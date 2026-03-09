Goal.com

Ryan Kelly

EA Sports FC 26: Die besten jungen Spieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus für alle Positionen (Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler und Torhüter)

Wenn Ihr gerade dabei seid, in EA Sports FC 26 eine Dynastie aufzubauen, müsst Ihr in junge Talente investieren – GOAL hilft Euch dabei.

Wenn Ihr im Karrieremodus von EA Sports FC 26 startet, müsst Ihr zwangsläufig ein Auge auf die Zukunft haben. Und das bedeutet, die besten verfügbaren jungen Spieler zu verpflichten. Ganz gleich, ob Ihr bei einem großen Verein seid, der sich den nächsten Lionel Messi sichern möchte. Oder bei einem kleineren Team, das als Sprungbrett fungieren und damit Gewinne erzielen möchte – der Kauf vielversprechender junger Spieler ist ein wichtiger Aspekt des Spiels.

Hier präsentiert Euch GOAL daher die besten jungen Spieler für jede Position – von Stürmern und Mittelfeldspielern bis hin zu Verteidigern und Torhütern –, damit Ihr im Karrieremodus einen guten Start hinlegen könnt.

LEGENDE:POS = Position | AB = Aktuelle Bewertung | PB = Potenzielle Bewertung

  • endrickGetty Images

    Die besten jungen Stürmer in EA Sports FC 26: Wunderkinder für Position ST

    SpielerVereinAlterPOSABPB
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiMan Utd17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardei20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBologna20ST7684
    Kaye FuroClub Brügge18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donezk19ST7183

    Der brasilianische Stürmer Endrick von Real Madrid bleibt der beste junge Stürmer in EA Sports FC 26, nachdem er bereits in FC 25 als der Stürmer mit dem größten Potenzial eingestuft wurde. Seine Bewertung zu Beginn des Spiels liegt bei 77, aber er hat ein außergewöhnlich hohes Potenzial von 91 – eine Bewertung, die ihn, wenn er sie erreicht, auf eine Stufe mit Spielern wie Kylian Mbappe und Ousmane Dembele stellen würde.

    Der junge Stürmer Francesco Camarda von der AC Mailand, der im Spiel an Lecce ausgeliehen ist, folgt Endrick in der Potenzialwertung mit einer möglichen Bewertung von 87 und liegt damit knapp vor Mathys Tel von Tottenham, dessen Potenzial bei 86 liegt. Fans von Manchester United werden gespannt sein, wie sich Chido Obi entwickelt, der im Spiel ein Potenzial von 84 hat.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Die besten jungen Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial in EA Sports FC 26: Wunderkinder für ZOM, RF, LF, ZM und ZDM

    SpielerVereinAlterPOSABPB
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RF8591
    Joao NevesPSG20ZM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17ZDM7089
    Kenan YildizJuventus20ZOM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18ZOM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18ZOM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19ZM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RF7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19ZM8087
    Arthur VermeerenMarseille20ZM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19ZOM7287
    Lennart KarlBayern München17ZOM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17ZM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17ZOM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Es ist keine große Überraschung, dass Lamine Yamal der beste junge Mittelfeldspieler in EA Sports FC 26 ist, und da er erst 18 Jahre alt ist, wird er dies wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bleiben. Das Wunderkind aus Barcelona ist bereits einer der besten Spieler im Spiel und verfügt über eine potenzielle Bewertung von 95, was bedeutet, dass er in der Lage ist, Talente wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo nachzuahmen.

    Das Duo von Paris Saint-Germain, Desire Doue und Joao Neves, folgt Yamal mit einer potenziellen Bewertung von 91 bzw. 90, während Spieler wie Estevao von Chelsea (PB: 89) und der defensive Mittelfeldspieler Jorthy Mokio von Ajax (PB: 89) besonders begehrte Talente sein werden, wenn Du einen größeren Verein leitest. Der aufregende Flügelspieler Rio Ngumoha von Liverpool führt eine Reihe von 17-jährigen Talenten in unserer Liste an, wobei die Sensation aus Anfield eine potenzielle Bewertung von 88 hat.

    Weitere interessante Talente in dieser 17-jährigen Gruppe sind der Nachwuchsspieler Lennart Karl vom FC Bayern München (PB: 86), der zentrale Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi von Lille (PB: 86) und der Grieche Konstantinos Karetsas von Genk (PB: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Die besten jungen Verteidiger mit dem größten Potenzial im Karrieremodus bei EA Sports FC 26: IV, LV und RV

    SpielerVereinAlterPOSABPB
    Dean HuijsenReal Madrid20IV8289
    Jorrel HatoChelsea19LV7889
    Pau CubarsiBarcelona18IV8288
    Givairo ReadFeyenoord19RV7588
    Finn JeltschStuttgart19IV7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LV7887
    Luka VuskovicHamburg18IV7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20IV7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20IV7486
    Leny YoroMan Utd19IV7886
    Joaquin SeysClub Brügge20RV7386
    Joane GadouRB Salzburg18IV6685
    YarekPSV20IV7385
    Pau NavarroVillarreal20IV7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20IV7085
    Diego LeonMan Utd18LV6485
    Martim FernandesPorto19RV7585
    Josh AcheampongChelsea19RV7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18IV6985
    Ayden HeavenMan Utd18IV6984

    Die beiden besten jungen Innenverteidiger in EA Sports FC 26 spielen beide für Spanien, befinden sich jedoch auf unterschiedlichen Seiten des Clasico. Dean Huijsen (PB: 89) von Real Madrid und Pau Cubarsi (PB: 88) von Barcelona werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die defensive Grundlage für La Roja bilden. Der deutsche Nachwuchsspieler Finn Jeltsch und der kroatische Innenverteidiger Jusko Vuskovic liegen mit einer potenziellen Bewertung von jeweils 87 nicht weit dahinter.

    Jorrel Hato von Chelsea ist der beste junge Linksverteidiger im Spiel, während der beste junge Rechtsverteidiger Givairo Read ist, der für Feyenoord spielt. Manchester United dürfte für die Zukunft gut aufgestellt sein, denn Leny Yoro, Diego Leon und Ayden Heaven gehören zu den vielversprechendsten jungen Abwehrtalenten im Spiel.

  • Die besten jungen Torhüter mit dem größten Potenzial im Karrieremodus in EA Sports FC 26: Wunderkinder TW

    SpielerVereinAlterPOSABPB
    Guillaume RestesToulouse20TW7886
    Matthieu EpoloStandard Lüttich20TW7385
    Dennis SeimenPaderborn19TW6684
    Mike PendersStraßburg20TW7384
    Lucca BrughmansGenk17TW5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19TW6782
    Robin RisserLens20TW7282
    Ewen JaouenReims19TW6882
    Mathys NifloreDünkirchen18TW6381
    Joeri HeerkensAjax19TW6480

    Obwohl er langsam zum alten Eisen unter den Wunderkindern gehört, ist Guillaume Restes weiterhin der beste junge Torwart im Spiel. Allerdings ist das Potenzial des Torhüters aus Toulouse in EA Sports FC 26 von 88 auf 86 gesunken. Matthieu Epolo hat ein ähnliches Potenzial (PB: 85), während der deutsche Torwart Dennis Seimen nach wie vor zu den besten jungen Torhütern gehört.

    Frankreich scheint ein fruchtbarer Boden für Torwarttalente zu sein, denn Robin Risser, Ewen Jaouen und Mathys Niflore sind alle in diesem Land tätig.

