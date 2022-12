Villarreal x Valencia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Times entram em campo neste sábado (31), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Villarreal e Valencia entram em campo na tarde deste sábado (31), no El Madrigal, às 12h15 (de Brasília), pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em nono lugar com 21 pontos, o Villarreal sabe que precisa vencer para não se distanciar do grupo de classificação aos campeonatos europeus. Lo Celso, ainda machucado, segue como desfalque do Submarino Amarelo.

O Valencia, por sua vez, vem logo atrás do adversário, com 19 pontos. O time treinado por Gattuso segue sem Jaume Domenech devido a uma lesão no joelho, porém Cavani, Moriba e Diakhaby estão confirmados entre os relacionados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Villarreal: Rulli; Femenia, Albiol, P Torres, Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, G Moreno, Danjuma.

Escalação do provável Valencia: Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Musah, Gonzalez, Almeida; Castillejo, Cavani, Lino.

Desfalques

Villarreal

Giovani Lo Celso segue no departamento médico.

Valencia

Jaume Domenech está lesionado.

Quando é?

• Data: sábado, 31 de dezembro de 2022

• Horário: 12h15 (de Brasília)

• Local: El Madrigal, Villarreal - ESP