Slot wurde vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Marseille (Mittwoch, 21 Uhr) gefragt, ob sich Xabi Alonso bei ihm gemeldet habe. "Er hat mich angerufen und mich gefragt, was ich von der Mannschaft halte, denn er übernimmt ja in einem halben Jahr", antwortete Slot lachend. "Vielleicht aber ja auch schon früher: Vielleicht übernimmt er ja schon morgen", ergänzte er.

Dass das nicht stimmt, machte der Niederländer schnell deutlich: "Das ist eine der schrägsten Fragen, die ich je gestellt bekommen habe", sagte er und fasste zusammen: "Ich bin jetzt anderthalb Jahre da und mag meinen Job hier. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, tun uns in diesem Jahr in der Liga aber schwer. Was soll ich dazu noch mehr sagen?"