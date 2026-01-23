Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat klare Kritik an einer ungewöhnlichen Frage geübt, der sich sein Trainer Arne Slot kürzlich stellen musste.
"Das war respektlos": Frage nach Xabi Alonso macht Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool wütend
Liverpool-Coach Arne Slot wurde von Alonso-Frage überrascht
Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille (3:0) unter der Woche war Slot von einem Journalisten gefragt worden, ob sich der jüngst bei Real Madrid entlassene Xabi Alonso schon bei ihm gemeldet habe. Der spekulative Hintergrund: Slot stand in der zeitweise sehr problematischen bisherigen Saison der Reds schon in der Kritik und Alonso könnte insbesondere aufgrund seiner Vergangenheit als Spieler an der Anfield Road bei weiteren Problemen als möglicher Nachfolger gehandelt werden.
"Das war respektlos", schimpfte van Dijk nun über die Reporterfrage und stellte sich mit klarer Haltung hinter seinen Coach: "Kritik ist angesichts des Verlaufs dieser Saison gerechtfertigt - speziell im Vergleich zur vergangenen Spielzeit. Für uns Spieler und auch den Trainer war es mitunter schwierig, aber der Coach ist gut mit der Situation umgegangen."
Arne Slot reagierte mit Humor auf "die seltsamste Frage"
Slot selbst hatte derweil mit Humor auf die ungewöhnliche Frage reagiert. "Ja, er (Alonso, d. Red.) hat mich angerufen und gefragt: 'Was hältst du von der Mannschaft, denn ich werde sie in sechs Monaten übernehmen, kannst du mir ein bisschen was erzählen?' Vielleicht auch früher, vielleicht übernimmt er schon morgen. Das ist die seltsamste Frage, die mir je gestellt wurde", so der Niederländer.
Slot hatte 2024 von Jürgen Klopp übernommen und Liverpool in seiner ersten Saison zum englischen Meistertitel geführt. In der laufenden Spielzeit lief es dann trotz enorm hoher Investitionen im vergangenen Transfersommer zwischenzeitlich ziemlich schlecht, von Ende September bis Ende November hagelte es in zwölf Pflichtspielen satte neun Niederlagen. Mittlerweile hat sich Liverpool gefangen, was auch die Lage rund um Slot wieder entspannte, dessen Vertrag bis Sommer 2027 datiert ist. Eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist angesichts von aktuell 14 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal jedoch eher unwahrscheinlich.
Nach Aus bei Real Madrid: Trainiert Xabi Alonso irgendwann auch den FC Liverpool?
Alonso musste derweil überraschenderweise nach nur einem halben Jahr bei Real seinen Hut nehmen, obwohl er der absolute Wunschtrainer der Königlichen gewesen war. Zwischen dem Ex-Leverkusen-Coach und dem Starensemble in Madrid soll es jedoch nicht allzu gut funktioniert haben, weshalb Real nach einigen sportlichen Rückschlägen Mitte Januar die Reißleine zog und Alonso vor die Tür setzte.
Jüngsten Medienberichten zufolge will der 44-Jährige nun zunächst eine Auszeit nehmen und erst ab dem kommenden Sommer in den Trainerjob zurückkehren. Dennoch wird Alonso in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich stets mit trainersuchenden Topklubs in Verbindung gebracht werden. So wie zuletzt auch bei Manchester United der Fall, das nun zunächst interimsmäßig bis Saisonende von Michael Carrick trainiert wird. Im Sommer könnte Alonso dann wieder Thema werden.
Wie rund um seinen Wechsel von Bayer Leverkusen nach Madrid berichtet wurde, liebäugelt Alonso vor allem mit Anstellungen bei seinen Ex-Klubs als Spieler. Neben Real also auch der FC Bayern und eben Liverpool. Für die Engländer lief er von 2004 bis 2009 auf, gewann mit ihnen 2005 die Champions League und absolvierte insgesamt 210 Pflichtspiele (18 Tore) für Liverpool.
FC Liverpool unter Arne Slot: Die bisherige Bilanz
- Spiele: 89
- Siege: 55
- Niederlagen: 19
- Unentschieden: 15
- Punkte pro Spiel: 2,02
- Titel: Englischer Meister 2025