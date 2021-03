Zlatan Ibrahimovic tem mesmo uma faixa preta em taekwondo?

É uma das grandes lendas do futebol: o sueco, forte e atlético, teria vasta experiência em artes marciais. Mas é verdade?

Não é segredo para ninguém que Zlatan Ibrahimovic tem certa fixação em, periodicamente, recordar ao mundo do futebol de que não é um "ser humano normal", declarando ser um leão e até mesmo um deus.

Com quase dois metros de altura, o sueco tem realmente uma figura imponente e continua a desafiar o tempo em sua campanha impressionante pelo Milan na Serie A italiana.

A altura e a força de Ibrahimovic já o fazem um pesadelo para os defensores adversários, mas ele também é incrivelmente ágil.

Sua experiência em artes marciais é frequentemente apontada como uma das razões pelo atleticismo do atacante, além de sua condição física natural. Esses "atributos" também aumentaram sua mística, fundamental para amedrontar os oponentes.

E caso Zlatan acabasse se envolvendo em um confronto físico com um adversário - o que quase aconteceu contra Romelu Lukaku, por exemplo -, seus fãs estão acostumados a dizer que ele venceria o duelo por ter uma faixa preta em Taekwondo.

Mas isso é verdade? A Goal te traz todos os detalhes.

Zlatan Ibrahimovic realmente tem uma faixa preta em Taekwondo?

Ibrahimovic recebeu uma faixa preta honorária em Taekwondo em 2010, durante sua primeira passagem pelo Milan.

A faixa foi concedida ao sueco pelo medalhista olímpico italiano Mauro Sarmiento, reconhecendo as contribuições do atacante na divulgação do esporte.

Por mais que a faixa preta honorária seja um presente, a habilidade de Ibrahimovic é real, e segundo o Daily Telegraph, ele recebeu sua primeira faixa preta quando tinha apenas 17 anos.

E o atual atacante do Milan já relembrou sua habilidade como lutador diversas vezes durante sua carreira, tanto em entrevistas como em suas redes sociais.

Além de ter a capacidade de marcar gols "acrobáticos" - como sua bicicleta contra a Inglaterra, em 2012, em lance que ficou famoso -, Ibrahimovic tem a fama de acertar chutes em seus companheiros de time nos treinamentos. Com Antonio Cassano, por exemplo, o jogador chegou a armar uma "luta de brincadeira" durante uma entrevista em 2011.

Criado em Malmo, o atleta treinou em Enighet (uma academia em sua cidade natal) quando era adolescente. O criador da organização, Leif Almo, acredita que o ídolo poderia ter se profissionalizado em Taekwondo.

"Se ele tivesse o mesmo foco em Taekwondo que teve no futebol, eu tenho certeza que ele teria sido tão bom quanto," Almo revelou ao jornal Fotbolls Expressen em 2010.

Mas, com todas as suas brincadeiras e habilidade no tatame, como será que Ibrahimovic se sairia em uma briga real?

Nós sabemos que o sueco brigou com seu ex-companheiro de Milan, Oguchi Onyewu, durante uma sessão de treinamentos de 2010.

"Eles trocaram socos, mas não foi nada demais. Gattuso teve que separar a confusão e levou um soco muito forte na cara." relembrou em 2020 Massimo Oddo, que presenciou a cena.

Ibrahimovic comparou o gigante (1,93m) Onyewu a um boxeador peso-pesado e contou em seu livro que fraturou algumas costelas na briga com o ex-atleta da seleção americana, afirmando que a dupla teria quase "se matado" naquela confusão.

Onyewu admitiu em 2020 que "existem algumas verdades e algumas mentiras" na memória do atacante, contando ao ESPN FC: "Não vou revelar se quebrei ou não as suas costelas."

Ele não é, porém, o único jogador a brigar com Ibrahimovic, que não costuma perdoar certas provocações.

O sueco teve um bom número de entreveros dentro das quatro linhas.

O ex-zagueiro do Manchester City, Nedum Onuoha, entrou em rota de colisão com Ibrahimovic enquanto jogava no Real Salt Lake, em 2019, e afirmou que o sueco o ameaçou.

Depois, Onuoha revelou tudo ao portal KSL: "Ele veio pedir desculpas após o jogo porque, na casa dos 60 minutos, veio me falar que iria me machucar, me machucar durante o jogo - e esse é o cara que é a grande estrela da MLS. Mas é assim que é a sua conduta dentro de campo."

"Eu não ligo. Você não fala isso dentro de campo. Não aceitei seu pedido de desculpas. É inaceitável."

Mais recentemente, Ibrahimovic se envolveu em uma confusão com Romelu Lukaku, durante o dérbi de Milão. A dupla ficou frente a frente e trocou provocações, mas não chegaram a brigar.

Quando o sueco atuava no Manchester United, também, Danny Roberts, lutador inglês do UFC, afirmou categoricamente que gostaria de lutar com Ibrahimovic.

"Se ele quiser entrar no ringue, eu adoraria participar," Roberts revelou em um evento em 2016. "Eu gostaria de o ver no octógono, ver o que ele é capaz de fazer."