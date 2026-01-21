Liverpools Trainer Arne Slot hat während einer Pressekonferenz auf das Gerücht reagiert, das den zuletzt bei Real Madrid entlassenen Xabi Alonso mit dem Job bei den Reds in Verbindung gebracht hat. Der Niederländer zeigte sich teils amüsiert, teils verwundert über die Spekulationen.
"Eine der schrägsten Fragen, die ich je gestellt bekommen habe": Liverpools Trainer Arne Slot reagiert auf brisantes Gerücht
- AFP
Liverpools Arne Slot: "Was soll ich dazu noch mehr sagen?"
Slot wurde vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Marseille (Mittwoch, 21 Uhr) gefragt, ob sich Xabi Alonso bei ihm gemeldet habe. "Er hat mich angerufen und mich gefragt, was ich von der Mannschaft halte, denn er übernimmt ja in einem halben Jahr", antwortete Slot lachend. "Vielleicht aber ja auch schon früher: Vielleicht übernimmt er ja schon morgen", ergänzte er.
Dass das nicht stimmt, machte der Niederländer schnell deutlich: "Das ist eine der schrägsten Fragen, die ich je gestellt bekommen habe", sagte er und fasste zusammen: "Ich bin jetzt anderthalb Jahre da und mag meinen Job hier. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, tun uns in diesem Jahr in der Liga aber schwer. Was soll ich dazu noch mehr sagen?"
- Getty Images
Xabi Alonso spielte fünf Jahre lang für Liverpool
Real Madrid hatte sich nach dem verlorenen Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona von Xabi Alonso nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder getrennt. Unter seinem Nachfolger Alvaro Arbeloa schieden die Königlichen in der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete aus, bevor es zuletzt in der Liga mit dem 2:0 gegen Levante und in der Champions League am Dienstag mit dem 6:1 gegen Monaco zwei Siege gab.
Aufgrund seiner Liverpool-Vergangenheit wurde Xabi Alonso, der von 2004 bis 2009 für die Reds auflief, schnell mit dem Job bei seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht. Nach dem Gewinn des Meistertitels in der vergangenen Saison tut sich Liverpool in der laufenden Spielzeit in der Liga schwerer: Als Vierter hat die Slot-Truppe bereits 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal.
Die Spielerkarriere von Xabi Alonso:
- 1999 - 2000: Real Sociedad
- 2000: Eibar (Leihe)
- 2000 - 2004: Real Sociedad
- 2004 - 2009: Liverpool
- 2009 - 2014: Real Madrid
- 2014 - 2017: Bayern München