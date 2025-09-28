Irischer und Europäischer Fußballkorrespondent

Bio:

Ryan Kelly ist ein Autor und Redakteur mit über zehn Jahren Erfahrung im Fußballjournalismus. Er hat umfassend über den irischen Fußball sowie über die zahlreichen kulturellen Eigenheiten geschrieben, die die weitläufige Landschaft des Spiels prägen. Außerdem hat er Themen wie das fein verknüpfte und zunehmend verwirrende rechtliche Geflecht der FIFA-Eignungsregeln untersucht. Während seiner Zeit bei GOAL war Kelly in verschiedenen Rollen an der Planung und Umsetzung der redaktionellen Berichterstattung über sieben große Turniere beteiligt und half zudem beim Aufbau eines äußerst informativen Shopping-Bereichs der Website.

Ryans Fußballgeschichte:

Aufgewachsen in Irland verschlang Kelly die glorreichen Heldentaten von Mick McCarthys Boys in Green und erhielt — dank des berüchtigten „Saipan-Vorfalls“ — früh Einblick in die möglichen gesellschaftlichen Erschütterungen, die Fußball auslösen kann. Während er Roy Keanes kompromisslosen Standards beim Fernsehen der irischen Nationalmannschaft schätzen lernte, bekam er gleichzeitig Einblicke in das tragische Genie der Derry-City-Ikone Liam Coyle bei seinen Besuchen im Brandywell. Inspiriert von diesem Duo sowie anderen lokalen und internationalen Querdenkern, baute er eine respektable Jugendkarriere auf, erreichte jedoch nie das Niveau eines Profis. Trotzdem hat Kelly eine medaillenreiche Laufbahn im Sechs-gegen-Sechs-Fußball genossen.

Fachgebiete:

Fußballgeschichte und -kultur

Schnittstelle zwischen Sport und Politik

Zielgruppenverständnis und inhaltsgerechte Anpassung

Irischer Fußball