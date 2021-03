Em grande fase no Milan, Ibra volta a ser convocado pela Suécia: "Deus voltou"

O atacante saiu da aposentadoria e vai defender sua país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Ibrahimovic está de volta à seleção sueca. Depois de quase cinco anos sem ser convocado, o atacante do Milan está de volta à equipe nacional ao ser chamado pelo treinador Janne Andersson para fazer parte do time nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Desde 2016, na eliminação na fase de grupos da Eurocopa, Ibra não veste a camisa da seleção sueca e, de uns tempos para cá, começou a mandar mensagens sugestivas de que gostaria de defender seu país novamente. Em novembro, após falar abertamente que sentia saudade, recebeu a visita do treinador na Itália e tudo se alinhou para sua convocação - que finalmente veio.

Na lista divulgada nesta terça-feira (16), o nome de Ibra voltou a fazer parte da seleção sueca para os dois compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Geórgia e Kosovo, além do amistoso contra a Estônia, ambos em março.

Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

"Em primeiro lugar, ele é um jogador de futebol muito bom, o melhor que tivemos na Suécia. Além do que pode contribuir em campo, ele tem uma experiência incrível e pode contribuir com outros jogadores da equipe", disse Andersson sobre o jogador de 39 anos.

Enquanto isso, Ibra comemorou a convocação em suas redes sociais, no melhor estilo Ibrahimovic de ser. "O retorno de Deus", escreveu o atacante do Milan.

Mesmo sem atuar há quase cinco anos, Ibra ainda é o maior artilheiro da seleção sueca, tendo marcado 62 em 116 partidas, entre elas duas Copas do Mundo e quatro Eurocopas, desde sua estreia com a camisa, em 2001.

Mas não foi só o nome de Ibra que lhe rendeu mais uma convocação. Apesar dos 39 anos de idade, o sueco tem feito mais uma excelente temporada pelo Milan. Sem ter jogado tanto quanto gostaria por conta de lesões, o atacante marcou 16 gols em 21 partidas, somando todas as competições disputadas pelo líder da Serie A até o momento.