Es ist eine "Schande"! Real Madrid blamiert sich bei Debüt von Alvaro Arbeloa bis auf die Knochen

Nach der Entlassung von Xabi Alonso hat sich Real Madrid im Pokal blamiert. Das Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa ging komplett schief.

Horrorstart für Alvaro Arbeloa: Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Xabi Alonso heftig blamiert. Unter ihrem neuen Coach Arbeloa unterlagen die Königlichen im dramatischen Achtelfinale der Copa del Rey am Mittwoch mit 2:3 (1:1) bei Zweitligist Albacete Balompie.

  • Real glich in der Nachspielzeit aus - und verliert trotzdem

    Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht. 

    Jefte Betancor Sanchez (90.+4) traf ganz spät zum umjubelten Sieg für den Außenseiter, nachdem Gonzalo (90.+1) Reals Hoffnungen kurz zuvor am Leben gehalten hatte. Javi Villar (42.) und Betancor Sanchez (82.) hatten Albacete zuvor bereits zweimal in Führung gebracht, Reals Franco Mastantuono (45.+3) zwischenzeitlich ausgeglichen. Real verzichtete beim Zweitligisten auf Superstar Kylian Mbappe.

    Arbeloa lässt Worten keine Taten folgen

    Für Arbeloa ist es nach seiner Beförderung von der zweiten Mannschaft zum Chefcoach direkt ein herber Rückschlag. Von einem "Desaster zum Auftakt", schrieb die As. "Ein Madrid voller Schande", polterte die Marca.

    Er wisse, dass es bei den Königlichen nur darauf ankomme, "zu gewinnen, zu gewinnen und wieder zu gewinnen. Das liegt uns im Blut", hatte er im Vorfeld der Partie gesagt.

