"Ich weiß, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein": Manchester United hat einen neuen Trainer

Carrick, der als Spieler in zwölf Jahren 464-mal für die Red Devils auf dem Platz stand, arbeitete bereits von 2018 bis 2021 unter José Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer als Co-Trainer für den 20-maligen englischen Meister. Anschließend saß er knapp drei Jahre beim Zweitligisten FC Middlesbrough als Cheftrainer auf der Bank, wo er 2025 als Zehnter zum Saisonende entlassen wurde.

"Die Verantwortung für Manchester United zu tragen, ist eine Ehre", wird Carrick zitiert: "Ich weiß, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein. Mein Fokus liegt nun darauf, den Spielern dabei zu helfen, die Standards zu erreichen, die wir von diesem unglaublichen Verein erwarten und von denen wir wissen, dass diese Mannschaft sie mehr als erfüllen kann."