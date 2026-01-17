Real Madrid hat angeblich eine drastische Maßnahme ergriffen, um den wiederkehrenden Pfiffen im heimischen Estadio Santiago Bernabeu gegen die eigenen Spieler entgegenzuwirken.
Drohen sogar Stadionverbote? Real Madrid schickte den eigenen Fans angeblich eine drastische Warnung
Real Madrid bat Fans angeblich, nicht zu pfeifen
Nachdem einige Real-Stars und insbesondere Offensivspieler Vinicius Junior in den vergangenen Wochen immer wieder von den eigenen Anhängern ausgepfiffen wurden, wandte sich Real vor dem Heimspiel gegen UD Levante am Samstag wohl explizit an die bekannte Fangruppierung "Grada de Animacion". Das berichtet der spanische Radiosender Cadena SER.
Demnach soll Real jene Fans darum gebeten haben, die eigenen Spieler nicht auszupfeifen und sich auch nicht daran zu beteiligen, sollte es von anderen Stellen des Stadions Unmutsbekundungen gegen die eigene Mannschaft geben. Und damit nicht genug: Laut Cadena SER sollen in den entsprechenden Bereichen des Bernabeu sogar Überwachungskameras installiert worden sein, um die Einhaltung der Bitte zu überprüfen. Wer dennoch beim Pfeifen erwischt wird, soll im schlimmsten Fall sogar ein vorübergehendes Stadionverbot fürchten müssen.
Trotz angeblicher Warnung: Real-Stars auch gegen Levante von eigenen Fans ausgepfiffen
In den WhatsApp-Gruppen der Fangruppierung sollen die Drohgebärden des Vereins rege diskutiert worden sein. Klar ist jedenfalls, dass nicht alle Real-Anhänger am Samstagnachmittag das Pfeifen unterließen.
So gab es schon bei der Verkündung der Startaufstellung der Königlichen Pfiffe und Buhrufe im weiten Rund. Besonders laut wurden die Namen von Vinicius und Jude Bellingham ausgepfiffen, der Brasilianer musste sich dann sogar während des gesamten Spiels Pfiffe anhören.
Bemerkenswert ist das auch, weil Reals neuer Cheftrainer Alvaro Arbeloa im Vorfeld der Partie, die letztlich mit 2:0 gewonnen werden konnte, explizit dazu aufgerufen hatte, Pfiffe gegen die eigenen Spieler künftig zu unterlassen. "Ich respektiere die Meinung des Bernabeu sehr. Ich verstehe, dass die Madridistas verletzt und enttäuscht von uns sind. Aber ich will sie um Unterstützung für ihre Spieler bitten. In 123 Jahren von Real Madrid wurden die großen Titel eingefahren, als das Bernabeu hinter seinen Spielern stand", appellierte Arbeloa, der kürzlich vom entlassenen Xabi Alonso übernommen hat, auf einer Pressekonferenz.
Befeuert wurde der Unmut der Anhänger indes auch durch den Verlauf von Arbeloas Trainerdebüt unter der Woche. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach schied Real beim Zweitligisten Albacete sensationell aus der Copa del Rey aus.
Real Madrid hat am Dienstag das nächste Heimspiel
Durch den Pflichtsieg gegen Aufsteiger Levante konnte Real den Rückstand auf LaLiga-Spitzenreiter FC Barcelona zumindest vorübergehend auf einen Punkt verkürzen. Die Katalanen sind aber ihrerseits am Sonntagabend noch bei Real Sociedad im Einsatz und könnten ihren Vorsprung wieder auf vier Zähler ausbauen.
Ob die Real-Fans auch beim nächsten Heimspiel wieder offen ihren Unmut äußern, zeigt sich schon am Dienstag. Dann treffen die Madrilenen in der Champions League auf die AS Monaco und wollen mit einem Sieg ihre Platzierung unter den Top-8 der CL-Ligaphase verteidigen. In der heimischen Liga geht es dann kommenden Samstag mit dem Spitzenspiel beim FC Villarreal weiter.
Die nächsten Spiele von Real Madrid
- Dienstag, 20. Januar: Real Madrid - AS Monaco (Champions League)
- Samstag, 24. Januar: FC Villarreal - Real Madrid (LaLiga)
- Mittwoch, 28. Januar: Benfica - Real Madrid (Champions League)
- Sonntag, 1. Februar: Real Madrid - Rayo Vallecano (LaLiga)
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.