FIFA 23 ist bekanntlich die letzte Version des berühmten Videospiels unter diesem Namen. Wann kommt das erste EA Sports FC raus?

Die berühmte Videospiel-Reihe FIFA ist zumindest unter diesem Namen fortan Geschichte.

FIFA 23 war die letzte Version unter dem alten Namen, ab diesem Jahr wird die Reihe als EA Sports FC fortgesetzt. Hintergrund ist, dass der Fußball-Weltverband FIFA und Spielehersteller Electronic Arts künftig nicht mehr zusammenarbeiten.

"Electronic Arts gibt heute bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden", hieß es im Mai 2022 in einer Pressemitteilung.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel nun mit den wichtigsten Informationen zu dem neuen Spiel EA Sports FC. Wann erscheint die erste Version unter diesem Namen? Wie sieht das Logo aus? Und welche Ligen und Wettbewerbe kann man spielen?

EA Sports FC, Release: Wann kommt der FIFA-Nachfolger raus?

Ein genaues Erscheinungsdatum für die erste Version von EA Sports FC gibt es Stand jetzt (10. April 2023) noch nicht.

Allerdings kann bereits abgeschätzt werden, wann das Videospiel ungefähr auf den Markt kommt. Der Termin orientiert sich dabei an den Terminen, zu denen das Vorgänger-Spiel FIFA heraus kam.

EA Sports

Das war jeweils meist in der letzten September-Woche der Fall. So kam FIFA 23 zum Beispiel am 30. September 2022 heraus. EA Sports FC wird daher voraussichtlich Ende September 2023 veröffentlicht werden.

Offenbar ist aber auch ein deutlich früherer Veröffentlichungstermin möglich. So schrieb EA Sports auf Twitter bei der Vorstellung des neuen Logos: "Wir können es kaum erwarten, Euch im Juli die Zukunft des Fußballs zu zeigen."

EA Sports FC: Wie sieht das Logo des FIFA-Nachfolgers aus?

Anfang April hatte das Warten auf das neue Logo von EA Sports FC ein Ende.

Die klassische EA-Sports-Schrift stellt dabei den oberen Teil des Logos, das laut EA "von den Dreiecken inspiriert ist, die seit 30 Jahren Teil des EA SPORTS-Fußballs sind - von den isometrischen Polygonen, aus denen unser Spiel besteht, über die Chemiedreiecke in Ultimate Team bis hin zur Spieleranzeige in jedem Spiel."

EA Sports FC: Welche Ligen und Wettbewerbe kann man spielen?

EA Sports hat für das neue Spiel EA Sports FC bereits Partnerschaften mit den folgenden Ligen und Wettbewerben bestätigt:

Premier League

Champions League

Women's Champions League

Bundesliga

LaLiga

Ligue 1

Serie A

Wie zuvor bei der FIFA-Reihe hat sich EA also scheinbar wichtige Lizenzen gesichert. Executive Vice President Cam Weber betonte, dass man "die gleichen großartigen Erfahrungen, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten" beibehalten werde. Zudem sollen "Ultimate Team, Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA Football" allesamt dabei sein.