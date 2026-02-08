Mit seinem Führungstor beim 3:0-Sieg des FC Barcelona gegen RCD Mallorca am Samstag hat Robert Lewandowski eine ganz besondere Marke erreicht.
Er zieht mit Lionel Messi gleich und nur Cristiano Ronaldo ist noch vor ihm! Robert Lewandowski erreicht beim FC Barcelona eine unglaubliche Marke
Robert Lewandowski tut es Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gleich
Es war Lewandowskis zehnter Saisontreffer in LaLiga. Damit ist der 37-Jährige nun der erst dritte Spieler im 21. Jahrhundert, der in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in Europas Top-5-Ligen (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) jeweils zweistellig getroffen hat.
Zuvor war dieses Kunststück im bisherigen Jahrhundert lediglich den beiden Ausnahmekönnern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gelungen. Messi erzielte in 15 Saisons nacheinander mindestens zehn Ligatore (2006/07 bis 2020/21; FC Barcelona), Ronaldo sogar in deren 16 (2006/07 bis 2021/22; Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin).
- Getty/GOAL
Holt Robert Lewandowski auch noch Cristiano Ronaldo ein?
Mit Messi hat Lewandowski damit in dieser Kategorie schon gleichgezogen. Möglicherweise holt er auch noch Ronaldo ein, sollte er kommende Saison noch in Europa spielen.
Das ist derzeit noch völlig offen. Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung gilt derzeit als unwahrscheinlich. Ob er bei einem Abschied aus Barcelona innerhalb Europas wechselt oder seine Karriere möglicherweise in Saudi-Arabien oder der MLS ausklingen lässt, ist Stand jetzt noch ungewiss.
Lewandowski hatte in seiner ersten Spielzeit (2011/12) mit mindestens zehn Toren in einer europäischen Top-Liga 22-mal für Borussia Dortmund in der Bundesliga genetzt. Es folgten zwei weitere Jahre mit zweistelligen Zahlen für den BVB, ehe Lewandowski von 2014 bis 2022 für den FC Bayern München auf Torejagd ging. Danach zog es ihn nach Barcelona, für das der polnische Nationalspieler in seinen bisher drei kompletten Spielzeiten 23, 19 und zuletzt 27 LaLiga-Treffer erzielte.
Robert Lewandowski ist bei Barca nicht mehr gesetzt
Die zehn Tore in der bisherigen Liga-Saison sind umso höher zu bewerten, da Lewandowski nicht mehr alleiniger Stürmer Nummer eins bei Barca ist. Regelmäßig füllt er die Joker-Rolle aus, wenn Trainer Hansi Flick im Sturmzentrum stattdessen auf Ferran Torres setzt.
Wettbewerbsübergreifend steht Lewandowski diese Saison bisher bei 13 Toren und drei Assists in 28 Einsätzen. "Ich weiß, er hätte gerne mehr Spielzeit. Aber er macht seine Sache gut und ich hoffe, ihm gefällt es im Verein", sagte Flick zuletzt über Lewandowskis Situation. Aktuell sei "noch nicht die Zeit", um über die Zukunft des ehemaligen Bayern- und BVB-Stars zu sprechen, so Flick weiter. "Wir sind noch nicht am Ende der Saison, er muss fokussiert bleiben und sein Spiel genießen."
Gegen Mallorca wurde Lewandowski derweil mal wieder die Ehre zuteil, Barca als Kapitän anzuführen. Durch den Sieg, bei dem Lamine Yamal und Marc Bernal die weiteren Treffer besorgten, baute Tabellenführer Barcelona seinen Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorübergehend auf vier Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntagabend in ihrem Auswärtsspiel beim FC Valencia aber wieder auf einen Zähler heranrücken.
- Getty
Robert Lewandowski: Seine Ligatore in den vergangenen 15 Saisons
- 2011/12: 22 Bundesliga-Tore für Borussia Dortmund
- 2012/13: 24 Bundesliga-Tore für Borussia Dortmund
- 2013/14: 20 Bundesliga-Tore für Borussia Dortmund
- 2014/15: 17 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2015/16: 30 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2016/17: 30 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2017/18: 29 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2018/19: 22 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2019/20: 34 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2020/21: 41 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2021/22: 35 Bundesliga-Tore für den FC Bayern München
- 2022/23: 23 LaLiga-Tore für den FC Barcelona
- 2023/24: 19 LaLiga-Tore für den FC Barcelona
- 2024/25: 27 LaLiga-Tore für den FC Barcelona
- 2025/26 bisher: 10 LaLiga-Tore für den FC Barcelona