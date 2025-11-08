Wagt die AC Mailand im anstehenden Wintertransferfenster einen spektakulären Vorstoß bei Mittelstürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona?
Ein ähnlicher Startransfer könnte als Vorbild dienen: Europäischer Topklub will sich wohl um Robert Lewandowski vom FC Barcelona bemühen
- Getty Images
Wechsel zu Milan? Robert Lewandowski will wohl bei Barcelona bleiben
Der italienische Spitzenklub lotet aktuell seine Optionen für die Verpflichtung eines neuen Angreifers im Januar aus. Dabei denkt Milan laut des TV-Senders SportItalia unter anderem über Lewandowski nach.
Der Vertrag des 37-Jährigen bei Barca läuft am Saisonende aus. Daher könnten die Katalanen unter Umständen in Erwägung ziehen, im Januar zumindest noch eine kleine Ablöse für Lewandowski abzustauben. Allerdings berichtete jüngst die spanische Zeitung Sport, dass der Pole seinen Vertrag in Barcelona verlängern und über den kommenden Sommer hinaus beim spanischen Meister bleiben möchte. Eine entsprechende Option ist im Arbeitspapier des Torjägers verankert, Barca will sich mit einer Entscheidung über Lewandowskis Zukunft allerdings wohl noch Zeit lassen.
- Getty Images
Folgt Robert Lewandowski Luka Modric zur AC Milan?
Der Bericht von SportItalia führt derweil auch an, dass ein Wechsel Lewandowskis zu Milan im Januar nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich erscheint. Dennoch wollen die Rossoneri angeblich ihr Glück versuchen, nachdem sie mit einem ähnlichen Transfer zuletzt gute Erfahrungen gemacht haben: Im Sommer verpflichtete Milan bekanntlich mit Luka Modric einen sich ebenfalls in fortgeschrittenem Fußballeralter befindenden großen Namen, nachdem dessen Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert worden war.
Trotz seiner inzwischen 40 Jahre erwies sich Modric bisher als signifikante Verstärkung für die Mailänder, ist im Mittelfeldzentrum gesetzt und hat großen Anteil daran, dass Milan in der Serie A mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Napoli derzeit Tabellendritter ist.
Ein Manko dabei allerdings, das potenzielle Bemühungen um Lewandowski erklären würde: Mit Santiago Gimenez ist der einzige waschechte Mittelstürmer im Kader diese Saison noch ohne Liga-Tor, Top-Torjäger ist aktuell Flügelspieler Christian Pulisic mit vier Treffern.
FC Barcelona bräuchte Ersatz für Lewandowski
Barcelona wiederum müsste sich auf dem komplizierten Wintertransfermarkt nach einem Ersatz umschauen, sollte man Lewandowski im Januar ziehen lassen. Der polnische Nationalspieler ist in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick zwar nicht mehr unangefochten gesetzt, nimmt aber dennoch eine wichtige Rolle ein. Bis dato steht Lewandowski diese Saison bei vier Toren in elf Einsätzen.
Während damit zu rechnen ist, dass sich Barca kommenden Sommer konkret um einen Nachfolger bemüht, soll Sportdirektor Deco schon jetzt den Mittelstürmer-Markt genau sondieren. Unter anderem hat er dabei wohl Karl Etta Eyong von LaLiga-Konkurrent Levante im Auge.
- Getty
Robert Lewandowskis bisherige Saison-Statistiken beim FC Barcelona
- Einsätze in LaLiga: 8 (359 Einsatzminuten)
- Tore / Assists in LaLiga: 4 /0
- Einsätze in der Champions League: 3 (120 Einsatzminuten)
- Tore / Assists in der Champions League: 0 / 0