegen soll, fest verpflichten.
"Ich bin sehr glücklich und zufrieden hier. Die ersten Wochen waren durchweg positiv und ließen mich dem Verein ziemlich zügig zugehörig und verbunden fühlen", hat sich Füllkrug bei Milan bereits gut eingelebt. "Für mich ist diese schnelle Art und Weise eigentlich recht unüblich, weil ich dazu immer etwas Zeit brauchte."
Niclas Füllkrug hat engen Draht zu Milans Sportchef Tare: "Igli gibt mir immer viel mit"
Für die Rossoneri lief Füllkrug bisher siebenmal in der Serie A auf. Meist brachte ihn Trainer Massimiliano Allegri dabei als Joker, in die Startelf schaffte es der 33-Jährige erst einmal. Bei den Fans ist Füllkrug jedenfalls schon sehr populär, nicht zuletzt aufgrund seines Siegtores mit gebrochenem Zeh. Fußballerisch fühle sich Italien "so ein bisschen wie Deutschland vor einigen Jahren an", erklärte er. "Sehr bodenständig, nicht übertrieben New School. Es ist schon alles sehr wesentlich und nicht ultramodernisiert und verschönt. Die Menschen leben für den Fußball, sie lieben ihn als Teil der Kultur. Und genau so fühlt es sich hier auch an, Fußball zu spielen."
Seine Spielweise werde in der neuen Heimat "sehr wertgeschätzt", betonte der ehemalige Bundesliga-Torjäger. "Wenn ich vorne die Zweikämpfe robust führe und den Ball für uns gewinne und halte, oder wenn ich einen Einwurf oder Freistoß für uns heraushole. Ich profitiere natürlich auch immer wieder von der herausragenden Qualität meiner Mitspieler." Mit Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic, der aktuell als Berater für den Verein tätig ist, spreche er "ab und an", so Füllkrug, der von dem Schweden schwärmte: "Er war ein unglaublicher Stürmer, allerdings mit einem einzigartigen Stil: Auf der Höhe, wo er mit dem Fuß in Taekwondo-Manier hinging, nutze ich den Kopf."
Mehr Bezug habe er jedoch zu Milans Sportchef Igli Tare, der ihn ins San Siro holte. Jener sei "schließlich auch ein robuster Stürmer unter anderem in Deutschland" gewesen und sei "oft ziemlich unterschätzt" worden. "Igli gibt mir immer viel mit."
Tare, ehemaliger albanischer Nationalstürmer, war als Spieler lange in Deutschland aktiv, absolvierte unter anderem 34 Bundesligaspiele für den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern (vier Tore). Von 2008 bis 2023 hatte er als Sportdirektor für Lazio Rom gearbeitet, seit Mai 2025 steht der 52-Jährige nun bei Milan in der Verantwortung.
Niclas Füllkrug betont: "Hätte alles genauso gemacht, wenn keine WM anstünde"
Das Spiel in der Serie A liege ihm "deutlich besser" als das in der Premier League, zog Füllkrug ein erstes Zwischenfazit. Die erhoffte Teilnahme an der WM im kommenden Sommer sei derweil nicht der Hauptgrund für die Wechselentscheidung gewesen.
"Ich hätte alles genauso gemacht, auch wenn keine WM im Sommer anstünde", betonte der 24-malige deutsche Nationalspieler. "Das Thema wird mir momentan ein bisschen zu groß gemacht. Wir reden hier von einem Wechsel zur AC Mailand!" Dennoch sei ihm klar, "dass ich von der Qualität unserer Mannschaft und wie ich mich einbringe profitieren kann. Denn je mehr Torchancen ich habe, je mehr ich liefere und treffe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bundestrainer positive Notizen macht."
Seit seinem Länderspiel-Debüt kurz vor der WM 2022 ist Füllkrug stets fester Bestandteil des DFB-Teams. Seit vergangenem Sommer absolvierte er aber kein Länderspiel mehr und stand verletzungsbedingt zuletzt zweimal nicht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dennoch sei er hinsichtlich einer Nominierung für die Weltmeisterschaft "aktuell ziemlich relaxt". Auf dem Platz beweisen wolle er sich "nicht mit Hinblick auf die WM, sondern weil es immer mein eigener Anspruch war", so Füllkrug.
Niclas Füllkrug bei der AC Milan: Seine bisherigen Zahlen
- Einsätze: 7
- Startelf: 1
- Einsatzminuten: 190
- Tore: 1
- Assists: 0