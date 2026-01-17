Drohen sogar Stadionverbote? Real Madrid schickte den eigenen Fans angeblich eine drastische Warnung

In den WhatsApp-Gruppen der Fangruppierung sollen die Drohgebärden des Vereins rege diskutiert worden sein. Klar ist jedenfalls, dass nicht alle Real-Anhänger am Samstagnachmittag das Pfeifen unterließen.

So gab es schon bei der Verkündung der Startaufstellung der Königlichen Pfiffe und Buhrufe im weiten Rund. Besonders laut wurden die Namen von Vinicius und Jude Bellingham ausgepfiffen, der Brasilianer musste sich dann sogar während des gesamten Spiels Pfiffe anhören.

Bemerkenswert ist das auch, weil Reals neuer Cheftrainer Alvaro Arbeloa im Vorfeld der Partie, die letztlich mit 2:0 gewonnen werden konnte, explizit dazu aufgerufen hatte, Pfiffe gegen die eigenen Spieler künftig zu unterlassen. "Ich respektiere die Meinung des Bernabeu sehr. Ich verstehe, dass die Madridistas verletzt und enttäuscht von uns sind. Aber ich will sie um Unterstützung für ihre Spieler bitten. In 123 Jahren von Real Madrid wurden die großen Titel eingefahren, als das Bernabeu hinter seinen Spielern stand", appellierte Arbeloa, der kürzlich vom entlassenen Xabi Alonso übernommen hat, auf einer Pressekonferenz.

Befeuert wurde der Unmut der Anhänger indes auch durch den Verlauf von Arbeloas Trainerdebüt unter der Woche. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach schied Real beim Zweitligisten Albacete sensationell aus der Copa del Rey aus.