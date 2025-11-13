Der renommierte türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, dass sich Verantwortliche von Fenerbahce bereits mit Lewandowskis Berater getroffen haben. Sollte ernsthaftes Interesse an einem Wechsel in die Türkei bestehen, würde Fenerbahce ein Angebot abgeben. Zuletzt wurde auch die AC Milan mit Lewandowski in Verbindung gebracht.
Bahnt sich ein Transferhammer um Robert Lewandowski an? Es soll schon ein Treffen gegeben haben
Lewandowski steht noch bis kommenden Sommer in Barcelona unter Vertrag. Wie die spanische Sport vermeldet, würde er seinen Vertrag zwar gerne verlängern. Barca zögert aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und hohen Gehalts aber noch. Dem Bericht zufolge wäre Lewandowski sogar zu einem Gehaltsverzicht bereit.
Als Lewandowski-Nachfolger: Barca will angeblich Harry Kane
Barca soll unterdessen bereits nach möglichen Nachfolgern fahnden. Laut Guardian ganz oben auf der Liste: Harry Kane vom FC Bayern. Wiederholt sich Geschichte? Auch Lewandowski wechselte einst bekanntlich aus München nach Barcelona. Ein Kane-Transfer erscheint aber höchst unwahrscheinlich. Der 32-jährige Engländer steht noch bis 2027 unter Vertrag und fühlt sich in München sehr wohl.
Abgesehen von Kane wurden bei Barca zuletzt auch Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt.
Lewandowski schoss seit seiner Ankunft in Barcelona 2022 in 159 Pflichtspielen 108 Tore und bereitete 20 weitere vor. Zweimal gewann er den Meistertitel, zweimal den spanischen Supercup, einmal die Copa del Rey. In dieser Saison ist er kein unumstrittener Stammspieler mehr. Beim 4:2-Sieg gegen Celta Vigo am vergangenen Wochenende gelang ihm aber ein Dreierpack.
Robert Lewandowski: Die nächsten Spiele mit dem FC Barcelona
- 22. November: FC Barcelona - Athletic Bilbao
- 25. November: FC Chelsea - FC Barcelona
- 29. November: FC Barcelona - Deportivo Alaves
- 2. Dezember: FC Barcelona - Atletico Madrid
- 6. Dezember: Betis Sevilla - FC Barcelona