"Das war respektlos": Frage nach Xabi Alonso macht Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool wütend

Alonso musste derweil überraschenderweise nach nur einem halben Jahr bei Real seinen Hut nehmen, obwohl er der absolute Wunschtrainer der Königlichen gewesen war. Zwischen dem Ex-Leverkusen-Coach und dem Starensemble in Madrid soll es jedoch nicht allzu gut funktioniert haben, weshalb Real nach einigen sportlichen Rückschlägen Mitte Januar die Reißleine zog und Alonso vor die Tür setzte.

Jüngsten Medienberichten zufolge will der 44-Jährige nun zunächst eine Auszeit nehmen und erst ab dem kommenden Sommer in den Trainerjob zurückkehren. Dennoch wird Alonso in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich stets mit trainersuchenden Topklubs in Verbindung gebracht werden. So wie zuletzt auch bei Manchester United der Fall, das nun zunächst interimsmäßig bis Saisonende von Michael Carrick trainiert wird. Im Sommer könnte Alonso dann wieder Thema werden.

Wie rund um seinen Wechsel von Bayer Leverkusen nach Madrid berichtet wurde, liebäugelt Alonso vor allem mit Anstellungen bei seinen Ex-Klubs als Spieler. Neben Real also auch der FC Bayern und eben Liverpool. Für die Engländer lief er von 2004 bis 2009 auf, gewann mit ihnen 2005 die Champions League und absolvierte insgesamt 210 Pflichtspiele (18 Tore) für Liverpool.