Auch der FC Barcelona will ihn wohl unbedingt haben: Arsenal könnte Barca und Hansi Flick bei 100-Millionen-Mann dazwischen funken - und hat einen großen Vorteil

Der FC Arsenal will sich im Sommer möglicherweise um Stürmer Julian Alvarez von Atletico Madrid bemühen. Das berichtet ESPN.
Demnach prüft man bei Arsenal derzeit, ob eine Verpflichtung von Alvarez zur kommenden Saison möglich wäre. Verantwortliche der Gunners sollen dafür auch informelle Kontaktaufnahmen vollzogen haben, um vorzufühlen. Laut ESPN war Alvarez auch schon im vergangenen Jahr einer von Arsenals Kandidaten für eine Verstärkung auf der Neun, ehe man letztlich Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon nach London holte.
Der Schwede hat bisher in 27 Einsätzen für Arsenal zwar immerhin neun Tore erzielt, so richtig zufrieden ist man intern mit ihm aber wohl noch nicht. Mit Gabriel Jesus ist ein weiterer Stürmer zuletzt nach Verletzung zurückgekehrt und schnürte beim jüngsten 3:1-Sieg bei Inter Mailand in der Champions League einen Doppelpack. Zudem ist Kai Havertz voraussichtlich bald wieder richtig fit, daher hätte Arsenal grundsätzlich genügend Optionen im Sturmzentrum und es gilt zunächst abzuwägen, ob Alvarez das Niveau signifikant anheben würde.
Für den FC Barcelona könnte Julian Alvarez zu teuer sein
Zumal der Argentinier, dessen Vertrag bei Atletico noch bis 2030 läuft, mit Sicherheit sehr teuer wäre. Medienberichten zufolge wären die Spanier erst ab einer Ablösesumme in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro zu einem Verkauf im Sommer diesen Jahres bereit.
Der teure Preis für Alvarez könnte aber für Arsenals etwaige Konkurrenz aus Barcelona umso mehr zum Problem werden. Die Katalanen um Trainer Hansi Flick sollen weiterhin stark an Alvarez interessiert sein und würden sich den 25-Jährigen wohl nur allzu gerne als Nachfolger von Robert Lewandowski schnappen. Zu den Spekulationen hatte sich Alvarez selbst im Dezember geäußert und dabei bedeckt gehalten: "Schauen Sie, das stört mich nicht. Ich versuche, nicht zu viel darauf zu achten, aber ich weiß, was gesagt wird. Es ist überall in den sozialen Medien zu lesen."
Aufgrund seiner finanziellen Probleme würde sich ein Alvarez-Transfer für den FC Barcelona sicherlich schwierig gestalten. Daher gab es in jüngerer Vergangenheit auch Berichte, wonach sich der spanische Meister eher anderen Kandidaten zuwenden wolle.
Auch PSG an Julian Alvarez dran? Arsenal hätte einen großen Vorteil
Mit Paris Saint-Germain soll sich derweil allen voran ein weiterer europäischer Topklub ebenfalls im Poker um Alvarez angemeldet haben. Die Franzosen hätten sicherlich viel eher als Barca die finanzielle Schlagkraft, um den Transferhammer um den argentinischen Nationalspieler eintüten zu können.
Alvarez selbst, 2024 von Manchester City nach Madrid gewechselt, soll derweil mit einem Abschied kokettieren. Der Angreifer hat angeblich Zweifel daran, ob er mit Atletico kurz- oder mittelfristig die ganz großen Titel gewinnen kann, die er persönlich anstrebt. Seine Torausbeute ließ indes zuletzt zu wünschen übrig, schon seit neun LaLiga-Spielen ist er ohne eigenen Treffer. Insgesamt kam er diese Saison bisher auf elf Tore und fünf Assists in 28 Partien.
Arsenal könnte indes einen entscheidenden Vorteil haben, sollte man sich beim englischen Tabellenführer für konkrete Bemühungen um Alvarez entscheiden. Der Sportdirektor der Gunners, Andrea Berta, arbeitete schließlich von 2013 bis Anfang 2025 für Atletico und hat daher beste Beziehungen zu den Colchoneros. 2024 hatte Berta großen Anteil daran, Alvarez von City zu Atletico zu holen, zu dem Berater des Weltmeisters von 2022 soll er weiterhin einen engen Draht pflegen.
Julian Alvarez: Seine Profistationen in der Übersicht
- River Plate: 122 Spiele (54 Tore)
- Manchester City: 103 Spiele (36 Tore)
- Atletico Madrid: 85 Spiele (40 Tore)