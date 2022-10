WM 2022: Warum ist Italien nicht dabei, und wann waren die Azzrri zuletzt bei einer WM?

Die WM 2022 findet ohne Italien statt. Warum das so ist, und wann Italien zuletzt bei einer WM dabei war, erfahrt Ihr hier.

In kaum einen anderen Land der Welt hat der Fußball eine so hohe Bedeutung wie in Italien. Die Italiener lieben den Calcio, das wird von Generation an Generation weitergegeben.

Dementsprechend groß war der Jubel im vergangenen Jahr. Italien gewann bei der wegen der weltweiten Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen EM 2020 den Titel - der zweite nach 1968. Hinzu kommen vier Siege bei Weltmeisterschaften.

Den zweiten großen Titel binnen zwei Jahren kann Italien aber nicht gewinnen: Die Azzurri sind bei der WM 2022 in Katar nämlich nicht dabei.

GOAL erklärt, warum das so ist und wirft einen Blick zurück auf Italiens letzte WM-Teilnahme.

Warum ist Italien bei der EM 2022 nicht dabei?

Am 24. März 2022 trug ganz Fußball-Italien Trauer. Im Halbfinale der Playoffs zur WM 2022 unterlag die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini in Palermo Außenseiter Nordmazedonien mit 0:1.

Fußballfans auf der ganzen Welt waren fassungslos, als Aleksandar Trajkovski mit einem Distanzschuss in der zweiten Minute der Nachspielzeit Italiens WM-Aus besiegelte. Mancini, bezeichnete das Ausscheiden in den Playoffs als "größte Enttäuschung" seiner Karriere.

Vorangegangen war eine WM-Qualifikation, in die Italien zwar mit drei Siegen in Serie perfekt startete, dann aber durch vier Unentschieden in den noch folgenden fünf Partien schwächelte und in der Endabrechnung zwei Punkte hinter der Schweiz nur den zweiten Platz in der Gruppe C belegte - und deshalb in die Playoffs musste. Dessen Ergebnis ist bekannt.

Wann hat Italien zuletzt bei einer Weltmeisterschaft gespielt?

Auch 2018 war Italien nicht bei der WM-Endrunde dabei. Eine Niederlage in den Playoffs gegen Schweden verbaute den Weg nach Russland.

Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien war also das letzte Mal, dass Italien an dem prestigeträchtigen internationalen FIFA-Turnier teilnahm.

Nach dem Ausscheiden gegen Nordmazedonien in den Playoffs für die WM 2022 ist die nächste WM, für die sich Italien qualifizieren kann, die Endrunde 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfindende.

Wie hat Italien bei seiner letzten WM-Teilnahme abgeschnitten?

Die letzte WM-Teilnahme Italiens im Jahr 2014 verlief nicht gerade glücklich, denn das Team schied bereits in der Gruppenphase aus.

Die Azzurri beendeten die Gruppe D als Dritter hinter Costa Rica und Uruguay. In drei Spielen fuhren sie nur einen Sieg ein.

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkte 1 Costa Rica 3 2 1 0 7 2 Uruguay 3 2 0 1 6 3 Italien 3 1 0 2 3 4 England 3 0 1 2 1

Die damals von Cesare Prandelli trainierten Italiener schlugen in ihrem ersten Gruppenspiel England, mussten danach aber gegen Costa Rica und Uruguay knappe Niederlagen einstecken. Im Spiel gegen Uruguay kam es zu der berüchtigten Beißattacke von Luis Suarez auf Giorgio Chiellini.

Auch wenn die Gruppe D zweifellos eine schwierige Aufgabe darstellte, war das Ausscheiden Italiens dennoch ein großer Schock. Zwei Jahre zuvor hatte Italien noch das Finale der EM 2012 erreicht, dieses aber gegen eine überragende spanischen Mannschaft, die weithin als eine der besten aller Zeiten gilt, verloren.

In der Mannschaft, die nach Brasilien reiste, standen viele Spieler im besten Alter - darunter Chiellini, Leonardo Bonucci und Mario Balotelli - aber auch Routiniers wie Gianluigi Buffon und Andrea Pirlo.

Die italienische Gesamtbilanz bei Weltmeisterschaften

Jahr Gastgeber Platzierung 1930 Uruguay Keine Teilnahme 1934 Uruguay Weltmeister 1938 Italien Weltmeister 1950 Brasilien Gruppenphase 1954 Schweiz Gruppenphase 1958 Schweden Nicht qualifiziert 1962 Chile Gruppenphase 1966 England Gruppenphase 1970 Mexico Finale 1974 Bundesrepublik Deutschland Gruppenphase 1978 Argentinien 4. Platz 1982 Spanien Weltmeister 1986 Mexico Achtelfinale 1990 Italien 3. Platz 1994 USA Finale 1998 Frankreich Viertelfinale 2002 Japan & Südkorea Achtelfinale 2006 Deutschland Weltmeister 2010 Südafrika Gruppenphase 2014 Brasilien Gruppenphase 2018 Russland Nicht qualifiziert 2022 Katar Nicht qualifiziert

Italien hat viermal die Fußballweltmeisterschaft gewonnen und ist damit eine der erfolgreichsten Nationen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Ihren ersten WM-Triumph feierten die Azzurri 1934. Vier Jahre später holte sie sich den Titel im eigenen Land. 1982 beendete sie die mehr als vier Jahrzehnte währende Wartezeit auf den dritten Titel. 2006 gewann sie ihre vierte Trophäe.

Italien wurde außerdem zweimal Vizeweltmeister (1970 und 1994) - jeweils nach Finalniederlagen gegen Brasilien.

Die Italiener haben sich nur für 3 der 21 Endrunden nicht qualifiziert: Neben 2022 und 2018 waren sie bei der ersten WM 1930 nicht dabei.