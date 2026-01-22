Obwohl der FC Liverpool noch nie so viel Geld wie in diesem Sommer für neue Spieler ausgab: Arne Slot klagt über seinen Kader

"In den letzten 13 Spielen lagen wir nur 54 Minuten lang zurück. Wir haben mehrfach geführt. Wir mussten mit denselben Spielern spielen. Unser Kader ist nicht so groß wie der der anderen", sagte Slot und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist, aber man weiß ja nie: Die Tatsache, dass jedes Mal dieselben Spieler auflaufen, könnte unseren Energiemangel in bestimmten Spielen erklären, in denen wir Gegentore kassiert haben."

Dabei nahm Liverpool im Sommer so viel Geld wie noch nie für neue Spieler in die Hand. Für Alexander Isak gingen allein 145 Millionen Euro über die Ladentheke, der damit zum Rekordeinkauf der Reds avancierte. Der Schwede fehlt allerdings noch eine ganze Weile nach seinem Wadenbeinbruch.

In Forian Wirtz (125 Mio. Euro), Hugo Ekitike (95 Mio.), Milos Kerkez (46,5 Mio.), Jeremie Frimpong (40 Mio.) und Giovanni Leoni (31 Mio.) wechselten fünf weitere hochpreisige Neuzugänge an die Anfield Road, die abgesehen von Leoni (Kreuzbandriss) auch alle fit sind. Das Lazarett wurde durch die schwere Verletzung von Rechtsverteidiger Conor Bradley zuletzt aber nochmal prominenter.