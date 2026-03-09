EA Sports FC 26: Die besten jungen Spieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus für alle Positionen (Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler und Torhüter)

Wenn Ihr im Karrieremodus von EA Sports FC 26 startet, müsst Ihr zwangsläufig ein Auge auf die Zukunft haben. Und das bedeutet, die besten verfügbaren jungen Spieler zu verpflichten. Ganz gleich, ob Ihr bei einem großen Verein seid, der sich den nächsten Lionel Messi sichern möchte. Oder bei einem kleineren Team, das als Sprungbrett fungieren und damit Gewinne erzielen möchte – der Kauf vielversprechender junger Spieler ist ein wichtiger Aspekt des Spiels.

HIER KÖNNT IHR EA SPORTS FC 26 BESTELLEN!

Hier präsentiert Euch GOAL daher die besten jungen Spieler für jede Position – von Stürmern und Mittelfeldspielern bis hin zu Verteidigern und Torhütern –, damit Ihr im Karrieremodus einen guten Start hinlegen könnt.

LEGENDE:POS = Position | AB = Aktuelle Bewertung | PB = Potenzielle Bewertung

Näher am Spiel mit der EA SPORTS app

EA SPORTS app ist dein ultimativer mobiler Begleiter und schließt die Lücke zwischen dem echten Fußball und deinen Lieblingsspielen. Lade sie jetzt runter, um Zugriff auf deinen personalisierten Feed mit Live-Ergebnissen, Expertenanalysen und exklusiven Prämien zu erhalten.

Wieso soll ich die App downloaden?