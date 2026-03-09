EA Sports FC 26: Die besten jungen Spieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus für alle Positionen (Stürmer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler und Torhüter)

Wenn Ihr im Karrieremodus von EA Sports FC 26 startet, müsst Ihr zwangsläufig ein Auge auf die Zukunft haben. Und das bedeutet, die besten verfügbaren jungen Spieler zu verpflichten. Ganz gleich, ob Ihr bei einem großen Verein seid, der sich den nächsten Lionel Messi sichern möchte. Oder bei einem kleineren Team, das als Sprungbrett fungieren und damit Gewinne erzielen möchte – der Kauf vielversprechender junger Spieler ist ein wichtiger Aspekt des Spiels.
HIER KÖNNT IHR EA SPORTS FC 26 BESTELLEN!
Hier präsentiert Euch GOAL daher die besten jungen Spieler für jede Position – von Stürmern und Mittelfeldspielern bis hin zu Verteidigern und Torhütern –, damit Ihr im Karrieremodus einen guten Start hinlegen könnt.
LEGENDE:POS = Position | AB = Aktuelle Bewertung | PB = Potenzielle Bewertung
Näher am Spiel mit der EA SPORTS app
EA SPORTS app ist dein ultimativer mobiler Begleiter und schließt die Lücke zwischen dem echten Fußball und deinen Lieblingsspielen. Lade sie jetzt runter, um Zugriff auf deinen personalisierten Feed mit Live-Ergebnissen, Expertenanalysen und exklusiven Prämien zu erhalten.
Wieso soll ich die App downloaden?
- Live-Berichterstattung: Erhalte blitzschnelle Live-Ergebnisse und Statistiken aus den größten Ligen der Welt.
- Premium Insights: Greife über die Integration von The Athletic auf fachkundige journalistische Inhalte und taktische Analysen zu.
- Interaktives Spiel: Teste Dein Wissen mit täglichen Quizfragen, Fan-Umfragen und Spielvorhersagen.
- Exklusive Belohnungen: Schalte einzigartige In-Game-Inhalte frei und EA SPORTS Belohnungen, einfach indem Du aktiv bleibst.
- 3D-Spielgrafiken: Verfolge das Geschehen aus jedem Blickwinkel mit der fortschrittlichen „Virtual Play-by-Play”-Technologie..