Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Inter Mailand heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie FC Bayern München vs. Inter Mailand. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen gehen in der Champions League 2024/25 die Hinspiele des Viertelfinales über die Bühne. Hierbei kommt es am Dienstag etwa zum Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. Inter Mailand. Das Rückspiel in Italien steht am Mittwoch der kommenden Woche auf dem Programm.

Der FC Bayern München hatte die Ligaphase mit 15 Punkten auf dem zwölften Platz abgeschlossen. Danach hatte die Mannschaft von Vincent Kompany im Playoff zur K.-o.-Phase gegen Celtic Glasgow ein 2:1 und zuhause ein 1:1 erreicht. Im Achtelfinale entschied der FCB das innerdeutsche Duell gegen Bayer Leverkusen mit einem Gesamtscore von 5:0 für sich.

Inter Mailand hatte in der Ligaphase 19 Zähler geholt und als Vierter ein direktes Ticket für die K.-o.-Phase gelöst. Anschließend setzte sich das Team von Simone Inzaghi im Achtelfinale gegen Feyenoord durch. Das gelang dank eines 2:0 in Rotterdam und eines 2:1 vor heimischer Kulisse.

Artikel wird unten fortgesetzt

Die Partie FC Bayern München vs. Inter Mailand steigt im Rahmen des Viertelfinales der Champions League 2024/25. Hierbei dient die Allianz Arena als Kulisse des Heimspiels des FCB gegen die Nerazzurri. Deren Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel FC Bayern München vs. Inter Mailand.