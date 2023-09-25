Goal.com
EA Sports FC 24: Die besten jungen Mittelfeldspieler für den Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

Welche jungen Mittelfeldspieler braucht Ihr im Karrieremodus von EA Sports FC 24? Werfen wir einen Blick auf die Ausgangs- und Potenzialwerte.

Obwohl sich die Wege von EA Sports und FIFA getrennt haben, hat das Videospielunternehmen seine beliebtesten Modi beibehalten, darunter Ultimate Team und den Karrieremodus. Im Karrieremodus werden die Zocker wie jedes Jahr auf die Jagd nach den besten Nachwuchsspielern gehen, um ihr Team perspektivisch aufzubauen.

Gesucht werden bei EA Sports FC 2420-, 19-, 18- und 17-Jährige, die ihr Rating, d. h. die Gesamtstärke zu Beginn des Spiels, erhöhen können.

Wer sind die besten jungen Mittelfeldspieler für den Karrieremodus von FC24 (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)?

GOAL hat sie für Euch zusammengestellt.

    DIE BESTEN JUNGEN MITTELFELDSPIELER MIT DEM GRÖSSTEN GESAMTPOTENZIAL

    NameAlterKlubPOSOAOP
    Musiala20BayernZOM8693
    Pedri20BarcelonaZM8692
    Wirtz20BayerZOM8591
    Bellingham20Real MadridZM8691
    Gavi18BarcelonaZM8390
    Gabri Veiga21Al-AhliZM7889
    Camavinga20Real MadridZDM8289
    Simons20LeipzigZOM7989
    Zaire-Emery17PSGZM7588
    Miretti19JuventusZM7588
    Arda Güler18Real MadridZOM7788
    Baldanzi20EmpoliZOM7787
    Nusa18BrüggeLM6887
    Duranville17DortmundLM6687
    Yeremy Pino20VillarrealLM7987
    Adeyemi21DortmundLM8087
    Gravenberch21LiverpoolZM7987
    Lahmadi18ToulouseZM6586
    Bajcetic18LiverpoolZDM7286
    Pafundi17UdineseZOM6786
    Doué18RennesZOM7186
    Chaibi20EintrachtLM7586
    Prestianni17VelezRM7086
    Wanner17ElversbergZOM6386
    Bynoe-Gittens18DortmundLM7186
    Bischof18HoffenheimZOM6686
    Romeo Lavia19ChelseaZDM7386
    Baturina20Dinamo ZagrebZM7486
    Schjelderup19NordsjaellandLM7186
    El Khannouss19GenkZOM7186
    Rovella21LazioZM7786
    Ricci21TorinoZDM7686
    Cherki19LyonZOM7586
  • DIE BESTEN JUNGEN MITTELFELDSPIELER MIT DEM GRÖSSTEN ENTWICKLUNGSPOTENZIAL

    NameAlterKlubPOsOAOPOP
    Miller17MotherwellZM5985+26
    Wanner17ElversbergZOM6386+23
    Miley17NewcastleZM6385+22
    Duranville17DortmundLM6687+21
    Bischof18HoffenheimZOM6686+20
    Pafundi17UdineseZOM6786+19
    Nusa18BrüggeLM6887+19
    Patino19SwanseaZM6885+17
    Prestianni17VelezRM7086+16
    Joao Neves18BenficaZM6985+16
    Pablo Torre20GironaZOM7085+15
    Doue18RennesZOM7186+15
    Kozlowski19VitesseLM7085+15
    Schjelderup19NordsjaellandLM7186+15
    El Khannouss19GenkZOM7186+15
    Bynoe-Gttens19DortmundLM7186+15
    Bajcetic18LiverpoolZDM7286+14
    Savio19GironaRM7185+14
    Iling-Junior19JuventusLM7185+14
    Vermeeren18AntwerpenZDM7285+13
    Lavia19ChelseaZDM7386+13
    Zaire-Emery17PSGZM7588+13
    Miretti20JuventusZM7488+13
    Baturina20ZagrebZM7486+12

  • DIE BESTEN JUNGEN SPIELER IM KARRIEREMODUS

