Ein ähnlicher Startransfer könnte als Vorbild dienen: Europäischer Topklub will sich wohl um Robert Lewandowski vom FC Barcelona bemühen

Der Bericht von SportItalia führt derweil auch an, dass ein Wechsel Lewandowskis zu Milan im Januar nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich erscheint. Dennoch wollen die Rossoneri angeblich ihr Glück versuchen, nachdem sie mit einem ähnlichen Transfer zuletzt gute Erfahrungen gemacht haben: Im Sommer verpflichtete Milan bekanntlich mit Luka Modric einen sich ebenfalls in fortgeschrittenem Fußballeralter befindenden großen Namen, nachdem dessen Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert worden war.

Trotz seiner inzwischen 40 Jahre erwies sich Modric bisher als signifikante Verstärkung für die Mailänder, ist im Mittelfeldzentrum gesetzt und hat großen Anteil daran, dass Milan in der Serie A mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Napoli derzeit Tabellendritter ist.

Ein Manko dabei allerdings, das potenzielle Bemühungen um Lewandowski erklären würde: Mit Santiago Gimenez ist der einzige waschechte Mittelstürmer im Kader diese Saison noch ohne Liga-Tor, Top-Torjäger ist aktuell Flügelspieler Christian Pulisic mit vier Treffern.