Bahnt sich ein Transferhammer um Robert Lewandowski an? Es soll schon ein Treffen gegeben haben

Barca soll unterdessen bereits nach möglichen Nachfolgern fahnden. Laut Guardian ganz oben auf der Liste: Harry Kane vom FC Bayern. Wiederholt sich Geschichte? Auch Lewandowski wechselte einst bekanntlich aus München nach Barcelona. Ein Kane-Transfer erscheint aber höchst unwahrscheinlich. Der 32-jährige Engländer steht noch bis 2027 unter Vertrag und fühlt sich in München sehr wohl.

Abgesehen von Kane wurden bei Barca zuletzt auch Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt.

Lewandowski schoss seit seiner Ankunft in Barcelona 2022 in 159 Pflichtspielen 108 Tore und bereitete 20 weitere vor. Zweimal gewann er den Meistertitel, zweimal den spanischen Supercup, einmal die Copa del Rey. In dieser Saison ist er kein unumstrittener Stammspieler mehr. Beim 4:2-Sieg gegen Celta Vigo am vergangenen Wochenende gelang ihm aber ein Dreierpack.