Auch der FC Barcelona will ihn wohl unbedingt haben: Arsenal könnte Barca und Hansi Flick bei 100-Millionen-Mann dazwischen funken - und hat einen großen Vorteil

Zumal der Argentinier, dessen Vertrag bei Atletico noch bis 2030 läuft, mit Sicherheit sehr teuer wäre. Medienberichten zufolge wären die Spanier erst ab einer Ablösesumme in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro zu einem Verkauf im Sommer diesen Jahres bereit.

Der teure Preis für Alvarez könnte aber für Arsenals etwaige Konkurrenz aus Barcelona umso mehr zum Problem werden. Die Katalanen um Trainer Hansi Flick sollen weiterhin stark an Alvarez interessiert sein und würden sich den 25-Jährigen wohl nur allzu gerne als Nachfolger von Robert Lewandowski schnappen. Zu den Spekulationen hatte sich Alvarez selbst im Dezember geäußert und dabei bedeckt gehalten: "Schauen Sie, das stört mich nicht. Ich versuche, nicht zu viel darauf zu achten, aber ich weiß, was gesagt wird. Es ist überall in den sozialen Medien zu lesen."

Aufgrund seiner finanziellen Probleme würde sich ein Alvarez-Transfer für den FC Barcelona sicherlich schwierig gestalten. Daher gab es in jüngerer Vergangenheit auch Berichte, wonach sich der spanische Meister eher anderen Kandidaten zuwenden wolle.