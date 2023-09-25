EA Sports FC 24: Die besten jungen Mittelfeldspieler für den Karrieremodus mit dem größten Gesamtpotenzial und Entwicklungspotenzial

Obwohl sich die Wege von EA Sports und FIFA getrennt haben, hat das Videospielunternehmen seine beliebtesten Modi beibehalten, darunter Ultimate Team und den Karrieremodus. Im Karrieremodus werden die Zocker wie jedes Jahr auf die Jagd nach den besten Nachwuchsspielern gehen, um ihr Team perspektivisch aufzubauen.

Gesucht werden bei EA Sports FC 2420-, 19-, 18- und 17-Jährige, die ihr Rating, d. h. die Gesamtstärke zu Beginn des Spiels, erhöhen können.

Wer sind die besten jungen Mittelfeldspieler für den Karrieremodus von FC24 (OA = aktueller Gesamtwert, OP = potenzieller Gesamtwert)?

GOAL hat sie für Euch zusammengestellt.