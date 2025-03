Albanien trifft am Montag in der WM Qualifikation auf Andorra. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In der Gruppe K der europäischen WM Qualifikation stehen die Partien des zweiten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Albanien am Montag (24. März) mit Andorra zu tun. Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Außerdem fungiert der Air Albania Stadium in Tirana als Schauplatz der Begegnung zwischen den Rot-Schwarzen und den Tricolors. Albanien und Andorra belegen im FIFA-Ranking vom 19. Dezember den 65. und den 171. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Albanien vs. Andorra im Live Stream und TV anschauen könnt.

Albanien vs. Andorra, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Albanien – Andorra Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe K Datum Montag, 24. März 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Air Albania Stadium (Tirana)

Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Andorra heute im Live Stream und live im TV?

Albanien vs. Andorra im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Albanien-News

Albanien startete am Freitag mit einem 0:2 in England in die Gruppe K und verlor zum vierten Mal binnen sechs Länderspielen.

Die Elf von Sylvinho hatte in der Nations League B etwa ab Oktober ein 0:2 in Tschechien sowie ein 1:0 in Georgien verzeichnet.

Im November hatten die Rot-Schwarzen eine Nullnummer gegen die Reprezentace und ein 1:2 gegen die Ukraine erlebt.

Die Aufstellung von Albanien:

Die Aufstellung von Albanien:

Andorra-News

Für Andorra begann die WM Qualifikation am Freitag mit einem 0:1 gegen Lettland.

Das Team von Koldo Alvarez hatte ab Mitte Oktober in der Nations League D zuerst ein 0:2 in Moldawien und ein 2:0 gegen San Marino eingefahren.

Anschließend hatten die Tricolors im November ein 0:1 gegen die Selectionata sowie eine Nullnummer in Malta verzeichnet.

Die Aufstellung von Andorra:

Die Aufstellung von Andorra:

Andorra gegen Albanien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege Albanien 5 Siege Andorra 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Albanien vs. Andorra 1:0 (WM Qualifikation, 15. November 2021)

