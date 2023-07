Die Saison 2023/24 steht kurz bevor und die Gamer-Herzen schlagen Richtung einem neuen FIFA höher - Aber warum heißt das Spiel nun EAFC?

In wenigen Monaten ist es wieder soweit: Der Nachfolger von FIFA23 kommt auf den Markt. Seit über einem Jahrzehnt ist das Spiel von Hersteller Electronic Arts das absolute Non-Plus-Ultra der Fußballsimulationen. Doch in diesem Jahr wird es kein FIFA24 geben, die jährliche Fortsetzung von Electronic Sports wird "EAFC" heißen.

Warum ändert sich nach über 20 Jahren der Name des Spiels? GOAL hat die Antworten.

Warum heißt FIFA jetzt EAFC?

Im Frühling 2022 platzte die Bombe: EA SPORTS und der Weltverband FIFA werden in Zukunft getrennte Wege gehen. Das Ende der Partnerschaft hat Folgen für den Namen der zukünftigen Spiele von Hersteller Electronic Arts, in einer Pressemitteilung gab EA damals bekannt: "Electronic Arts gibt heute bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden." Der CEO des Unternehmens, Andrew Wilson, kündigte Großes an: "Unsere Vision für EA SPORTS FC ist es, den größten und einflussreichsten Fußball Club der Welt im Epizentrum der Fußball-Fanszene zu gründen."

Getty/EA Sports

Die FIFA selbst plant jedoch die Tradition, eine Fußballsimulation mit dem Namen "FIFA" auf dem Markt zu haben, aufrecht zu erhalten und will ihr eigenes Spiel entwickeln. "Ich kann Ihnen versichern, dass nur das echte FIFA-Spiel das beste für Gamer und Fußballfans sein wird", so FIFA-Präsident Gianni Infantino. "FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 und so weiter - der Name ist die Konstante und wird für immer bleiben. Und es wird vor allem das beste Spiel bleiben."