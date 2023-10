Messi Meets America: Veröffentlichung, Trailer und Sender der neuen Dokumentation über den Superstar von Inter Miami

GOAL liefert die wichtigsten Informationen zur neuen Dokumentation über Lionel Messi.

Lionel Messi löste in diesem Sommer mit seinem Wechsel in die MLS einen Hype in den Vereinigten Staaten aus. Der Weltmeister verließ PSG und heuerte ablösefrei bei Inter Miami an.

Schaue Messi Meets America auf Apple TV+ Melde Dich heute an

Jetzt ist der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner, der in Europa für den FC Barcelona und eben Paris Saint-Germain glänzte, der Protagonist einer neuen Dokumentation, die seine schlagzeilenträchtige Ankunft in Florida im Detail zeigt.

GOAL liefert hier alles, was Ihr über "Messi Meets America" wissen müsst, z. B. wann der Film im Stream verfügbar ist, wie Ihr ihn ansehen könnt und vieles mehr.

Wann wird Messi Meets America veröffentlicht?

Der 11. Oktober 2023 ist das offizielle Veröffentlichungsdatum für Messi Meets America und die Dokumentation wird ab diesem Datum weltweit als Stream verfügbar sein.

Die ersten drei Episoden sind ab dem 11. Oktober zu sehen, die restlichen Episoden werden später in der MLS-Saison ausgestrahlt.

Wo kann man Messi Meets America schauen?

Messi Meets America ist exklusiv auf Apple TV+ verfügbar.

Apple TV+ ist über die Apple-TV-App auf iPhone, iPad, Apple TV und andere Smart-TV-Geräte abrufbar. Außerdem kann man es via Roku, Amazon Fire TV und Chromecast auf Google TV schauen.

Die Apple-TV-App steht auch auf Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox zur Verfügung und ist über den Webbrowser und die Adresse tv.apple.com aufrufbar.

Apple TV+ kostet pro Monat $6,99.

Worum geht es bei Messi Meets America?

Apple TV+

Messi Meets America ist eine Sportdokumentation aus dem Jahr 2023, die hinter die Kulissen blickt und die Ankunft von Lionel Messi beim MLS-Team Inter Miami beschreibt.

In einer sechsteiligen Serie werden die Erfahrungen von Messi und seiner Familie in den USA sowie der Einfluss, den er auf die Geschicke seines neuen Teams hat, gezeigt.

Persönlichkeiten wie David Beckham, der Besitzer von Inter Miami, kommen in der Dokumentation zu Wort, während die Reaktionen seiner Mannschaftskameraden und die Stimmung unter den amerikanischen Fußballfans gezeigt werden.

Der Dokumentarfilm ist eine Produktion von SMUGGLER Entertainment mit einem preisgekrönten Team, das die Geschichte des nächsten Kapitels in der Karriere der argentinischen Fußballlegende erzählt.

Messi Meets America: Der Trailer

Hier könnt Ihr den offiziellen Trailer zur Dokumentation Messi meets America anschauen (klickt hier, falls das Video nicht abspielt).