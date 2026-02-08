Er zieht mit Lionel Messi gleich und nur Cristiano Ronaldo ist noch vor ihm! Robert Lewandowski erreicht beim FC Barcelona eine unglaubliche Marke

Mit Messi hat Lewandowski damit in dieser Kategorie schon gleichgezogen. Möglicherweise holt er auch noch Ronaldo ein, sollte er kommende Saison noch in Europa spielen.

Das ist derzeit noch völlig offen. Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung gilt derzeit als unwahrscheinlich. Ob er bei einem Abschied aus Barcelona innerhalb Europas wechselt oder seine Karriere möglicherweise in Saudi-Arabien oder der MLS ausklingen lässt, ist Stand jetzt noch ungewiss.

Lewandowski hatte in seiner ersten Spielzeit (2011/12) mit mindestens zehn Toren in einer europäischen Top-Liga 22-mal für Borussia Dortmund in der Bundesliga genetzt. Es folgten zwei weitere Jahre mit zweistelligen Zahlen für den BVB, ehe Lewandowski von 2014 bis 2022 für den FC Bayern München auf Torejagd ging. Danach zog es ihn nach Barcelona, für das der polnische Nationalspieler in seinen bisher drei kompletten Spielzeiten 23, 19 und zuletzt 27 LaLiga-Treffer erzielte.