Es ist eine "Schande"! Real Madrid blamiert sich bei Debüt von Alvaro Arbeloa bis auf die Knochen

Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht.

Jefte Betancor Sanchez (90.+4) traf ganz spät zum umjubelten Sieg für den Außenseiter, nachdem Gonzalo (90.+1) Reals Hoffnungen kurz zuvor am Leben gehalten hatte. Javi Villar (42.) und Betancor Sanchez (82.) hatten Albacete zuvor bereits zweimal in Führung gebracht, Reals Franco Mastantuono (45.+3) zwischenzeitlich ausgeglichen. Real verzichtete beim Zweitligisten auf Superstar Kylian Mbappe.